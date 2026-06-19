Distrutta telecamera Porto di Baia a Bacoli (NA): Manfredi solidale

Il Presidente del Consiglio regionale della Campania: ‘Bacoli avrà accanto tutte le Istituzioni’
Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Consiglio regionale della Campania.
Piena solidarietà del Consiglio Regionale della Campania e vicinanza all’amico Sindaco Josi Gerardo Della Ragione, per il grave atto vandalico che ha colpito le telecamere comunali di videosorveglianza al Porto di Baia.
Non si tratta solo della distruzione di una telecamera, ma di un attacco vile e premeditato ai principi di legalità, trasparenza e sicurezza che le Istituzioni sono chiamate a garantire ogni giorno e che il Sindaco di Bacoli sta mettendo al centro della sua azione amministrativa.
È quanto afferma il Presidente del Consiglio regionale della Campania, Massimiliano Manfredi.
L’esponente del PD sottolinea:
Conosco Josi e so che episodi come questo non lo faranno arretrare di un centimetro nel contrasto alla criminalità, anzi daranno ancora più slancio a lui e all’amministrazione per affermare la cultura della legalità e il rispetto delle regole.
In questo percorso, Bacoli avrà accanto tutte le Istituzioni, che faranno fronte comune per portare avanti le azioni già intraprese in città.