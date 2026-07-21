Dispositivo viabilità via Nunziatella a Napoli

In vigore fino al 7 agosto 2026 e comunque fino a cessate esigenze
Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Comune di Napoli.
È istituito – in occasione dei lavori di manutenzione del manto stradale di via Nunziatella – il seguente dispositivo di circolazione temporaneo:
– FASE 1 – dal 22 al 31 luglio 2026 e comunque fino a cessate esigenze
• Istituzione del divieto di transito in via Nunziatella, dall’incrocio con via Egiziaca a Pizzofalcone fino al Garage Nunziatella.
• Istituzione del doppio senso di circolazione in via Nunziatella, esclusivamente per i veicoli diretti al garage, dal Garage Nunziatella fino all’incrocio con via Monte di Dio.
– Fase 2 – dal 31 luglio al 7 agosto 2026 e comunque fino a cessate esigenze
• Istituzione del divieto di transito in via Nunziatella, dall’incrocio con via Monte di Dio fino al Garage Nunziatella.
• Istituzione del doppio senso di circolazione in via Nunziatella, esclusivamente per i veicoli diretti al garage, dal Garage Nunziatella fino all’incrocio con via Egiziaca a Pizzofalcone.
– Fase 1 e 2 – dal 22 luglio al 7 agosto 2026 e comunque fino a cessate esigenze
• Istituzione del doppio senso di circolazione in via Egiziaca a Pizzofalcone, nel tratto compreso tra l’incrocio con il Supportico d’Astuti, e via Nunziatella.
• Istituzione dell’obbligo di svolta in via Supportico d’Astuti, per i veicoli diretti a via Egiziaca a Pizzofalcone provenienti da via Monte di Dio.
Sul sito del comune è possibile scaricare l’ordinanza integrale: https://www.comune.napoli.it/novita/dispositivo-temporaneo-di-circolazione-in-via-nunziatella-e-strade-limitrofe-per-lavori-od-1320-2026/