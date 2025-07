Dispositivo di circolazione in corso San Giovanni a Teduccio a Napoli

L’ordinanza è in vigore dal 7 luglio al 30 agosto

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Comune di Napoli.

Dispositivo temporaneo di circolazione in Corso San Giovanni a Teduccio per lavori

È istituito, dal 7 luglio al 30 agosto 2025, un dispositivo temporaneo di circolazione per lavori in corso San Giovanni a Teduccio:

• la sospensione della fermata ANM n° 4157, ricadente nel tratto compreso tra il civico n° 231 e la confluenza con via Garibaldi, semicarreggiata lato mare;

• nel tratto compreso tra il civico n° 231 e la confluenza con via Garibaldi, semicarreggiata lato mare, il divieto di transito veicolare eccetto i tram di ANM S.p.A.;

• nel tratto compreso tra il civico n° 231 e la confluenza con via Garibaldi, semicarreggiata lato monte, il doppio senso di circolazione, con due corsie di larghezza pari a 3,50 metri per senso di marcia.

Sul sito del Comune è possibile consultare l’ordinanza integrale: https://www.comune.napoli.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/54677.