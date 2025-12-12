Dispositivi viabilità cantieri e manifestazioni Napoli al 15/07/2026

Le zone interessate

La Conferenza Permanente dei Servizi per i cantieri stradali e le manifestazioni ha approvato i dispositivi di traffico per i cantieri che interesseranno le seguenti strade:

Dal 15 al 19/12/2025 per operazioni di trasloco da parte della Società Napoli Servizi Spa connesse alla dismissione del plesso scolastico ‘Ruotolo’, sito in via Francesco Giuseppe, Nuvolo n°5 è prevista la sospensione dell’area riservata alla sosta veicolare a pagamento strisce blu, in via Eduardo Suarez n°40/42, e la contestuale istituzione del divieto di sosta permanente con rimozione coatta, eccetto i mezzi d’opera impegnati nelle sopra citate attività di trasloco.

Dal 15 al 19/12/2025 la Società e-Distribuzione Spa eseguirà dei lavori di scavo per la posa di un tronco di linea MT in via dei Gerolomini e in via San Giuseppe dei Ruffi secondo il seguente programma:

• dal 15 al 16/12/2025, i lavori si terranno lungo il tratto di vico Gerolomini compreso tra il civico n°23 e via San Giuseppe dei Ruffi, in orario diurno dalle ore 07:00 alle ore 17:00 e senza interruzione del traffico veicolare;

• dal 17 al 19/12/2025, i lavori si terranno lungo il tratto di via San Giuseppe dei Ruffi compreso tra via Duomo e vico Gerolomini. In questa fase è prevista dalle ore 22:00 alle ore 06:00 l’istituzione del divieto di transito veicolare, eccetto veicoli dei residenti diretti ai passi carrai autorizzati, veicoli diretti ai garage autorizzati, veicoli di cantiere, mezzi di soccorso, delle forze dell’Ordine e di ASIA Napoli, che potranno circolare a senso unico alternato, con l’ausilio di movieri.

In entrambi i tratti stradali sopracitati, al termine di ogni giornata e/o turno lavorativo il cantiere sarà rimosso, lasciando le aree oggetto di intervento completamente sgombre da materiali e/o attrezzature e nel caso di via San Giuseppe dei Ruffi ripristinando il regolare senso di circolazione.

Dal 07/01/2026 al 15/07/2026 a completamento dei lavori già eseguiti nel mese di novembre scorso lungo via Marco Rocco di Torrepadula e in via Madonna delle Grazie, proseguiranno i lavori di scavo per la posa di una condotta di gas metano, da parte della Società ItalgasReti Spa, lungo via Nuova dietro la Vigna, via Madonna delle Grazie, via Napoli a Piscinola per concludersi in via Vittorio Veneto.

I lavori saranno eseguiti in orario diurno dalle ore 09:00 alle 17:00 e a traffico aperto. Alla fine di ogni giornata lavorativa il cantiere sarà rimosso, lasciando le aree oggetto di intervento completamente sgombre da materiali e/o attrezzature.

Per quanto riguarda le manifestazioni:

Il 14/12/2025 dalle ore 08:00 alle ore 10:00, si terrà la gara podistica ‘Corri contro la violenza’ che, partendo dallo Stadio Albricci si snoderà lungo via Pignatelli, via Colonnello Lahalle, corso Malta, via Nuova Poggioreale, piazza Nazionale, calata Ponte di Casanova, porta Capuana, via Carlo Poerio, piazza Garibaldi, corso Umberto I, piazza Nicola Amore, piazza Bovio, via Sanfelice, via Monteoliveto, piazza 7 Settembre, piazza Dante, via Pessina, via Conte di Ruvo, via Santa Maria di Costantinopoli, via Foria, piazza Cavour, via Foria, piazza Carlo III, via Sant’Alfonso Maria de’ Liguori, piazza Poderico, via Arenaccia, corso Novara, corso Meridionale, via Nazionale, piazza Nazionale, via Pignatelli, per concludersi allo Stadio Albricci.

Il transito veicolare sarà interdetto a partire dalle ore 07:30 fino alle 09:30 sulle strade di volta in volta interessate dalla gara ed è prevista, inoltre, la chiusura dell’uscita di Corso Malta della Tangenziale tra le 08:00 e le 09:00 in modo da non interferire con il passaggio degli atleti.

Dalle ore 08:00 del 17 alle ore 04:00 del 19/12/2025 è prevista la sospensione del percorso di mobilità ciclistica in via Francesco Caracciolo, nel tratto compreso tra piazza della Repubblica e piazza Vittoria per lo svolgimento del concerto del gruppo musicale Kororoko che si terrà presso la Rotonda Diaz il 18/12/2025.

