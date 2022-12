‘Dolore e Amore’, l’esordio letterario di Giuseppina Iovane

‘Dolore e Amore’, Edizioni Manna, rappresenta l’esordio letterario di Giuseppina Iovane, una raccolta di riflessioni in versi che hanno come filo conduttore questi due sentimenti presenti nell’essere umano da sempre.

Ad ispirare la maggior parte delle poesie è stata la prematura scomparsa del figlio Luca, giovane e brillante avvocato, strappato alla vita da una forma grave di leucemia.

Il libro è stato presentato a Salerno ieri il 20 dicembre, ore 18:30, presso il Centro Sociale Pastena. La serata è stata organizzata da Scena Teatro, scuola teatrale diretta dal maestro Antonella De Rosa e di cui l’autrice è assidua e proficua allieva.

A presenziare alla serata, moderata da Pasquale Petrosino, l’editore Carmine Manna e lo scrittore salernitano Domenico Notari, che ha introdotto il concetto di elaborazione del lutto che ha portato alla rinascita dell’autrice attraverso la realizzazione del volume.

La stessa Iovane ha sottolineato l’importanza della Poesia al giorno d’oggi.

Alcuni “colleghi teatrali” dell’autrice hanno interpretato delle poesie, emozionando il folto pubblico presente in sala.

Il libro è in vendita a 10 euro e ha uno scopo benefico, parte del ricavato sarà devoluto al Reparto di Oncologia pediatrica dell’Ospedale Ruggi d’Aragona di Salerno.

Dolore e amore, una dicotomia da sempre presente nell’essere umano, due sentimenti che spesso convivono in maniera silente e che altre volte esplodono invece in una lotta feroce che squarta l’anima. Eppure, sembra strano, l’uno non può vivere senza l’altro.