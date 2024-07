DiSTABiF di Caserta ospita il 9° Congresso mondiale di Allelopatia

L’evento è in programma dall’8 al 10 luglio al Dipartimento di Scienze e Tecnologie Ambientali Biologiche e Farmaceutiche dell’Università degli Studi della Campania ‘Luigi Vanvitelli’

Esperti, accademici, ricercatori provenienti da cinque continenti.

Caserta si prepara a ospitare un evento scientifico di rilievo internazionale: il 9° Congresso mondiale sull’Allelopatia.

Da doman,8 luglio, e fino al 10 luglio, in via Vivaldi, al Dipartimento di Scienze e Tecnologie Ambientali Biologiche e Farmaceutiche dell’Università degli Studi della Campania ‘Luigi Vanvitelli’, aula A2, si discuterà delle interazioni chimiche tra piante e altri organismi, note come allelopatia, e il loro impatto su vari ecosistemi.

Gli organizzatori dichiarano:

Ebbene sì, le piante sono degli ottimi chimici organici e sintetizzano tantissimi composti che sono spesso coinvolti in sistemi di difesa o di interazione con l’ambiente o con gli altri organismi, incluse altre piante.

L’allelopatia si riferisce alla capacità delle piante di rilasciare sostanze chimiche che influenzano la crescita e lo sviluppo di altre piante, alghe, batteri e funghi nelle vicinanze.

Dal Dipartimento aggiungono:

Questi composti chimici, chiamati anche allelochimici, possono agire come inibitori o promotori della crescita e svolgono ruoli spesso nelle dinamiche degli ecosistemi naturali e agricoli. Un possibile risvolto pratico nello studio di questo fenomeno è la possibilità di sviluppare erbicidi che, non solo siano ecocompatibili, ma che siano anche dotati di modalità di azione alternative rispetto agli erbicidi in commercio, verso cui, purtroppo, molte infestanti hanno sviluppato dei meccanismi di resistenza.

Il congresso, che vede come chair i proff. Monica Scognamiglio e Antonio Fiorentino e organizzato da un team del DiSTABiF e dalla International Society of Allelopathy, prevede sessioni plenarie, workshop e presentazioni di esperti e di giovani ricercatori, con opportunità di networking e collaborazioni internazionali.

L’evento è patrocinato dalla Regione Campania, dalla Provincia, dal Comune di Caserta e da diversi enti pubblici e privati e società di settore.

Ulteriori dettagli sul congresso: https://allelopathycongress.org/

Scarica il programma: https://allelopathycongress.org/program/