Dispositivi viabilità cantieri e manifestazioni Napoli fino 02/01/2026

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Comune di Napoli.

La Conferenza Permanente dei Servizi per i cantieri stradali e le manifestazioni, che si riunisce con cadenza settimanale, alla presenza dei rappresentanti del Servizio Polizia Locale, del Servizio Viabilità e Traffico, del Servizio Strade, Pubblica Illuminazione e Sottoservizi, del Servizio Protezione Civile, del Servizio Cultura – Ufficio Cinema, dell’Assessorato allo Sport e alle Pari Opportunità e dell’Area Tutela del Territorio, ha approvato i dispositivi di traffico relativi ai cantieri che interesseranno le seguenti strade:

• Dal 06/10/2025 al 07/11/2025, nell’ambito dei lavori ‘Rifunzionalizzazione sistema fognario San Giovanni’, si procederà alla cantierizzazione del tratto di corso San Giovanni a Teduccio, direzione Portici, compreso tra il civico n. 209 ed il civico n. 233 per la realizzazione del cordone spartitraffico tra la carreggiata destinata ai veicoli e quella destinata ai mezzi pubblici.

L’area di cantiere andrà ad occupare la parte centrale della carreggiata per una lunghezza di circa 100 metri nel tratto Largo Tartarone/via Pietro Signorini e senza modifiche alla viabilità ordinaria.

In direzione Portici sarà garantito il senso di marcia con una corsia di almeno 3,50 metri e in direzione Napoli la circolazione proseguirà regolarmente lungo via Pietro Signorini.

Saranno, inoltre, assicurati l’ingresso e l’uscita, attraverso la rotatoria di Largo Tartarone verso corso Nicolangelo Protopisani. Rimarrà invariato, infine, l’attraversamento pedonale fra il lato mare, altezza civico n. 219, del marciapiede di corso San Giovanni ed il lato monte di via Pietro Signorini.

• Dal 06/10/2025 al 02/01/2026 saranno eseguiti, da parte di ABC Napoli, dei lavori di scavo per il potenziamento della rete idrica cittadina nel tratto di via Argine compreso tra via Mario Palermo e via Galileo Ferraris.

Le lavorazioni si terranno nella carreggiata destra di via Argine, secondo il senso di marcia in direzione via Galileo Ferraris, lungo il margine sinistro a ridosso dello spartitraffico e a traffico aperto.

I lavori comporteranno un restringimento della carreggiata e procederanno con cantiere mobile con avanzamento giornaliero pari a circa 25 metri, a traffico aperto e in orario diurno.

Lo scavo andrà, inoltre, ad intersecare l’immissione per via Tavernola a Casavecchia e l’incrocio con via Galileo Ferraris/via delle Repubbliche Marinare e, in considerazione dell’intenso flusso veicolare giornaliero, in questi tratti gli scavi saranno eseguiti in orario notturno.

Alla fine di ogni giornata lavorativa il cantiere sarà rimosso, lasciando le aree oggetto di intervento completamente sgombre da materiali e/o attrezzature.

• Dal 13/10/2025 al 13/11/2025 saranno eseguiti dei lavori di scavo per la posa di un tronco di linea BT, da parte della Società e-Distribuzione Spa, lungo via Santa Maria di Costantinopoli e vico Sant’Aniello a Caponapoli secondo il seguente programma:

- dal 13 al 16/10/2025 via Santa Maria di Costantinopoli. I lavori partiranno all’altezza del civico n. 126 e saranno eseguiti inizialmente su marciapiede, garantendo un passaggio pedonale protetto, per poi proseguire in attraversamento per fasi e a traffico aperto. Al fine di limitare disagi alla circolazione, le lavorazioni saranno effettuate in orario notturno dalle ore 21:00 alle ore 05:00;

- dal 17 al 28/10/2025 via Santa Maria di Costantinopoli. Lo scavo proseguirà nel tratto compreso tra il civico n. 8 fino all’intersezione con vico Santa Maria di Caponapoli e lungo il lato destro della carreggiata. In questa fase i lavori saranno eseguiti a traffico aperto, in orario diurno dalle ore 07:00 alle 18:00, con cantiere mobile per un avanzamento giornaliero pari a 2,5 metri e con la sospensione degli stalli di sosta a pagamento, strisce blu, nei tratti di volta in volta interessati;

- dal 29/10/2025 al 13/11/2025 vico Sant’Aniello a Caponapoli. Lo scavo interesserà il tratto compreso tra l’intersezione con via Santa Maria di Costantinopoli ed il civico n. 3. In questa fase, data l’esigua larghezza della strada, è prevista la chiusura al traffico veicolare in orario notturno dalle ore 21:00 alle ore 05:00.

