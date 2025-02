Dispositivo di traffico Galleria Vittoria a Napoli per lavori

In vigore dal 24 al 26 febbraio

Da lunedì 24 a mercoledì 26 febbraio – dalle ore 23 alle ore 7 del mattino – è istituito un dispositivo di circolazione temporaneo nella Galleria Vittoria per consentire i lavori di manutenzione della rete elettrica da parte della società E-Distribuzione.

In particolare, è disposta la chiusura al transito veicolare delle corsie di marcia con direzione da piazza Vittoria a via Ammiraglio Ferdinando Acton, dall’intersezione con via Giorgio Arcoleo/via Chiatamone, eccetto i mezzi impegnati nelle attività lavorative.

Durante la chiusura i veicoli potranno percorrere, in alternativa: via Chiatamone – via Nazario Sauro – via Ammiraglio Ferdinando Acton.

