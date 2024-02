‘DIV-ine’ al Politeatro

In scena a Milano il 10 febbraio il quarto appuntamento della rassegna teatrale ‘A tutto Palco’

Riceviamo e pubblichiamo.

Sabato 10 febbraio 2024, alle ore 21:00, al Politeatro di Milano andrà in scena ‘DIV-ine’ di Ketty Capra, quarto appuntamento della rassegna teatrale ‘A tutto Palco’, con Miranda Bevilacqua, Ketty Capra, Paola Giacometti, Christian Kley, Rita Russo e Valeria Scaglia. Regia e scene di Ketty Capra.

Occupare un Teatro durante la pandemia per viverci è sembrato naturale a delle attrici che non avevano più soldi per pagare un affitto ma la convivenza con quattro Primedonne non è facile…

Ne sanno qualcosa il povero Tommaso che cerca di aiutarle e la giornalista Pamela Gay, che vuole scrivere la loro storia.

Una commedia frizzante ed intrigante che racconta le difficoltà di sopravvivenza degli attori teatrali in un mondo che non sa tutelare la loro Arte.

Rassegna teatrale ‘A tutto Palco’ ideata lo scorso anno, dall’attrice e autrice milanese Ketty Capra, che ne cura anche la direzione artistica.

L’obiettivo principale della rassegna è di avvicinare il pubblico al Teatro Contemporaneo, avendo cura di divertire e interessare.

Dei sei spettacoli in programma, tre sono inediti, di cui due prodotti dall’Associazione Culturale Performer.

Il Politeatro

Viale Lucania, 18

20137 Milano

Info:

forperformer@gmail.com

338-8302540

Biglietti:

20 euro intero

15 ridotto under 25/over 65

Salta la coda in cassa con il link diretto: https://oooh.events/evento/div-ine-biglietti/