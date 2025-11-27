Dissesto idrogeologico X Municipio Roma: dalla Regione Lazio 10 mln

Le dichiarazioni di Ghera e Angelilli

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa della Regione Lazio.

La Giunta regionale, su proposta del Presidente, di concerto con l’Assessore alla Tutela del Territorio e Demanio, Fabrizio Ghera, e al Vicepresidente, Assessore allo Sviluppo Economico, Roberta Angelilli, ha stanziato 10 milioni di euro da destinare alla mitigazione del rischio idraulico del canale Palocco, in località Madonnetta, X Municipio.

L’intervento, in collaborazione con Roma Capitale, è finalizzato alla mitigazione del rischio idraulico nel bacino delle Acque Alte, interessato da ricorrenti fenomeni di esondazione del Canale Palocco e rientra tra le misure di mitigazione del rischio alluvioni individuate nel Piano di Gestione del Rischio Alluvioni, PGRA, del Distretto Idrografico dell’Appennino Centrale.

Il progetto. Verrà realizzata una cassa di espansione con volume utile di laminazione pari a 277.000 m³ su un’area complessiva di circa 35 ettari, in grado di contenere le portate di piena con tempo di ritorno bicentennale.

L’opera è articolata in due stralci funzionali:

1° Stralcio funzionale, finanziato con risorse PR FESR Lazio 2021/2027, per un importo complessivo di 10 milioni di euro, comprendente le opere di presa, sfioratore e canale di adduzione, porzione della cassa di espansione e opera di restituzione;

2° Stralcio funzionale, a carico di Roma Capitale, per un importo di 19,5 milioni di euro.

L’Assessore Ghera dichiara:

Nel X Municipio la Regione Lazio ha in fase di attuazione una serie di interventi finalizzati alla messa in sicurezza dei territori per proteggere le aree abitate dal rischio idrogeologico. Sul progetto di Madonnetta interveniamo a supporto del Comune di Roma per consentire la realizzazione di un’opera molto attesa dai cittadini del quadrante.

Roberta Angelilli, Vicepresidente della Regione Lazio e Assessore allo Sviluppo Economico, al Commercio, all’Artigianato, all’Industria e Internazionalizzazione, dichiara: