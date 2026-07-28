Dispositivo di circolazione per il centenario del Napoli

In vigore il 31 luglio e il 1° agosto

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Comune di Napoli.

In occasione della manifestazione ‘Napoli 1926-2026. Un Secolo di Passione’, in programma venerdì 31 luglio e sabato 1° agosto, è istituito un dispositivo temporaneo di circolazione per consentire lo svolgimento in sicurezza degli eventi e del corteo celebrativo che interesserà il centro cittadino.

Le principali modifiche alla circolazione

1. Dalle ore 8:00 di venerdì 31 luglio fino a cessate esigenze del sabato 1° agosto:

• divieto di transito nella carreggiata di piazza Municipio, lato Castel Nuovo, nel tratto compreso tra via Vittorio Emanuele III e via Ammiraglio Acton.

2. Dalle ore 8:00 di sabato 1° agosto:

• divieto di sosta con rimozione forzata in:

o piazza Carità;

o via Toledo;

o via Santa Brigida;

o via Verdi;

o via San Carlo;

o piazza Trieste e Trento;

o piazza del Plebiscito;

o divieto di sosta con rimozione forzata anche in via Cesario Console, nel tratto compreso tra piazza del Plebiscito e via Santa Lucia.

3. Dalle ore 15.00 di sabato 1° agosto:

• divieto di transito:

o nelle carreggiate di piazza del Plebiscito antistanti la Prefettura e Palazzo Salerno;

o in via Solitaria (con eccezioni previste dall’ordinanza);

o in via San Carlo;

o in via San Nicola da Tolentino;

o in Rampe Brancaccio.

• Istituzione del senso unico di circolazione in:

o piazza Carolina (direzione via Chiaia);

o via Chiaia secondo le modalità previste dall’ordinanza.

4. Dalle ore 17:30 di sabato 1° agosto e fino al termine del corteo:

• divieto di transito lungo il percorso:

o piazza Carità (partenza);

o via Toledo;

o via Santa Brigida;

o via Verdi;

o via San Carlo;

o piazza del Plebiscito.

• Chiusura temporanea delle strade che confluiscono sul percorso del corteo.

Ordinanza