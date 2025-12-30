Dispositivi viabilità cantieri e manifestazioni Napoli al 20/06/2026

Le zone interessate

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Comune di Napoli.

La Conferenza Permanente dei Servizi per i cantieri stradali e le manifestazioni, che si riunisce con cadenza settimanale, alla presenza dei rappresentanti del Servizio Polizia Locale, del Servizio Viabilità e Traffico, del Servizio Strade, Pubblica Illuminazione e Sottoservizi e della Municipalità 4, ha approvato e preso atto dei dispositivi di traffico relativi ai cantieri che interesseranno le seguenti strade:

Fino al ripristino delle condizioni di sicurezza necessarie per la circolazione stradale, è stato istituito con Ordinanza Dirigenziale n. 2276 del 24/12/2025, un particolare dispositivo di traffico in via Filippo Maria Briganti a seguito del crollo di un solaio dell’ex cinema Gloria che ha determinato la caduta di materiale nel viale d’accesso al condominio in Via Filippo Maria Briganti altezza civico 7.

Con la suddetta Ordinanza è stato istituito quanto segue:

• il divieto di transito veicolare e pedonale nel tratto di via Filippo Maria Briganti compreso tra l’intersezione con via Arenaccia e l’accesso carrabile del civico 7 (incluso), lasciando libero un percorso pedonale sul lato destro della strada nel verso di percorrenza con accesso da via Arenaccia per i soli pedoni diretti fino al civico 20 (incluso) e un percorso pedonale sullo stesso lato destro della strada con accesso dal tratto a valle del civico 7 per i soli pedoni diretti ai civici 22 e 24;

• il divieto di transito veicolare nel tratto di via Filippo Maria Briganti compreso tra l’accesso carrabile del civico 7 escluso e l’intersezione con traversa privata Filippo Maria Briganti, eccetto i residenti, nonché il divieto di sosta 0-24 con rimozione, ambo i lati;

• il senso unico di marcia, in direzione dell’intersezione di via Filippo Maria Briganti altezza civico 19/C, in traversa privata Filippo Maria Briganti;

• il divieto di sosta 0 – 24 con rimozione, ambo i lati, in traversa privata Filippo Maria Briganti.

Fino al 16/02/2026, con Ordinanza Dirigenziale n. 2272 del 23/12/2025, è stato prorogato il dispositivo di traffico attualmente in vigore su via Nazario Sauro per l’esecuzione dei lavori di ripavimentazione del manto stradale e del rifacimento ed allargamento dei marciapiedi (lato edifici), nell’ambito dell’intervento di ‘Riqualificazione Ciclo Pedonale del Lungomare di Napoli – tratto compreso tra piazza Vittoria e il Molosiglio’.

Pertanto, permangono fino alla suddetta data:

• il divieto di transito veicolare in via Nazario Sauro, eccetto che per i veicoli diretti al garage autorizzato nel tratto compreso tra via Marino Turchi e via Raffaele de Cesare, con accesso/uscita mediante corsia protetta da via Marino Turchi;

• il senso unico di circolazione in via Generale Giordano Orsini, sull’intero asse stradale, con direzione da via Partenope a via Cesario Console;

• la sospensione del senso unico di circolazione nei seguenti tratti stradali: via Lucilio, via Palepoli, via Marino Turchi, via Cuma, via Petronio;

• il divieto di sosta permanente con rimozione forzata sul lato destro della corsia con senso di marcia in direzione via Generale Giordano Orsini nei tratti stradali sopra elencati, e in via Generale Giordano Orsini nel tratto compreso tra via Partenope e via Lucilio, sul lato destro in direzione via Lucilio, i primi due stalli a partire da via Partenope, sul lato sinistro in direzione via Lucilio e infine nel tratto compreso tra via Petronio e via Cesario Console, sul lato sinistro in direzione via Cesario Console.

Fino al 20/06/2026 con Ordinanza Dirigenziale n. 2261 del 22/12/2025 è stato prorogato il dispositivo di traffico attualmente in vigore in via Adriano per l’esecuzione dei lavori di adeguamento del collettore Arena Sant’Antonio – Area P.R.U. di Soccavo. Permarrà, pertanto la chiusura al traffico del tratto di via Adriano compreso tra via Nerva ed il presidio RSAH – Adriano all’altezza del civico 117.

