Divieto burqa a scuola, Baldassarre: D’accordo con Valditara

L’Assessore: L’integrazione non può prescindere dalla libertà delle donne
Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa della Regione Lazio.
La scuola è il primo presidio di libertà, uguaglianza e opportunità.
È il luogo in cui tutte le bambine e tutte le ragazze devono poter crescere, studiare e costruire il proprio futuro senza imposizioni culturali, religiose o sociali che ne limitino la propria autonomia e emancipazione.
Lo ha dichiarato l’Assessore alla Cultura, alle Pari opportunità, alle Politiche Giovanili e della Famiglia e al Servizio Civile della Regione Lazio, Simona Renata Baldassarre, intervenendo sul dibattito relativo alla proposta del Ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, di vietare il burqa e il velo integrale negli istituti scolastici.
L’Assessore ha aggiunto:
Proibire di frequentare le lezioni con il volto coperto significa affermare un principio di uguaglianza, trasparenza e reciproco riconoscimento, indispensabile in una comunità educativa.
La scuola è il luogo dell’integrazione, della sicurezza e del rispetto gli uni verso gli altri, dove tutti sono chiamati a sottostare alle stesse regole.
Non possiamo continuare a confondere l’inclusione con l’accettazione di pratiche che rappresentano un simbolo della subordinazione femminile.
La vera inclusione si realizza quando si garantisce a ogni donna la possibilità di scegliere liberamente il proprio percorso di vita, senza condizionamenti e senza imposizioni.
Per questo condivido la proposta del Ministro Valditara, sostenuta anche dal Garante Nazionale per l’Infanzia e l’Adolescenza, Marina Terragni.
Sorprende, invece, che il Partito Democratico e la Cgil abbiano deciso di opporsi a un’iniziativa che richiama semplicemente il rispetto di regole comuni e di valori costituzionali».
La libertà in Italia appartiene a tutti, senza eccezioni, e quella delle donne non è negoziabile.
Difenderla vuol dire garantire che la scuola rimanga uno spazio di pari opportunità e di crescita personale, frutto della nostra identità storica, culturale e religiosa. A differenza di altre culture che escludono e discriminano.