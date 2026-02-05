Dispositivo di circolazione in via Leopardi a Napoli

In vigore dal 9 febbraio al 21 aprile
È istituito in via Leopardi un dispositivo di circolazione temporaneo per consentire l’esecuzione di lavori di scavo a cura di ABC Napoli.
Nel dettaglio:
• Dal 9 febbraio al 21 aprile 2026 è prevista:
1) Sospensione, nel tratto compreso tra il civico n. 68, altezza piazza Colonna, e il civico n. 193, altezza incrocio con via Tansillo, dell’area di sosta a pagamento, cosiddette “strisce blu”, nonché di tutte le altre tipologie di sosta autorizzate, nei tratti di volta in volta interessati dall’area di cantiere, delle dimensioni pari a ml 10,00 x ml 5,00, in funzione del suo avanzamento.
2) Istituzione, nel tratto compreso tra il civico n. 68, altezza piazza Colonna, e il civico n. 193, altezza incrocio con via Tansillo, del divieto di sosta permanente con rimozione coatta nei tratti di volta in volta interessati dall’area di cantiere, delle dimensioni pari a ml 10,00 x ml 5,00, in funzione del suo avanzamento.
• Dal 9 al 13 marzo 2026:
3) Istituzione, nel tratto compreso tra il civico n. 5 e il civico n. 47, del divieto di transito veicolare nella fascia oraria notturna 22:00 – 6:00.
Sul sito del Comune è possibile consultare l’ordinanza integrale al link: https://www.comune.napoli.it/novita/dispositivo-temporaneo-di-circolazione-in-via-leopardi-per-lavori-od-146-2026/