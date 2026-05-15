Dispositivo di circolazione in via Stadera a Napoli per lavori

In vigore dal 18 al 28 maggio 2026
Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Comune di Napoli.
Dal 18 maggio al 18 giugno 2026 – dal lunedì al venerdì, dalle ore 22:00 alle ore 7:00 – è istituito il divieto di transito veicolare nella carreggiata di via Stadera percorsa dai veicoli in direzione Napoli centro, in tre fasi successive che interesseranno rispettivamente:
1) il tratto compreso tra strada Cupa del Segretario e Cupa del Principe;
2) il tratto compreso tra Cupa del Principe e il civico n° 89;
3) il tratto compreso tra il civico n° 89 il civico n° 45.
Dal 18 maggio al 28 maggio 2026 – dal lunedì al venerdì, nella fascia oraria notturna 22:00 – 7:00 – è consentito il transito promiscuo pubblico – privato nella corsia preferenziale percorsa dai veicoli in direzione Napoli Centro, in tre fasi successive, che interesseranno rispettivamente:
1) il tratto compreso tra strada Cupa del Segretario e Cupa del Principe;
2) il tratto compreso tra Cupa del Principe e il civico n°89;
3) il tratto compreso tra il civico n°89 il civico n°45.