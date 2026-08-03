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Divieto burqa a scuola, Baldassarre: D’accordo con Valditara

Di
Redazione
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Divieto burqa a scuola

L’Assessore: L’integrazione non può prescindere dalla libertà delle donne

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa della Regione Lazio.

La scuola è il primo presidio di libertà, uguaglianza e opportunità.

È il luogo in cui tutte le bambine e tutte le ragazze devono poter crescere, studiare e costruire il proprio futuro senza imposizioni culturali, religiose o sociali che ne limitino la propria autonomia e emancipazione.

Lo ha dichiarato l’Assessore alla Cultura, alle Pari opportunità, alle Politiche Giovanili e della Famiglia e al Servizio Civile della Regione Lazio, Simona Renata Baldassarre, intervenendo sul dibattito relativo alla proposta del Ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, di vietare il burqa e il velo integrale negli istituti scolastici.

L’Assessore ha aggiunto:

Proibire di frequentare le lezioni con il volto coperto significa affermare un principio di uguaglianza, trasparenza e reciproco riconoscimento, indispensabile in una comunità educativa.

La scuola è il luogo dell’integrazione, della sicurezza e del rispetto gli uni verso gli altri, dove tutti sono chiamati a sottostare alle stesse regole.

Non possiamo continuare a confondere l’inclusione con l’accettazione di pratiche che rappresentano un simbolo della subordinazione femminile.

La vera inclusione si realizza quando si garantisce a ogni donna la possibilità di scegliere liberamente il proprio percorso di vita, senza condizionamenti e senza imposizioni.

Per questo condivido la proposta del Ministro Valditara, sostenuta anche dal Garante Nazionale per l’Infanzia e l’Adolescenza, Marina Terragni.

Sorprende, invece, che il Partito Democratico e la Cgil abbiano deciso di opporsi a un’iniziativa che richiama semplicemente il rispetto di regole comuni e di valori costituzionali».

La libertà in Italia appartiene a tutti, senza eccezioni, e quella delle donne non è negoziabile.

Difenderla vuol dire garantire che la scuola rimanga uno spazio di pari opportunità e di crescita personale, frutto della nostra identità storica, culturale e religiosa. A differenza di altre culture che escludono e discriminano.

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