Dispositivi viabilità cantieri e manifestazioni Napoli fino 05/12/2025

Le zone interessate

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Comune di Napoli.

La Conferenza Permanente dei Servizi per i cantieri stradali e le manifestazioni, nel corso della consueta riunione settimanale, ha approvato i dispositivi di traffico relativi ai cantieri che interesseranno le seguenti strade.

Fino al 31/10/2025, nell’ambito dei lavori ‘Rifunzionalizzazione sistema fognario San Giovanni’, attualmente in corso lungo corso San Giovanni a Teduccio, nel tratto compreso tra via Parrocchia e fronte traversa privata Fumaroli, direzione Portici, permarrà il dispositivo attuato con l’O.D. n. 1614 del 09/09/2025.

Permangono, dunque:

• il divieto di sosta e di fermata lungo il tratto suddetto;

• la sospensione temporanea delle fermate ANM n. 4159 e n. 4160;

• attraversamenti pedonali a monte e a valle dell’area di cantiere.

Il 25/10/2025 dalle ore 07:00 alle ore 10:00, per l’esecuzione di indagini video/ispettive dei sottoservizi presenti in via Giuseppe Bonito, è prevista la chiusura al traffico del tratto compreso tra il civico n. 5 e la confluenza con via Raffaele Morghen, nonché l’istituzione del senso unico alternato per il restante tratto di via Giuseppe Bonito fino alla conclusione delle operazioni.

Dal 27/10/2025 al 14/11/2025 la Società e-Distribuzione Spa eseguirà le operazioni di infilaggio dei cavi MT nel tratto di via Aniello Falcone, compreso tra l’omonima piazzetta e Largo Madre Teresa di Calcutta a completamento dei lavori di scavo effettuati.

Le lavorazioni procederanno lungo il lato destro della carreggiata con cantiere mobile di circa 20 mt e istituendo il senso unico alternato in orario diurno dalle ore 09:00 alle 18:00 nei tratti di volta in volta interessati.

Alla fine di ogni giornata lavorativa il cantiere sarà rimosso, lasciando le aree oggetto di intervento completamente sgombre da materiali e/o attrezzature e ripristinando il normale senso di circolazione.

Dal 27/10/2025 al 05/11/2025 a seguito dei lavori di scavo per la posa di cavi MT, saranno eseguiti da parte della Società e-Distribuzione Spa i lavori di ripristino definitivo del manto stradale lungo alcune strade della Municipalità 6 e secondo il seguente programma:

• il 27/10/2025 via Nuova delle Brecce;

• dal 28 al 30/10/2025 in via Ferrante Imparato;

• il 31/10/2025 ed il 3/11/2025 in via Stefano Barbato;

• dal 4 al 5/11/2025 in via delle Repubbliche Marinare.

Tutti i lavori saranno eseguiti dalle ore 08:30 alle 18:00 e a traffico aperto.

Dal 27/10/2025 al 5/12/2025, nell’ambito del ‘Piano Strategico Città Metropolitana di Napoli – Riqualificazione degli Spazi Urbani – Lotto 1 completamento’ inizieranno i lavori di rifacimento della pavimentazione stradale di via Mezzocannone nel tratto compreso tra corso Umberto I e via Sedile di Porto.

Per tutta la durata dei lavori è prevista la chiusura al traffico veicolare del tratto suddetto e, al fine di consentire l’accesso a via Mezzocannone, l’istituzione del doppio senso di marcia nel tratto di via Sedile di Porto compreso tra via Mezzocannone e via Giannantonio Summonte, con relativo divieto di sosta ambo i lati.

Dal 30 al 31/10/2025 saranno eseguiti, dei lavori di scavo per la posa di un tronco di linea BT e di un armadietto di sezionamento stradale, da parte della Società e-Distribuzione Spa, in via Pietro Castellino ad altezza del civico n. 171. I lavori si terranno in orario diurno, esclusivamente su marciapiede e senza interruzione del traffico veicolare.

Dal 3 al 21/11/2025 saranno eseguiti dei lavori di scavo per la posa di un tronco di linea BT e di una cassetta di sezionamento, da parte della Società e-Distribuzione Spa, nel tratto di via Vicinale Campanile compreso tra il civico n. 30 e l’intersezione con via Talete Di Mileto.

Le lavorazioni si terranno in accosto marciapiede, lungo il lato destro della carreggiata -direzione via Provinciale Montagna Spaccata – a traffico aperto e procederanno con cantiere mobile, dalle ore 07:00 alle ore 17:00.

Alla fine di ogni giornata lavorativa il cantiere sarà rimosso, lasciando le aree oggetto di intervento completamente sgombre da materiali e/o attrezzature.

Per quanto riguarda le manifestazioni:

il 31/10/2025, dalle ore 20:30 alle ore 21:00 si svolgerà la ‘Processione ed Adorazione Eucaristica’ con partenza da piazza Dante ed arrivo in piazza del Plebiscito.

In occasione della processione è prevista la chiusura al traffico veicolare a partire dalle ore 19:30 e sino a cessate esigenze dei seguenti tratti stradali:

• via Pessina nel tratto compreso tra via Broggia e piazza Dante;

• piazza Dante;

• via Toledo;

• via Monteoliveto;

• piazza Trieste e Trento.