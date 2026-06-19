Distrutta telecamera Porto di Baia a Bacoli (NA): Manfredi solidale

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Consiglio regionale della Campania.

Piena solidarietà del Consiglio Regionale della Campania e vicinanza all’amico Sindaco Josi Gerardo Della Ragione, per il grave atto vandalico che ha colpito le telecamere comunali di videosorveglianza al Porto di Baia.

Non si tratta solo della distruzione di una telecamera, ma di un attacco vile e premeditato ai principi di legalità, trasparenza e sicurezza che le Istituzioni sono chiamate a garantire ogni giorno e che il Sindaco di Bacoli sta mettendo al centro della sua azione amministrativa.