Dal 12/01/2026 al 31/05/2026, nell’ambito dell’intervento di ‘Riqualificazione Ciclo Pedonale del Lungomare di Napoli – tratto compreso tra piazza Vittoria e il Molosiglio’ è prevista l’estensione del cantiere attualmente attivo in via Nazario Sauro, nel tratto di via Partenope compreso tra piazza Vittoria e via Ugo Foscolo secondo il seguente programma:

• dal 12/01/2026 al 07/03/2026 le lavorazioni interesseranno il marciapiede lato mare, la pista ciclabile, nonché una porzione della carreggiata stradale fino a circa 4 metri dal marciapiedi lato edifici;

• dal 07/03/2026 al 07/05/2026 le lavorazioni interesseranno il marciapiede lato edifici e la rimanente porzione di carreggiata stradale nel tratto compreso tra piazza Vittoria e via Niccolò Tommaseo;

• dal 01/04/2026 al 31/05/2026 le lavorazioni interesseranno il marciapiede lato edifici e la rimanente porzione di carreggiata stradale nel tratto compreso tra via Niccolò Tommaseo e via Ugo Foscolo.

Durante tutte le fasi lavorative è prevista la sospensione del percorso di mobilità ciclistica. Sarà comunque mantenuta la transitabilità veicolare, garantendo una corsia transitabile di almeno 3,5 metri di larghezza.

Dalle ore 22:00 del 09/01/2026 alle ore 06:00 del 10/01/2026 è prevista la chiusura al traffico veicolare del tratto di via Materdei compreso tra Calata Fontanelle e via Roberto Savarese per l’esecuzione di lavori di messa in sicurezza della facciata del condominio di via dei Materdei n. 62.

Sono esclusi dal suddetto divieto i veicoli diretti ai passi carrai regolarmente autorizzati fino al civico n. 33. Durante la chiusura, inoltre, sarà possibile percorrere in alternativa Calata Fontanelle, via Fontanelle, Discesa Sanità, vico Neve, via Roberto Savarese, via Materdei.

Dal 12 al 13/01/2026 saranno eseguiti dei lavori per la sostituzione di un dispersore della condotta di gas metano, da parte della Società ItalgasReti Spa, in via Santa Croce ad Orsolone a circa 50 metri dall’entrata del Presidio ospedaliero Cotugno.

Durante i lavori è prevista l’istituzione del senso unico alternato regolato da movieri in orario diurno dalle ore 09:00 alle ore 15:30. Alla fine di ogni giornata lavorativa il cantiere sarà rimosso, lasciando le aree oggetto di intervento completamente sgombre da materiali e/o attrezzature e ripristinando il normale senso di circolazione.

Per quanto riguarda le manifestazioni:

Il 30/12/2025, in occasione dell’evento musicale ‘Urban Generation 2025’ che si terrà a partire dalle ore 21:00 presso la Alcott Arena (Palabarbuto), con Ordinanza Dirigenziale n. 2277 del 29/12/2025 è stato istituito il divieto di transito veicolare a partire dalle ore 18:00 e sino a cessate esigenze di via Barbagallo, via Arturo Labriola e del tratto di viale Giochi del Mediterraneo compreso tra via Arturo Labriola e via Nuova Agnano, ad esclusione dei veicoli delle Forze dell’Ordine ed i veicoli per le emergenze e per il soccorso.

Il 31/12/2025 per i festeggiamenti del Capodanno a Napoli 2025/26 si terranno una serie di eventi in diversi luoghi della città: ‘Napoli Vai Mò, da 2500 anni tutta n’ata storia – Capodanno 2025/26’ in piazza del Plebiscito, ‘Napoli Sound Experience 2025/26’ sul Lungomare Caracciolo e Rotonda Diaz, ‘DJ Set’ in piazza Municipio.

In occasione dei suddetti eventi sarà istituito un articolato dispositivo di traffico che prevede quanto segue:

1. dalle ore 18:00 del 31/12/2025 e fino a cessate esigenze del 01/01/2026:

il divieto di transito veicolare:

– nelle carreggiate di piazza del Plebiscito antistanti la Prefettura e l’edificio del Comiliter

(palazzo Salerno);

– in via Vittorio Emanuele III e via San Carlo, dall’intersezione del ramo per la svolta a sinistra

proveniente da piazza Municipio a quella di piazza Trieste e Trento;

– in via Solitaria, piazzetta Salazar e in rampe Paggeria, anche, per i veicoli dei residenti e i veicoli muniti di contrassegno “H” con invalido a bordo;

– in piazza Santa Maria degli Angeli, via Gennaro Serra, piazza Carolina, via Monte di Dio,

via Chiaia e via Giovanni Nicotera (tratto da via Santa Teresella degli Spagnoli a piazza

Santa Maria degli Angeli) eccetto: i veicoli dei residenti e i veicoli muniti di contrassegno

“H” con invalido a bordo diretti ai passi carrai sui tratti interessati dal divieto, i veicoli per

le emergenze ed il soccorso;