Il 19/12/2025, dalle ore 16:00 alle ore 24:00 in piazzetta Lieti a Capodimonte si terrà uno spettacolo comico/canoro nell’ambito della rassegna ‘Natale in Terza 2025’.

Per la realizzazione dell’evento sarà predisposto un particolare dispositivo di traffico che, dalle ore 16:00 alle ore 24:00, prevede la chiusura al transito veicolare, ad esclusione dei mezzi di soccorso, dei veicoli delle Forze dell’Ordine e quelli adibiti al trasporto dei diversamente abili di:

– piazzetta Lieti a Capodimonte dalla confluenza con via Carlo Fiorante fino alla confluenza con via Lieti a Capodimonte;

– via Lieti a Capodimonte dalla confluenza con piazzetta Lieti a Capodimonte fino alla confluenza con via Augusto De Martino;

– via Augusto De Martino nel tratto ubicato in corrispondenza dell’incrocio con via Lieti a Capodimonte.

In alternativa i veicoli potranno percorrere via Carlo Fiorante e Traversa Augusto De Martino.

Inoltre, dalle ore 08:00 alle ore 24:00, è previsto il divieto di sosta con rimozione in via Lieti a Capodimonte ambo i lati.

Il 21/12/2025, in Largo Miracoli si terrà uno spettacolo di animazione pe bambini nell’ambito della rassegna ‘Natale in Terza 2025’.

Per la realizzazione dell’evento è previsto un particolare dispositivo di traffico come segue:

• dalle ore 15:00 alle ore 22:00 sarà istituito il divieto di sosta con rimozione su ambo i lati di Largo Miracoli, nel tratto di via Miracoli compreso tra Salita Sant’Elia e Largo Miracoli e nel tratto di Largo Miracoli compreso tra via Miracoli e il Liceo Cuoco;

• dalle ore 18:00 alle ore 22:00 la chiusura al traffico di:

– Largo Miracoli nel tratto tra via Miracoli e il Liceo Cuoco.

• via Miracoli nel tratto a partire dall’incrocio con Salita Sant’Elia fino a Largo Miracoli;

• l’interdizione all’accesso in via dei Miracoli da vico Barbetta.

Sarà comunque garantito il passaggio dei mezzi di soccorso, delle Forze dell’Ordine e dei disabili residenti muniti di contrassegno.

In alternativa, durante le chiusure al traffico suddette sarà possibile percorrere Supportico Lopez, via Vergini, via Arena Sanità, via San Nicandro, piazza Mario Pagano, via Mario Pagano, piazza Cavour, via Foria, via Tenore, via Delpino, vico Santa Maria degli Angeli alle Croci, con inversione del senso di marcia a partire dall’intersezione con Salita Ritiro della Purità, vico Miracol, con inversione del senso di marcia fino all’intersezione con vicoletto della Pacella, vico Tessitori, vicoletto Tavernola, vico Tavernola, Salita Miradois, vicoletto Miracoli.

Il 23/12/2025 si terrà l’evento ‘Viaggio della Fiamma Olimpica Milano Cortina 2026’, durante il quale una serie di tedofori, con convoglio al seguito, si alterneranno in una staffetta che condurrà la fiamma Olimpica lungo viale della Resistenza, via Antonio Labriola, via Tancredi Galimberti, via Bakù, via Roma verso Scampia, corso Secondigliano, piazza Di Vittorio, Calata Capodichino, via Arenaccia, corso Novara, piazza Garibaldi, piazza Mancini, corso Umberto I, piazza Bovio, via Cardinale Guglielmo Sanfelice, via Monteoliveto, via Sant’Anna dei Lombardi, piazza Sette Settembre, via Toledo, piazza Carità, via Cesare Battisti, piazza Giacomo Matteotti, via Armando Diaz, via Medina, piazza Municipio, via Vittorio Emanuele III, via Riccardo Filangieri Candida Gonzaga, via Ammiraglio Ferdinando Acton, via Nazario Sauro, via Cesario Console per concludersi in piazza Plebiscito.

Per lo svolgimento è previsto un particolare dispositivo di traffico con il quale sarà istituito dalle ore 15:45 alle ore 19:30 e comunque fino a cessate esigenze quanto segue:

• il divieto di transito veicolare sulle strade di volta in volta interessate dal transito dei tedofori, con convoglio al seguito;

• la sospensione degli attraversamenti pedonali di volta in volta interessati dal passaggio dei partecipanti alla gara.