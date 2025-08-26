Ditto: Riforma PA occasione per mettere in rete il futuro di Napoli

Il Responsabile Formazione e Lavoro di Azione Campania: ‘Quando una pratica resta ostaggio di un timbro, a perdere non è solo il tempo del cittadino ma la competitività di un intero territorio’

Riceviamo e pubblichiamo.

Richiedere un certificato anagrafico o una carta d’identità non dovrebbe mai trasformarsi in una prova di resistenza. Invece, a Napoli, servono ancora settimane di prenotazioni e passaggi allo sportello prima di stringere in mano il documento. Non è raro che Amministrazioni aprano slot a cadenza mensile per servizi che, altrove, si concluderebbero con pochi minuti di front-office.

Lo afferma Enrico Ditto, responsabile Formazione e Lavoro di Azione in Campania.

La riforma della Pubblica Amministrazione, spinta dalle risorse del PNRR, mette a disposizione della Campania oltre tre miliardi di euro tra digitalizzazione, edilizia amministrativa e formazione del personale.

Nel pacchetto rientrano i 347 punti di facilitazione digitale che la Regione sta attivando per accompagnare cittadini e imprese nell’uso dei servizi online, con l’obiettivo di formare 274 000 utenti entro la fine del 2025.

I primi effetti, stando a una recente indagine presentata da FPA durante la settima ‘Indagine sulla maturità digitale dei Comuni capoluogo’, già si vedrebbero: si registra un netto balzo della maturità digitale dei Comuni capoluogo, con undici città del Mezzogiorno – Napoli compresa – ormai sopra la soglia di “buon livello” grazie all’adozione di piattaforme come SPID, pagoPA e APP IO per tributi, mense scolastiche e sportelli edilizi.

Ditto insiste:

Ma la tecnologia, da sola, non basta. Implementare piattaforme non serve se non arrivano agilmente alla popolazione. Non è lo strumento a fare la rivoluzione digitale, ma la capacità di renderlo accessibile a tutti. Oltre alla cultura digitale serve personale capace di usare le piattaforme digitali, procedure riviste alla radice e un cronoprogramma che leghi ogni euro speso a un minuto risparmiato da cittadini e imprese.

La Regione ha appena aggiornato il proprio Piano ICT 2023-2025 con 45 linee di intervento: interoperabilità fra banche dati, sportelli in cloud, intelligenza artificiale per smistare pratiche e prevenire errori ripetitivi.

Ditto insiste:

Se queste funzioni dialogheranno davvero, il permesso edilizio diventerebbe tracciabile in tempo reale, l’ISEE si scaricherebbe con due click e un imprenditore non dovrebbe più peregrinare tra uffici per una SCIA. Siamo sicuri di aver imboccato questa strada?

L’imprenditore lancia infine un appello a istituzioni, associazioni di categoria e cittadini: