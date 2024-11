Dispositivo circolazione temporaneo nella Galleria Vittoria a Napoli

In vigore dal 18 al 22 novembre nella fascia oraria notturna

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Comune di Napoli.

Per consentire i lavori indifferibili da parte della società E-Distribuzione è istituito dal giorno 18/11/2024 al giorno 22/11/2024, nella fascia oraria dalle ore 23:00 alle ore 06:30 – 4 notti – un dispositivo di circolazione temporaneo nella Galleria Vittoria.

In particolare, è istituito il divieto di transito veicolare nelle corsie di marcia con direzione via Ammiraglio Ferdinando Acton, dalla intersezione con via Giorgio Arcoleo/via Chiatamone alla confluenza con via Ammiraglio Ferdinando Acton, eccetto i veicoli impegnati per le attività lavorative, nei seguenti giorni e fasce orarie:

– dalle ore 23:00 del giorno 18/11/2024 alle ore 06:30 del giorno 19/11/2024;

– dalle ore 23:00 del giorno 19/11/2024 alle ore 06:30 del giorno 20/11/2024;

– dalle ore 23:00 del giorno 20/11/2024 alle ore 06:30 del giorno 21/11/2024;

– dalle ore 23:00 del giorno 21/11/2024 alle ore 06:30 del giorno 22/11/2024.

Il Servizio Autonomo di Polizia Locale è incaricato di vigilare, unitamente a tutti gli altri Agenti della Forza Pubblica previsti dall’art. 12 del D.L.vo 30/04/1992 n. 285, per l’esatta osservanza della presente Ordinanza.

Il Servizio Autonomo di Polizia Locale, per esigenze di ordine pubblico e/o per esigenze connesse con la fluidità e/o la sicurezza della circolazione veicolare e pedonale, potrà disporre e adottare ogni altro provvedimento che ritenga necessario a risolvere situazioni contingenti, prescindendo dalla segnaletica in atto, nonché modificare l’orario di attivazione del presente dispositivo di circolazione.

Ordinanza