Dispositivi viabilità cantieri e manifestazioni Napoli fino 13/01/2026

La Conferenza Permanente dei Servizi per i cantieri stradali e le manifestazioni, che si riunisce con cadenza settimanale, alla presenza dei rappresentanti del Servizio Polizia Locale, del Servizio Viabilità e Traffico, del Servizio Strade, Pubblica Illuminazione e Sottoservizi, del Servizio Protezione Civile, del Servizio Grande Progetto UNESCO, dell’Assessorato allo Sport e alle Pari Opportunità, della Municipalità 4 e della Società Italgas Spa, ha approvato i dispositivi di traffico relativi ai cantieri che interesseranno le seguenti strade:

Fino al 21/11/2025 la Società ABC Napoli, procederà al completamento della posa delle condotte idriche, al ripristino delle caditoie stradali ed al completamento del marciapiede in via Bagnoli. I lavori saranno eseguiti a traffico aperto, in orario diurno, dalle 07:30 alle 18:00, con cantiere mobile con avanzamento giornaliero di circa 60 ml.

Fino al 05/12/2025 proseguiranno i lavori di scavo, da parte della Società ABC Napoli, per la sostituzione di una condotta idrica in via Giacomo Leopardi. Il fronte di scavo, attualmente attestato all’altezza del civico n° 162, procederà sulla carreggiata stradale, accosto marciapiede fino alla confluenza con via Vicinale Cupa Cinthia.

I lavori saranno eseguiti a traffico aperto, in orario diurno con cantiere mobile con avanzamento giornaliero di 14 metri e alla fine di ogni giornata lavorativa il cantiere sarà rimosso, lasciando le aree oggetto di intervento completamente sgombre da materiali e/o attrezzature.

Durante l’intero periodo è prevista l’istituzione del divieto di sosta e la sospensione degli stalli di sosta a pagamento (strisce blu) nei tratti di volta in volta interessati dalle lavorazioni.

Dal 15 al 31/10/2025, saranno eseguiti dei lavori di scavo per la posa di un tronco di linea BT e di una cassetta di sezionamento, da parte della Società e-Distribuzione Spa, nel tratto di via Giovanni Boccaccio compreso tra il civico n° 6/A e l’intersezione con via Santo Strato. Le lavorazioni si terranno lungo il lato destro della carreggiata accosto marciapiedi con direttrice via Santo Strato, a traffico aperto e in orario diurno.

Il 18/10/2025 per l’esecuzione di interventi di manutenzione straordinaria della copertura dell’edificio ubicato in via Giuseppe Orsi n° 6, è prevista la realizzazione, lungo salita Arenella all’altezza del civico n° 19, di un tunnel composto da elementi prefabbricati, dal quale si diparte una colonna di tiro costituita da elementi metallici per permettere, una volta realizzato, il passaggio veicolare al di sotto di esso.

È prevista pertanto dalle ore 00:00 alle ore 24:00 la chiusura al traffico veicolare del tratto di salita Arenella compreso tra l’intersezione con via Giuseppe Orsi ed il civico n°55. Sarà inoltre istituito il senso unico alternato regolato da movieri per i residenti titolari di passi carrai autorizzati, per i mezzi di soccorso e delle Forze dell’Ordine, del tratto di salita Arenella compreso tra l’intersezione con via De Dominicis, piazzetta Scarlatti, ed il civico n° 55.

Dal 27 al 30/10/2025, saranno eseguiti dei lavori di scavo per l’ampliamento dell’impianto BT interrato e di una cassetta di sezionamento, da parte della Società e-Distribuzione Spa, in via Evangelista Torricelli all’altezza dal palo I.P. n° 210-018 e in prossimità dell’intersezione con corso Duca d’Aosta.

I lavori saranno eseguiti in orario diurno, dalle 09:00 alle 18:00, a traffico aperto e alla fine di ogni giornata lavorativa il cantiere sarà rimosso, lasciando le aree oggetto di intervento completamente sgombre da materiali e/o attrezzature.

Dal 27/10/2025 al 07/11/2025 saranno eseguiti dei lavori di scavo per la posa di un tronco di linea MT, da parte della Società e-Distribuzione Spa, in via Claudio Miccoli nell’area antistante il civico n° 12.

Le lavorazioni si terranno a traffico aperto e procederanno con cantiere mobile con avanzamento giornaliero pari a circa 15 metri, a traffico aperto dalle ore 07:00 alle ore 17:00. Alla fine di ogni giornata lavorativa il cantiere sarà rimosso, lasciando le aree oggetto di intervento completamente sgombre da materiali e/o attrezzature.

Dal 27/10/2025 al 13/01/2026 proseguiranno i lavori per la realizzazione della nuova sede tranviaria tra San Giovanni e piazza Sannazaro lungo la corsia preferenziale della Riviera di Chiaia nel tratto compreso tra piazza della Repubblica e via San Pasquale.

Durante questa fase, per consentire ai veicoli provenienti dalla Torretta di immettersi su piazza della Repubblica/viale Antonio Gramsci, è prevista la chiusura di una sola corsia in corrispondenza dell’impianto semaforico di piazza della Repubblica, direzione piazza Vittoria.

A partire dal successivo spartitraffico, poco prima della stazione della metropolitana Arco Mirelli, saranno, invece, chiuse entrambe le corsie fino a via San Pasquale. Le linee di trasporto pubblico locale ANM provenienti da Posillipo e/o Fuorigrotta dirette a piazza Vittoria saranno, infine, temporaneamente deviate su viale Anton Dohrn.

