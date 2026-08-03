Divieto burqa a scuola, Baldassarre: D’accordo con Valditara

L’Assessore: L’integrazione non può prescindere dalla libertà delle donne

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa della Regione Lazio.

La scuola è il primo presidio di libertà, uguaglianza e opportunità. È il luogo in cui tutte le bambine e tutte le ragazze devono poter crescere, studiare e costruire il proprio futuro senza imposizioni culturali, religiose o sociali che ne limitino la propria autonomia e emancipazione.

Lo ha dichiarato l’Assessore alla Cultura, alle Pari opportunità, alle Politiche Giovanili e della Famiglia e al Servizio Civile della Regione Lazio, Simona Renata Baldassarre, intervenendo sul dibattito relativo alla proposta del Ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, di vietare il burqa e il velo integrale negli istituti scolastici.

L’Assessore ha aggiunto: