Dispositivi viabilità in corso San Giovanni a Napoli

In vigore dal 21/11/2024 al 13/12/2024

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Comune di Napoli.

Nell’ambito dei lavori di riqualificazione urbanistica e ambientale asse costiero, tratta corso San Giovanni, Rifunzionalizzazione sistema fognario San Giovanni, compresi nel ‘Grande Progetto riqualificazione urbana Area Portuale Napoli Est’, sarà istituito, dal 21/11/2024 al 13/12/2024, nella fascia oraria compresa tra le ore 7:30 e le ore 17:30, un particolare dispositivo di circolazione per lavori in corso San Giovanni a Teduccio nel tratto di strada compreso tra via Ponte dei Francesi e via Pazzigno:

a) senso unico alternato, regolato con movieri e/o semafori mobili;

b) limite massimo di velocità di 20 Km/h.

Sempre per gli stessi lavori, dal 21/11/2024 al 10/12/2024, nella fascia oraria compresa tra le ore 7:30 e le ore 17:30, sarà istituito un dispositivo di circolazione per lavori in corso San Giovanni a Teduccio nel tratto di strada compreso tra l’intersezione con via n. Protopisani ed il civico n. 440:

a) suddivisione della carreggiata libera da cantiere in due corsie, ognuna con larghezza pari a mt 3,50, percorse con direzione di marcia contrapposte;

b) limite massimo di velocità di 20 Km/h;

c) divieto di sorpasso;

d) divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati della carreggiata;

e) strisce continue di delimitazione carreggiata che diventano discontinue in corrispondenza di passi carrai;

f) striscia continua di mezzeria di separazione corsie che diventa discontinua in corrispondenza di intersezioni e passi carrai.

Ordinanza dirigenziale n. 928 del 19/11/2024

Ordinanza dirigenziale n. 929 del 19/11/2024