Dal 29 al 31/10/2025, saranno eseguiti, da parte della Società Italgas Spa, i lavori di ripristino del manto stradale del tratto di via Mario Palermo compreso tra via Molino Fellapane e via Provinciale delle Brecce. Le lavorazioni, per fasi, interesseranno entrambe le carreggiate e si svolgeranno senza interruzione del traffico veicolare, in orario diurno e con cantiere mobile.

Dal 17 al 19/10/2025 si terrà in piazza Mercato l’evento promozionale denominato ‘Voglia di Now’. È previsto il posizionamento di un grande pop-up a forma cilindrica, alto circa 10 mt, sormontato da una sfera trasparente, ispirato ai classici distributori di caramelle.

Durante i tre giorni di svolgimento dell’evento sono previsti, all’interno della struttura, diversi talk ed attività promozionali della TV in Streaming; infine, domenica 19 ottobre, è previsto uno show-case da parte di una popstar del panorama musicale italiano. Per questo evento non è prevista l’istituzione di un particolare dispositivo di traffico.

Il 19/10/2025, dalle ore 08:00 alle ore 14:00 si terrà l’evento podistico ‘Neapolis Marathon 2025’ per lo svolgimento del quale, con O.D. n. 1832 del 14/10/2025, è stato istituito un dispositivo di traffico e di sosta che prevede quanto segue:

A partire dalle ore 07:00 e fino a cessate esigenze per il giorno 19/10/2025:

a) il divieto di transito veicolare eccetto i veicoli di emergenza e di soccorso, delle Forze dell’Ordine e degli organizzatori, nelle seguenti strade:

piazza del Plebiscito, via Cesario Console, via Santa Lucia, via Chiatamone, via Arcoleo, piazza Vittoria, via Francesco Caracciolo, Rotonda Diaz, largo Sermoneta, via Sannazaro, piazza Sannazaro, viale Antonio Gramsci, piazza della Repubblica, via Riviera di Chiaia, carreggiata che conduce in piazza Vittoria nel tratto compreso tra via Giambattista Pergolesi e piazza della Repubblica, viale Anton Dohrn, Galleria della Vittoria, anticipato alle ore 05:00, via Ammiraglio Ferdinando Acton, Giardini Molosiglio, via Cristoforo Colombo, via Nuova Marina, via Amerigo Vespucci, rotonda di Corso Arnaldo Lucci, via Ponte della Maddalena, rotonda Sant’Erasmo, via Alessandro Volta, via Marchese Campodisola, via Agostino Depretis, piazza Bovio, corso Umberto I, piazza Nicola Amore, piazza Municipio, via Vittorio Emanuele III, via San Carlo, piazza Trieste e Trento;

b) il divieto di transito veicolare in: via Solitaria, piazzetta Salazar e rampe Paggeria, eccetto i veicoli dei residenti, dei disabili muniti di contrassegno H, di emergenza e di soccorso e delle Forze dell’Ordine che potranno circolare a senso unico alternato;

c) il senso unico di circolazione:

– in piazza Carolina, dalla confluenza di via Gennaro Serra a quella di via Chiaia;

– in via Chiaia, dalla confluenza di piazza Carolina a quella di via Gaetano Filangieri;

– in via Mergellina, dalla confluenza di via Posillipo a quella di via Orazio;

d) in via Mergellina, nel tratto compreso tra via Orazio e piazza Sannazaro, al fine di consentire il doppio senso di circolazione, sospendere la corsia preferenziale controversa e consentire la percorrenza a tutti i veicoli provenienti da via Posillipo e diretti a piazza Sannazaro;

e) in via Mergellina, per i veicoli provenienti da Piazza Sannazaro, obbligo di svoltare a destra all’incrocio con via Orazio;

f) la sospensione:

– in via Mergellina e in corso Garibaldi, nel tratto compreso tra via Nuova Marina e piazza Garibaldi, della corsia preferenziale;

– nelle strade impegnate dalla gara di cui al precedente punto a), della pista ciclabile e delle aree riservate alla fermata dei veicoli adibiti al trasporto pubblico collettivo di linea;

– in via Alessandro Dumas, via Santa Lucia, Piazza Carolina, Via San Carlo, Molo Beverello e, qualora presenti, in tutte le strada impegnate dalla gara di cui al precedente punto a), delle aree riservate alla sosta dei veicoli adibiti al trasporto pubblico non di linea (taxi);

Inoltre dalle ore 00:00 del 19/10/2025 fino a cessate esigenze, è previsto il divieto di sosta con rimozione forzata su viale Antonio Gramsci, via Cesario Console, viale Anton Dhorn, via Francesco Caracciolo altezza Largo Sermoneta, via Arcoleo, Piazza Vittoria, via Santa Lucia, via Chiatamone.

Il 28/10/2025 dalle ore 18:00 alle ore 21:00 si terrà una processione religiosa in onore di Santa Patrizia, che partirà dalla Chiesa intitolata alla Santa, in via San Gregorio Armeno, e si snoderà lungo piazza San Gaetano, direzione via Duomo, per giungere e sostare dinnanzi la Cattedrale. Per questa processione non è prevista l’istituzione di un particolare dispositivo di traffico.