Dispositivo circolazione Galleria Vittoria Napoli: lavori manutenzione

In vigore dal 19 al 22 maggio
Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Comune di Napoli.
Per lavori di manutenzione, da martedì 19 a venerdì 22 maggio, in orario notturno, è istituito in galleria Vittoria il divieto di transito veicolare nelle corsie di marcia con direzione da via Giorgio Arcoleo a via Ammiraglio Ferdinando Acton.
Il dispositivo è in vigore secondo il seguente programma:
a) dalle ore 00:01 del giorno 19/05/2026 alle ore 01:00 del giorno 19/05/2026;
b) dalle ore 00:01 del giorno 20/05/2026 alle ore 01:00 del giorno 20/05/2026;
c) dalle ore 00:01 del giorno 21/05/2026 alle ore 01:00 del giorno 21/05/2026;
d) dalle ore 00:01 del giorno 22/05/2026 alle ore 01:00 del giorno 22/05/2026.