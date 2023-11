Docufilm ‘Quel che resta’ su Angelo Vassallo al Festival Cinema Salerno

Riceviamo e pubblichiamo.

Il docufilm ‘Quel che resta’, dedicato alla figura straordinaria di Angelo Vassallo, noto come il ‘Sindaco Pescatore’, sarà in concorso al 77° Festival Internazionale del Cinema di Salerno.

La proiezione sarà anche occasione per la proiezione in anteprima nella città di Salerno, provincia del Sindaco Pescatore. L’emozionante produzione, realizzata e diretta da Luca Pagliari, si propone di offrire uno sguardo approfondito sulla vita e la morte di Angelo Vassallo, un uomo che ha difeso con passione il suo territorio e la sua comunità.

Il Festival Internazionale del Cinema di Salerno, in programma da lunedì 27 novembre a sabato 2 dicembre 2023 presso il Cinema Augusteo e il Convitto Nazionale Torquato Tasso per le attività collaterali, accoglierà con entusiasmo questa toccante testimonianza della vita di uno dei suoi cittadini più illustri.

‘Quel che resta’ non è soltanto un documentario, ma un autentico tributo alla memoria di Angelo Vassallo, il ‘Sindaco Pescatore’, un baluardo del proprio territorio che ha pagato con la vita il suo impegno nella difesa dell’ambiente e contro il malaffare.

Il docufilm offre testimonianze significative sulla sua vita e sulla sua morte, contribuendo a mantenere viva la sua eredità e a sensibilizzare sulle tematiche che lui ha tanto amato.

Vogliamo ringraziare il Festival per questa opportunità unica e per riconoscere l’importanza di portare avanti il messaggio di Angelo Vassallo.

Ad annunciarlo è Dario Vassallo, Presidente della Fondazione Angelo Vassallo Sindaco Pescatore, che conclude:

In un momento in cui la giustizia per Angelo rimane un obiettivo non ancora raggiunto, siamo grati per l’attenzione che il festival porta a questa storia.

Angelo era un uomo delle istituzioni, e la sua storia è un monito per tutti coloro che credono nell’onestà politica e nella difesa dell’ambiente.