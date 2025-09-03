Dispositivi viabilità cantieri e manifestazioni Napoli fino al 24/10/2025

Tutti i particolari nelle diverse zone della città

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Comune di Napoli.

La Conferenza Permanente dei Servizi per i cantieri stradali e le manifestazioni, che si riunisce con cadenza settimanale, alla presenza dei rappresentanti del Servizio Polizia Locale, del Servizio Viabilità e Traffico, del Servizio Strade, Pubblica Illuminazione e Sottoservizi, del Servizio Protezione Civile, delle Municipalità 2 e 5, della Società e-Distribuzione Spa, ha approvato i dispositivi di traffico relativi ai cantieri che interesseranno le seguenti strade.

Dal 08 al 13/09/2025 per l’esecuzione di lavori di messa in sicurezza, con l’utilizzo di autogru, della facciata del condominio di via Pietro Castellino n. 88, è prevista l’istituzione del senso unico alternato nel tratto compreso tra i civici n. 82 e n. 94 e di attraversamenti pedonali provvisori a monte e a valle del cantiere. Sarà, inoltre, temporaneamente sospesa la fermata ANM “Pietro Castellino/CNR” ubicata fronte civico 88.

Le lavorazioni si terranno in orario diurno dalle ore 07:00 alle 18:00 e alla fine di ogni turno lavorativo il cantiere sarà rimosso, lasciando le aree oggetto di intervento completamente sgombre da materiali e/o attrezzature, ripristinando il doppio senso di circolazione.

Dal 08/09/2025 al 03/10/2025, saranno effettuati dei lavori di scavo, da parte della Società e-Distribuzione Spa, per la sostituzione di tronchi di linea MT in via Diocleziano e in via Nuova Agnano secondo il seguente programma:

- dal 08 al 10/09/2025 nel tratto di via Diocleziano compreso tra il civico n. 263 e fronte civico n. 400, tratto ponte RFI. I lavori si svolgeranno lungo il lato destro in direzione via Cavalleggeri con l’istituzione del senso unico alternato regolato da movieri e del divieto di sosta e contestuale sospensione degli stalli di sosta a pagamento, strisce blu) ambo i lati della carreggiata per i tratti di volta in volta interessati;

- dal 10/09/2025 al 03/10/2025 nel tratto di via Nuova Agnano compreso tra viale J. F. Kennedy ed il civico n. 10, poco prima del passaggio a livello di competenza EAV. I lavori si svolgeranno a traffico aperto, accosto marciapiede, lungo il lato destro in direzione via Diocleziano.

Le lavorazioni su entrambi i tratti sopracitati si terranno sempre in orario notturno dalle ore 22:00 alle 06:00 con cantiere mobile con avanzamento giornaliero pari a 30 ml e alla fine di ogni turno lavorativo il cantiere sarà rimosso, lasciando le aree oggetto di intervento completamente sgombre da materiali e/o attrezzature.

Dal 09 al 12/09/2025 per l’esecuzione di lavori di adeguamento statico e sismico del viadotto Arena Sant’Antonio, da parte di Tangenziale di Napoli, è prevista l’installazione di un cantiere mobile che comporterà, sul raccordo Soccavo, la chiusura al transito veicolare di n. 4 accessi alla Tangenziale in orario notturno dalle ore 22:00 alle 06:00 come segue:

1 – per i veicoli provenienti da Pianura in direzione Vomero, il divieto di transito veicolare sul tratto in direzione Vomero/Tangenziale, con uscita obbligatoria via Epomeo/rione Traiano/Fuorigrotta;

2 – per i veicoli provenienti dalla rotonda San Domenico in direzione Vomero, il divieto di transito veicolare sul tratto in direzione Vomero/Tangenziale, con prosecuzione obbligatoria in direzione Soccavo/Pianura/Fuorigrotta;

3 – per i veicoli provenienti da via Pigna in direzione Pianura, il divieto di transito veicolare sull’uscita Vomero/Tangenziale, con obbligo di prosecuzione in direzione Soccavo/Pianura/Fuorigrotta;

4 – per i veicoli provenienti da via Caldieri in direzione via Pigna, il divieto di transito veicolare sulla rampa in direzione Tangenziale, con obbligo di prosecuzione in direzione via Pigna.

Dal 29/09/2025 al 24/10/2025, saranno effettuati dei lavori di scavo, da parte della Società e-Distribuzione Spa, per la sostituzione di tronchi di linea MT in alcune strade ricadenti nel territorio della Municipalità 10 come segue:

- dal 29/09/2025 al 01/10/2025 nel tratto di viale Giochi del Mediterraneo compreso tra il Palabarbuto e via Arturo Labriola. I lavori si terranno lungo il lato destro nel senso di marcia e a traffico aperto;

- dal 02 al 14/10/2025 i lavori proseguiranno lungo il lato destro nel senso di marcia di via Arturo Labriola fino all’intersezione con viale J.F. Kennedy, con avanzamento giornaliero pari a 30 ml e con l’istituzione del senso unico alternato regolato da movieri nei tratti di volta in volta interessati;

- dal 15 al 24/10/2025 i lavori si concluderanno, a traffico aperto, nel tratto di viale J.F. Kennedy compreso tra via Arturo Labriola e via Antoniotto Usodimare ricadente, quest’ultima in aree di pertinenza dell’Ente Mostra d’Oltremare.

Le lavorazioni si terranno sempre in orario diurno dalle ore 08:00 alle 18:00 e alla fine di ogni giornata lavorativa il cantiere sarà rimosso, lasciando le aree oggetto di intervento completamente sgombre da materiali e/o attrezzature, nonché ripristinando il doppio senso di circolazione su via Arturo Labriola.

Per quanto riguarda le manifestazioni:

il 20/09/2025, in occasione dell’evento sportivo ‘Red Bull King D’O Rione’, che si terrà in piazza Mercato, è prevista l’istituzione del divieto di transito veicolare dalle ore 12:00 alle 23:00 nella zona di piazza Mercato antistante il Palazzo Ottieri, nel tratto compreso tra via Sant’Eligio e l’angolo di piazza del Carmine.