In vigore il 7 dicembre

Istituzione, in un tratto di via Argine, di un particolare dispositivo temporaneo per lavori.

Istituire, dalle ore 07:30 alle ore 17:30 del 07/12/2024, il senso unico alternato con movieri, per circa 20 metri a monte e a valle di via Argine n. 161, civico ricadente nel tratto cieco della medesima via.

Ordinanza