Dispositivo di traffico per 82° anniversario Quattro Giornate di Napoli

Domenica 28 settembre, per la cerimonia in occasione dell’82° anniversario delle Quattro Giornate di Napoli, è istituito il seguente dispositivo di traffico:

• dalle ore 10:00 fino a cessate esigenze, il divieto di transito veicolare in: via Pessina, piazza Dante, via Toledo, via Cesare Battisti, piazza Matteotti e Piazza Carità, eccetto i veicoli dei residenti, delle Forze dell’Ordine, i mezzi di emergenza e di soccorso;

• dalle ore 09:00 fino a cessate esigenze, il divieto di sosta con rimozione coatta in: via Cesare Battisti, tratto compreso tra Piazza Matteotti e piazza Carità, via Sant’Aspreno, via Guglielmo Sanfelice, eccetto i veicoli degli autorizzati e delle Autorità che presenzieranno alla cerimonia.

• Sono sospese, dalle ore 09:00 fino a cessate esigenze, le aree di sosta regolamentata a tariffa in: via Cesare Battisti, tratto compreso tra Piazza Matteotti e piazza Carità, via Sant’ Aspreno, via Guglielmo Sanfelice.

• Sono sospese, dalle ore 10:30 alle ore 11:00, e comunque fino a cessate esigenze, le aree di sosta riservate ai veicoli in servizio di piazza (taxi) in via Sant’Aspreno.

• Sono sospese, dalle ore 10.45 alle ore 11.30, e comunque fino a cessate esigenze, le aree di sosta riservate ai veicoli in servizio di piazza (taxi) in piazza Carità.

