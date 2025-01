Dissesto idrogeologico: 1,83 mln da Regione Lombardia per bergamasco

Schiavi: Regione Lombardia da sempre al lavoro per la sicurezza dei cittadini

Regione Lombardia si conferma al fianco del territorio bergamasco con importanti risorse destinate alla sicurezza del suolo.

Sono 1,85 milioni di euro gli stanziamenti approvati oggi dalla Giunta regionale per la provincia di Bergamo, nell’ambito di un più ampio intervento di 117,3 milioni di euro per la tutela del territorio lombardo.

Regione Lombardia è da sempre in prima linea nella tutela dei centri abitati e nella prevenzione del rischio idrogeologico.

Attraverso il cofinanziamento di progetti con fondi ministeriali e risorse regionali sono stati realizzati interventi strategici come opere di consolidamento di versanti a rischio frana, manutenzione straordinaria di argini e corsi d’acqua, oltre alla creazione di bacini di laminazione per ridurre il rischio alluvionate.

Con questa delibera sono due gli interventi previsti in provincia di Bergamo, entrambi nel comune di Branzi:

950.000 euro per opere di mitigazione del rischio sulla conoide del torrente Pezzoldo;

900.000 euro per la realizzazione di opere di difesa a protezione delle aree abitate in località Caprini.

Michele Schiavi, Vicepresidente della V Commissione – Territorio, infrastrutture e mobilità, dichiara:

Regione Lombardia dimostra ancora una volta di essere al fianco dei territori e degli enti locali. Con il finanziamento approvato oggi di 117,3 milioni di euro, i fondi stanziati per il dissesto idrogeologico sono in totale più di 400 milioni su tutta la regione. Due interventi, quelli finanziati in bergamasca per un totale di 1,83 milioni, che garantiranno maggiore sicurezza per i cittadini e una importante mitigazione dei rischi. La V Commissione si occupa da sempre e in via prioritaria del tema del dissesto idrogeologico, siamo costantemente al lavoro per individuare e tenere alta l’attenzione sulle zone a rischio. L’importante sinergia tra Regione Lombardia e gli Enti locali Bergamaschi si conferma una strategia vincente per rispondere al territorio in modo celere ed ottimale. Un ringraziamento va all’Assessore Comazzi e alla Giunta regionale per questo stanziamento che permetterà interventi strategici fondamentali.

Il Consigliere Alberto Mazzoleni, FdI, sostiene:

Ancora una volta Regione Lombardia ha ribadito l’importanza della prevenzione e di azioni puntuali per migliorare la risposta agli eventi calamitosi, con l’obiettivo di prevenirne ed eventualmente mitigarne gli effetti. Esprimo la mia personale soddisfazione per lo stanziamento di ulteriori risorse da parte della Regione, grazie alla grande azione di sensibilizzazione compiuta verso una tematica primaria per il nostro territorio, che ha bisogno di soluzioni rapide ed efficaci quanto definitive. Per questo la collaborazione con il Ministero dell’Ambiente e Regione Lombardia è essenziale.

