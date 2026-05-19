‘DO RE MI(NA)’: Napoli celebra la musica dei giovani al San Carlo

Quattro orchestre scolastiche e oltre 160 strumentisti

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Comune di Napoli.

Giovedì 21 maggio 2026, a partire dalle ore 17:00, il Teatro di San Carlo di Napoli ospiterà l’evento ‘DO RE MI(NA)’.

Il suono dell’inclusione dai territori al palco’, che trasformerà il teatro più antico d’Europa in un laboratorio vivente di talento giovanile e passione musicale.

Quattro orchestre degli istituti comprensivi del territorio comunale saliranno insieme su uno dei palcoscenici più prestigiosi al mondo, portando in scena la forza e la bellezza della formazione musicale nelle scuole secondarie di primo grado.

L’iniziativa, promossa dalla presidenza del Consiglio comunale e parte della programmazione culturale dell’Ente per Napoli Città della Musica, vedrà protagonisti oltre 160 giovani strumentisti in un programma che spazia dalle grandi colonne sonore cinematografiche ai classici della tradizione napoletana, dall’opera lirica al repertorio barocco.

Ad aprire le esibizioni sarà l’orchestra dell’I. C. Falcone, con 55 strumentisti e 44 strumenti sul palco – violini, clarinetti, chitarre, pianoforti, percussioni e molto altro – che porteranno il pubblico tra le pagine più amate del cinema d’animazione: ‘King of the Pride Rock’ da ‘Il Re Leone’, ‘La Bella e la Bestia’ e ‘Ricordami’ dal film ‘Coco’.

Seguirà l’orchestra dell’I. C. Alpi Levi, che con 23 tra strumenti e strumentisti – batteria, chitarre elettriche e acustiche, flauti, metallofoni e glockenspiel – offrirà un omaggio alle radici della città con ‘Napul’è’ e ‘Tammurriata nera’, affiancati dall’energia contagiosa di Tequila.

L’I. C. Silio Italico porterà in scena 48 strumentisti – pianisti, chitarristi, flautisti e clarinettisti – in un programma interamente dedicato all’opera lirica, con brani di Bizet e Verdi: un omaggio alla grande tradizione del melodramma italiano.

Chiuderà le esibizioni individuali l’orchestra dell’I. C. Viale delle Acacie, con 48 strumentisti e un organico – violini, violoncelli, chitarre e pianoforti – che eseguirà ‘Le Quattro Stagioni’ di Vivaldi.

Il momento più atteso sarà il finale corale: tutte e quattro le orchestre si uniranno per eseguire insieme ‘Inno alla Gioia’ di Beethoven, con gli strumenti a fiato disposti in platea e un coro che coinvolgerà l’intera sala.

La serata vedrà la partecipazione di Carlo Puca, Assessore alla Partecipazione attiva e all’Immagine della città, con gli interventi dell’Assessore all’Istruzione e Famiglie Maura Striano, della Presidente del Consiglio comunale Enza Amato e dei Consiglieri comunali Fulvio Fucito, Walter Savarese d’Altri e Roberto Minopoli.

Interverranno, inoltre, Sergio Locoratolo , coordinatore delle Politiche culturali del Comune di Napoli, e Ferdinando Tozzi, delegato del Sindaco per l’Industria musicale e l’audiovisivo.