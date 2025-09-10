Dispositivi viabilità cantieri e manifestazioni Napoli fino 07/01/2026

Tutti i particolari nelle diverse zone della città

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Comune di Napoli.

La Conferenza Permanente dei Servizi per i cantieri stradali e le manifestazioni ha approvato i dispositivi di traffico relativi ai cantieri che interesseranno le seguenti strade:

Fino all’11/09/2025 saranno effettuati dei lavori di scavo, da parte della Società e-Distribuzione Spa, per la sostituzione di tronchi di linea BT e per la posa di un armadio stradale in corrispondenza dei civici n. 14 e n. 16 di via Domenico Fontana.

L’area di cantiere interesserà il marciapiede, predisponendo un passaggio pedonale protetto, nonché un’esigua porzione della carreggiata senza interruzione del traffico veicolare.

Fino al 07/01/2026, con O.D. n. 1608 del 08/09/2025, la Municipalità 5 ha istituito un particolare dispositivo di traffico per l’installazione di un ponteggio fisso e di un’area di cantiere per lavori di manutenzione ordinaria della facciata del condominio di salita Arenella n. 43.

Per consentire l’allestimento del ponteggio, per le sole giornate del 10, 11 e 12 settembre, è prevista la chiusura al traffico, dalle ore 07:30 alle ore 17:00, del tratto di salita Arenella compreso tra l’intersezione con via Giuseppe Orsi e il civico n. 47.

Sono esclusi dal divieto di transito i mezzi di soccorso, i veicoli delle Forze dell’Ordine ed i veicoli in entrata e in uscita dai passi carrabili ivi esistenti.

Per tutto il periodo in cui si svolgeranno i lavori, invece, è istituito il divieto di sosta permanente con rimozione coatta nel tratto di strada ubicato tra i civici n. 39 e n. 47, nonché la sospensione di n. 3 stalli adibiti alla sosta a pagamento, strisce blu, nel tratto di strada compreso tra i civici n. 39 e n. 41.

Il 15/09/2025 la Società Fastweb Spa eseguirà dei lavori di scavo per la posa di cavi in fibra ottica in via Antonino Pio a partire dall’intersezione con via Quintiliano per una lunghezza pari a 55 metri.

I lavori saranno eseguiti senza alcuna interruzione del traffico veicolare lungo il lato destro in direzione via Adriano, con inizio dalle ore 09:00, per consentire il deflusso mattutino dei veicoli e gli accessi alle sedi scolastiche.

Dal 15/09/2025 al 15/10/2025, nell’ambito dei lavori ‘Rifunzionalizzazione sistema fognario San Giovanni’, si procederà alla cantierizzazione del tratto di corso San Giovanni a Teduccio, direzione Portici, compreso tra via Parrocchia e fronte traversa privata Fumaroli.

I lavori saranno eseguiti per tratti con avanzamento pari a 20/25 metri e a traffico aperto con l’istituzione del divieto di sosta e di fermata lungo il tratto suddetto. È prevista, inoltre, la sospensione temporanea delle fermate ANM n. 4159 e n. 4160 con smontaggio e successivo rimontaggio della pensilina di quest’ultima.

Dal 15/09/2025 al 13/11/2025 per l’esecuzione di lavori di manutenzione ordinaria della facciata del condominio di via Belvedere n. 42, è prevista l’occupazione del marciapiede e di una porzione di carreggiata, con ponteggio fisso, nel tratto compreso tra i civici n. 42 e n. 50, senza alcuna interruzione del traffico veicolare.

Dal 24 al 26/09/2025, la Società FiberCop procederà alla posa di cavi in fibra ottica attraverso n. 3 pozzetti presenti lungo la carreggiata destra di via Cristoforo Colombo, direzione via Nuova Marina, nel tratto compreso tra piazza Municipio e via San Nicola alla Dogana. Le lavorazioni saranno eseguite in orario notturno dalle ore 23:00 alle ore 06:00 e senza interruzione del transito veicolare.

Per quanto riguarda le manifestazioni:

Il 15/09/2025, in occasione della tappa partenopea del ‘Gidro d’Italia in Idrovolante’, a cura dell’Aviazione Marittima Italiana, sarà interdetta fino alle 13:30 la balneazione e la permanenza sulla spiaggia antistante la rotonda Diaz.

L’evento prevede l’atterraggio sulla spiaggia di n. 4 idrovolanti e l’allestimento di gazebo informativi presso la rotonda Diaz.