Divorzio con risate a Recale (CE)

Il 6 settembre in piazza Vestini in scena la compagnia dell’oratorio SS. Salvatore con ‘Mettimece d’accordo e ce vattimme’

In occasione dei festeggiamenti in onore del Sacro Cuore di Gesù, torna a Recale (CE) il consueto appuntamento con il teatro all’aperto.

Sabato 6 settembre, alle 20:30, in piazza Domenico Vestini, nell’area parcheggio di fronte al Municipio, andrà in scena la compagnia teatrale ‘Ie Comunietà’, nata nell’oratorio della parrocchia del Santissimo Salvatore, oggi retto da don Antonio Coscia.

Il gruppo proporrà una commedia brillante di Gaetano Di Maio: ‘Mettimece d’accordo e ce vattimme’.

Gli attori, tutti giovani recalesi che condividono questo modo di fare festa, sono pronti a far divertire il pubblico e promettono una serata all’insegna del divertimento e del relax.

La regia è affidata a Gabriele Di Maio, ormai da anni alla guida della compagnia.

Di Maio rivela:

La commedia, divisa in due atti, è interamente incentrata sulle diatribe di due coniugi molto particolari, che decidono di divorziare, innescando una girandola di situazioni divertenti in cui saranno coinvolti tutti gli altri abitanti della casa. Dal fratello svanito di lui alla figlia della coppia che aspetta la visita della famiglia del fidanzato. Saranno implicati nella vicenda anche la sorella, zitella del protagonista e un suo collega di lavoro. La situazione si complicherà con l’arrivo di due avvocati, una donna di facili costumi, dello spasimante della zitellona e di un parrucchiere impiccione.

Si esibiranno Vincenzo Amato, Persichetti, Francesca Mingione, Cristina, Giovanni Rosato, Alfonso, Giancarlo D’Alessandri, Geppino, Chiara Perreca, Margherita, Arianna D’Alessandri, Marisa, Francesco Di Maio, Avvocato Stenda, Matteo Ferro, Avvocato Sarrappa, Rosa Vallone, Donna Grazina, Davide Bove, Don Lucio, Serena Enela, Memette, Samuele Sardo, Osvaldo, Chiara Ianniello, Concettina, Anna Menditto, Pulcinella, Sofia Ferro, Attrice prosa, e Maria Chiara Bove, Attrice prosa.

Il trucco è del Centro estetico ‘Pleasure’. Scene, luci, costumi e foto sono a cura della compagnia.