– in via Cesario Console, via Ammiraglio Ferdinando Acton, nel tratto compreso tra

l’ingresso/uscita della Galleria della Vittoria e via Nazario Sauro;

– in via Santa Lucia nel tratto che da via Chiatamone adduce a via Partenope;

– in via Alessandro Dumas padre, via Orsini, nel tratto che adduce a via Partenope, in Borgo

Marinari, in via Nazario Sauro dalla confluenza con via Lucilio;

– in via Nardones dalla confluenza con piazza Trieste e Trento;

– il divieto transito su via Toledo;

– l’obbligo per i veicoli circolanti in piazza Carolina di svoltare a sinistra all’intersezione di

via Chiaia;

– in via San Nicola da Tolentino, dall’intersezione con corso Vittorio Emanuele, e in rampe

Brancaccio dall’intersezione con via Vito Fornari, eccetto i veicoli dei residenti, i veicoli

muniti di contrassegno “H” con invalido a bordo, i veicoli diretti ai garage autorizzati, i

veicoli delle forze dell’ordine e i veicoli per le emergenze ed il soccorso;

il divieto di sosta con rimozione coatta in via Cesario Console, nel tratto compreso tra piazza Plebiscito e via Santa Lucia eccetto stalli H personalizzati;

la sospensione:

– in via San Carlo, in via Santa Lucia, alla confluenza con via Partenope, e in piazza Carolina dell’area riservata alla sosta dei veicoli adibiti al trasporto pubblico non di linea (taxi);

– in via San Carlo e in via Cesario Console dell’area riservata alla fermata dei veicoli adibiti

al trasporto pubblico in servizio di linea urbana;

– del percorso di mobilità ciclistica nei tratti di strada interessati dagli eventi.

2) dalle ore 08.00 del 31/12/2025 alle 05.00 del 01/01/2026 e comunque fino a cessate esigenze il divieto di transito veicolare ed il divieto di sosta con rimozione coatta in:

– via Orsini nel tratto tra via Lucilio e via Partenope;

– via Lucilio nel tratto tra via Orsini e via Nazario Sauro;

– via Palepoli nel tratto tra via Orsini e via Nazario Sauro;

– via Marino Turchi nel tratto tra via Orsini e via Nazario Sauro;

– via Raffaele De Cesare nel tratto tra via Orsini e via Nazario Sauro;

– via Cuma nel tratto tra via Orsini e via Nazario Sauro;

– via Petronio nel tratto tra via Orsini e via Nazario Sauro.

3) dalle ore 12.00 del 31/12/2025 alle ore 05.00 del 01/01/2026 e comunque fino a cessate esigenze, il divieto di sosta con rimozione coatta in via Chiatamone;

4) dalle ore 01.00 del 01/01/2026 fino a cessate esigenze dello stesso giorno il divieto di transito veicolare in via Chiatamone e la sospensione del percorso di mobilità ciclistica in via Francesco Caracciolo, nel tratto compreso tra piazza Vittoria e Rotonda Diaz;

5) dalle ore 08.00 del 30/12/2025 alle ore 24.00 del 01/01/2026 e comunque fino a cessate esigenze, il divieto di transito veicolare nella strada immediatamente limitrofa al Maschio Angioino, di collegamento tra piazza Municipio e via Acton.

Dal 03 al 06/01/2026 si svolgerà la XXXIII edizione del “Trofeo Marcello Campobasso” nello specchio di mare antistante del Reale Yacht Club Canottieri Savoia, con lo svolgimento di una serie di regate veliche riservate a bambini e ragazzi.

In questa edizione le attività logistiche a supporto della manifestazione si svolgeranno nell’area della Rotonda Diaz e lungomare Caracciolo con la conseguente sospensione la sospensione del percorso di mobilità ciclistica in via Francesco Caracciolo, nel tratto compreso tra piazza della Repubblica e piazza Vittoria.

Il 05/01/2026, dalle ore 16:40 alle ore 20:00 si svolgerà la ‘Processione dell’Epifania Bambin Gesù’ promossa dalla Parrocchia di San Lorenzo Maggiore. La processione partirà da piazza San Gaetano in direzione via dei Tribunali e si snoderà lungo via San Sebastiano, piazza San Domenico, piazzetta Nilo, via San Biagio dei Librai, via San Gregorio Armeno per concludersi in piazza San Gaetano.

In occasione dell’evento religioso, con Ordinanza Dirigenziale n. 2275 del 24/12/2025 è stato istituito il divieto di transito veicolare a partire dalle ore 17:00 e sino a cessate esigenze dei seguenti tratti stradali:

• via Tribunali, nel tratto compreso tra via Atri e via San Sebastiano;

• via San Sebastiano, nel tratto compreso tra via Tribunali e via Benedetto Croce.