Per tutte le fasi sopra descritte, alla fine di ogni turno lavorativo, il cantiere sarà rimosso, lasciando le aree oggetto di intervento completamente sgombre da materiali e/o attrezzature e nel caso di vico Sant’Aniello a Caponapoli con il ripristino della regolare circolazione.

Per quanto riguarda le manifestazioni:

• Dal 04 al 05/10/2025 sul Lungomare Caracciolo si terrà la III edizione della manifestazione ‘Roller Skating Festival’ dedicata agli sport a rotelle con competizioni, dimostrazioni e gare a carattere nazionale in collaborazione con la FISR (Federazione Italiana Skate Roller).

L’evento cardine della manifestazione è rappresentato dalla gara agonistica denominata “Campionato Italiano di maratona sugli skate” che vedrà impegnati atleti iscritti nelle categorie junior e senior e che si snoderà su un percorso di 2,7 km da percorrere per n. 16 volte e che interesserà piazza Vittoria, viale Dohrn, e piazza della Repubblica e ritorno.

In occasione della suddetta gara che si terrà il 4 ottobre, è previsto dalle ore 07:00 alle ore 13:00, e comunque fino a cessate esigenze:

- il divieto di transito veicolare in viale Anton Dohrn e in via Francesco Caracciolo nel tratto compreso tra piazza Vittoria e viale Anton Dohrn;

- il divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati in viale Anton Dohrn e in via Gian Battista Pergolesi.

Inoltre, al fine di consentire ai veicoli provenienti da via Francesco Caracciolo di arrivare sulla Riviera di Chiaia, dalle ore 08:00 alle ore 12:30, e comunque fino a cessate esigenze è prevista:

- l’inversione del senso di marcia nel tratto di via Gianbattista Pergolesi compreso tra la Riviera di Chiaia e viale Antonio Gramsci.

Pertanto, il flusso veicolare proveniente da via Francesco Caracciolo passerà per piazza della Repubblica, costeggiando il Consolato americano, da qui imboccherà viale Antonio Gramsci e svolterà sulla destra in via Gianbattista Pergolesi per poi immettersi sulla Riviera di Chiaia.

Il flusso di traffico proveniente dalla Riviera di Chiaia, in direzione di Mergellina, dovrà, invece, proseguire dritto fino all’incrocio di via Piedigrotta, e da qui potrà svoltare a sinistra per dirigersi su piazza Sannazzaro.

Nelle giornate del 4 e del 5 ottobre, infine, dalle ore 07:10 alle ore 18:00, è prevista:

- la sospensione del percorso di mobilità ciclistica in via Francesco Caracciolo nel tratto compreso tra piazza della Repubblica e viale Anton Dohrn.

Il 05/10/2025 dalle 09:30 alle 14:00 si terrà in piazza Municipio, parte bassa, il ‘Raduno di Automobili Storiche – FIAT 500‘, con l’esposizione di circa 200 vetture. La manifestazione, oltre a promuovere la conoscenza di un simbolo del patrimonio industriale e del design automobilistico italiano, rappresenta anche un’opportunità di impegno per le persone meno fortunate, con la raccolta fondi per la Mensa dei poveri, ospitata dalla Chiesa del Carmine Maggiore.

In occasione della manifestazione è prevista la chiusura al transito veicolare della carreggiata compresa tra piazza Municipio ed il Maschio Angioino dalle ore 08:00 alle ore 15:00.

Il 16/10/2025 si svolgeranno le riprese del film ‘Solo se canti tu’ presso la Galleria Umberto I. Dalle ore 06:00 alle ore 10:00 è prevista, pertanto, la sospensione temporanea degli stalli taxi presenti in via San Carlo che potranno sostare, per il tempo strettamente necessario, in via Riccardo Filangieri di Candida Gonzaga.