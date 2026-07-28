Dispositivo di circolazione per il centenario del Napoli

In vigore il 31 luglio e il 1° agosto
Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Comune di Napoli.
In occasione della manifestazione ‘Napoli 1926-2026. Un Secolo di Passione’, in programma venerdì 31 luglio e sabato 1° agosto, è istituito un dispositivo temporaneo di circolazione per consentire lo svolgimento in sicurezza degli eventi e del corteo celebrativo che interesserà il centro cittadino.
Le principali modifiche alla circolazione
1. Dalle ore 8:00 di venerdì 31 luglio fino a cessate esigenze del sabato 1° agosto:
• divieto di transito nella carreggiata di piazza Municipio, lato Castel Nuovo, nel tratto compreso tra via Vittorio Emanuele III e via Ammiraglio Acton.
2. Dalle ore 8:00 di sabato 1° agosto:
• divieto di sosta con rimozione forzata in:
o piazza Carità;
o via Toledo;
o via Santa Brigida;
o via Verdi;
o via San Carlo;
o piazza Trieste e Trento;
o piazza del Plebiscito;
o divieto di sosta con rimozione forzata anche in via Cesario Console, nel tratto compreso tra piazza del Plebiscito e via Santa Lucia.
3. Dalle ore 15.00 di sabato 1° agosto:
• divieto di transito:
o nelle carreggiate di piazza del Plebiscito antistanti la Prefettura e Palazzo Salerno;
o in via Solitaria (con eccezioni previste dall’ordinanza);
o in via San Carlo;
o in via San Nicola da Tolentino;
o in Rampe Brancaccio.
• Istituzione del senso unico di circolazione in:
o piazza Carolina (direzione via Chiaia);
o via Chiaia secondo le modalità previste dall’ordinanza.
4. Dalle ore 17:30 di sabato 1° agosto e fino al termine del corteo:
• divieto di transito lungo il percorso:
o piazza Carità (partenza);
o via Toledo;
o via Santa Brigida;
o via Verdi;
o via San Carlo;
o piazza del Plebiscito.
• Chiusura temporanea delle strade che confluiscono sul percorso del corteo.