Dispositivo viabilità per il ‘Napoli Pride 2024’

Ordinanza in vigore il 29 giugno

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Comune di Napoli.

Istituzione di un particolare dispositivo temporaneo di circolazione da adottarsi in occasione della manifestazione ‘Napoli Pride’, prevista per il giorno 29 giugno 2024.

a) Istituire, per il giorno 29 giugno 2024, il divieto di transito veicolare in Piazza Municipio, nella strada di collegamento tra la citata piazza e via Acton, immediatamente limitrofa al Maschio Angioino, con conseguente deviazione del flusso veicolare verso via Medina.

b) Istituire, per il giorno 29 giugno 2024, a partire dalle ore 17:00 fino a cessate esigenze, il divieto di transito veicolare lungo le strade interessate dal passaggio del corteo, ovvero in: Piazza Municipio (partenza) – via Vittorio Emanuele III – via San Carlo – Piazza Trieste e Trento – Via Toledo – piazza S. D’Acquisto (piazza Carità) – via Toledo – Piazza Dante (arrivo);

c) Istituire, per il giorno 29 giugno 2024, a partire dalle ore 17:00 fino a cessate esigenze, il divieto di transito veicolare lungo le strade e piazze percorse da flussi veicolari che s’immettono nelle strade riportate al precedente punto b);

d) Istituire, per il giorno 29 giugno 2024, a partire dalle ore 17:00 fino a cessate esigenze, in via Toledo, all’altezza dell’intersezione con via Conte di Ruvo, il divieto di transito veicolare, con conseguente deviazione del traffico veicolare in via Conte di Ruvo – via Santa Maria di Costantinopoli – via Foria;

e) Sospendere, per il giorno 29 giugno 2024, a partire dalle ore 17:00 fino a cessate esigenze, le aree di sosta regolamentata a tariffa urbana senza custodia (cosiddette “strisce blu”), le aree riservate alla sosta dei veicoli adibiti al trasporto pubblico non di linea (taxi) e tutte le altre tipologie di sosta autorizzata in: via Vittorio Emanuele III, via San Carlo, Piazza Trieste e Trento, Via Toledo e piazza S. D’Acquisto (piazza Carità) ed in tutte le altre strade interessate dal passaggio del corteo, laddove vigenti, con contestuale istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata.

f) Istituire, per il giorno 29 giugno 2024, dalle ore 14.00 fino a cessate esigenze, l’obbligo di svolta a destra in Piazza Sette Settembre, per i veicoli provenienti da via Sant’Anna dei Lombardi (compresi mezzi pubblici, bus ANM, bus turistici e bus della linea “Citysightseeing”), al fine di evitarne il transito in Piazza Municipio, luogo di concentramento del corteo.

g) Istituire, per il giorno 29 giugno 2024, dalle ore 14.00 fino a cessate esigenze, l’obbligo d’inversione del senso di marcia intorno al senso rotatorio di Piazza Sette Settembre, per i veicoli provenienti da via Toledo (compresi mezzi pubblici, bus ANM, bus turistici e bus della linea “Citysightseeing”), con conseguente ritorno verso Piazza Dante, al fine di evitarne il transito in Piazza Municipio, luogo di concentramento del corteo.

h) Istituire, in via Cardinale Guglielmo Sanfelice, per il giorno 29 giugno 2024, dalle ore 17.00 fino a cessate esigenze – al fine di evitare conflitti tra il corteo ed i veicoli provenienti da detta via e diretti a via Toledo attraverso via Monteoliveto/via S. Anna dei Lombardi/Piazza Sette Settembre – l’obbligo di proseguire dritto o a sinistra (compresi mezzi pubblici, bus ANM, bus turistici e bus della linea “Citysightseeing”).

i) Istituire, in via Medina, per il giorno 29 giugno 2024, dalle ore 17:00 fino a cessate esigenze – al fine di evitare conflitti tra il corteo ed i veicoli provenienti da detta via e diretti a via Toledo attraverso via Monteoliveto/via S. Anna dei Lombardi/Piazza Sette Settembre – l’obbligo di proseguire a destra o a sinistra (compresi mezzi pubblici, bus ANM, bus turistici e bus della linea “Citysightseeing”).

l) Istituire, in via A. Diaz, per il giorno 29 giugno 2024, dalle ore 17:00 fino a cessate esigenze – al fine di evitare conflitti tra il corteo ed i veicoli provenienti da detta via e diretti a via Toledo attraverso via Monteoliveto/via S. Anna dei Lombardi/Piazza Sette Settembre – l’obbligo di proseguire dritto o a destra, compresi mezzi pubblici, bus ANM, bus turistici e bus della linea “Citysightseeing”.

Ordinanza