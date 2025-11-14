Dispositivi viabilità cantieri e manifestazioni Napoli al 05/12/2025

Le zone interessate

La Conferenza Permanente dei Servizi per i cantieri stradali e le manifestazioni, che si riunisce con cadenza settimanale, alla presenza dei rappresentanti del Servizio Polizia Locale, del Servizio Viabilità e Traffico, del Servizio Strade, Pubblica Illuminazione e Sottoservizi, del Servizio Protezione Civile, della Municipalità 5 e delle Società Italgas Reti Spa ed e-Distribuzione Spa, ha approvato i dispositivi di traffico relativi ai cantieri che interesseranno le seguenti strade:

Dal 17 al 28/11/2025, a seguito dei lavori di scavo per la posa di cavi BT, la Società e-Distribuzione Spa procederà al ripristino definitivo del manto stradale lungo alcune strade della Municipalità 7 secondo il seguente programma:

• dal 17 al 25/11/2025 nel tratto di via Santa Maria a Cubito compreso tra l’intersezione con via Cupa del Cane fino a civico 706;

• dal 26 al 27/11/2025 nel tratto di via Giorgio Perlasca compreso tra il confine comunale e l’intersezione con via S. Maria a Cubito;

• dal 27 al 28/11/2025 nel tratto di via Cupa del Cane compreso tra il confine comunale e l’intersezione con via S. Maria a Cubito.

Lungo tutti i tratti stradali citati le lavorazioni si svolgeranno istituendo il senso unico alternato regolato da movieri dalle ore 22:00 alle ore 06:00.

Dal 17/11/2025 al 05/12/2025 saranno eseguiti dei lavori di scavo per la posa la posa di una condotta di gas metano, da parte della Società Italgas Reti Spa, in alcune strade della Municipalità 8 secondo il seguente programma:

• dal 17 al 21/11/2025 nel tratto di via Marco Rocco di Torrepadula compreso tra il civico n° 28 e via Madonna delle Grazie;

• dal 21/11/2025 al 05/12/2025 nel tratto di via Madonna delle Grazie compreso tra via Marco Rocco di Torrepadula e via Nuova dietro la Vigna.

I lavori su entrambe le strade saranno eseguiti istituendo in orario diurno dalle ore 09:00 alle 17:00 il senso unico alternato. Alla fine di ogni giornata lavorativa il cantiere sarà rimosso, lasciando le aree oggetto di intervento completamente sgombre da materiali e/o attrezzature e ripristinando il normale senso di circolazione.

Dal 17/11/2025 al 05/12/2025, a seguito dei lavori di scavo per la posa di cavi MT, la Società e-Distribuzione Spa procederà al ripristino definitivo del manto stradale lungo alcune strade della Municipalità 7 secondo il seguente programma:

• dal 17/11/2025 al 03/12/2025 nel tratto di corso Secondigliano compreso tra il Quadrivio di Arzano e piazza Di Vittorio. Le lavorazioni si terranno lungo il lato destro del senso di marcia, in orario diurno dalle ore 08:00 alle 18:00 senza interruzione del traffico veicolare;

• il 04/12/2025 nel tratto di via Cupa fosso del lupo compreso tra il palo di p.i. n. 1570204 e via Paolo de Matteis per proseguire in via Paolo de Matteis per circa 250 metri. Lungo questi tratti stradali è prevista la chiusura al traffico veicolare con divieto di sosta ambo i lati veicolare dalle ore 08:00 alle ore 18:00 ad esclusione dei residenti diretti ai passi carrai autorizzati e ai mezzi di soccorso;

• il 05/12/2025 in via Monte San Michele per un tratto di circa 50 metri e in via Monviso fino all’intersezione con via Montegrappa. Lungo questi tratti stradali è prevista la chiusura al traffico veicolare con divieto di sosta ambo i lati veicolare dalle ore 08:00 alle ore 18:00 ad esclusione dei residenti diretti ai passi carrai autorizzati e ai mezzi di soccorso.

Dal 24 al 28/11/2025 la Società ENEL X Way Italia Srl procederà all’installazione di un’infrastruttura di ricarica per veicoli elettrici in via Gian Battista Ruoppolo all’altezza del civico n° 115.

L’area di cantiere sarà allestita lungo il lato destro nel senso di marcia occupando parte del marciapiede e parte della carreggiata in corrispondenza delle strisce blu. I lavori saranno eseguiti in orario diurno dalle ore 09:00 alle 18:00 senza interruzione del traffico veicolare e garantendo un percorso pedonale protetto.

Dal 24 al 28/11/2025 saranno eseguiti dei lavori di scavo, da parte di ABC Napoli, in via Comunale Napoli all’altezza del civico n° 99 e per una lunghezza di circa 4 metri per la posa di una condotta idrica a servizio di un fabbricato. Le lavorazioni si terranno in orario diurno dalle ore 09:00 alle 17:00 e a traffico aperto.

Dal 26 al 27/11/2025 la Società e-Distribuzione Spa eseguirà uno scavo per la realizzazione di una buca a giunti provvisoria e per la posa di un tronco di linea BT in via Luca Pacioli all’altezza del palo di i. p. n. 277-060.

L’area di cantiere di circa 10 mq interesserà la corsia destra posta a margine della carreggiata in direzione viale Aldo Merola. I lavori saranno eseguiti in orario diurno e senza interruzione del traffico veicolare.

Dal 26 al 28/11/2025 per effettuare le operazioni di pulizia delle facciate vetrate del fabbricato ubicato al civico n° 45 di via Cristoforo Colombo, da parte della Società 2High Srl, è prevista l’installazione di una piattaforma aerea che andrà ad occupare il marciapiede prospiciente e parte della carreggiata con il restringimento della stessa.

L’area di cantiere sarà allestita lungo il lato sinistro nel senso di marcia e i lavori saranno eseguiti in orario diurno, dalle ore 07:00 alle 18:00, senza interruzione del traffico veicolare.

Per quanto riguarda le manifestazioni:

Dal 14 al 16/11/2025, in occasione dei 2500 anni dalla fondazione di ‘Neapolis’, l’Esercito Italiano sarà presente presso il Lungomare Caracciolo e la Rotonda Diaz con il ‘Villaggio promozionale dell’Esercito’ che prevede l’esposizione di veicoli ed equipaggiamenti militari in forma statica, attività promozionali, informative, e sportive. Il villaggio sarà allestito dall’11 al 13 novembre.

Per consentire le operazioni di allestimento del villaggio e in occasione della manifestazione è previsto un particolare dispositivo di traffico come di seguito riportato:

• dall’11 al 18/11/2025 sospensione la sospensione del percorso di mobilità ciclistica in via Francesco Caracciolo, nel tratto compreso tra piazza della Repubblica e piazza Vittoria;

• dal 13 al 16/11/2025 in viale Dohrn, sospensione dell’area a pagamento – strisce blu – ed istituzione del divieto di sosta con rimozione coatta, eccetto i veicoli del Comando Interforze dell’Esercito Italiano, delle Autorità e degli autorizzati.

Il 22/11/2025,dalle ore 09:00 alle 18:00, si terrà presso la Rotonda Diaz la prima edizione del ‘Pink Up Festival’, iniziativa che ha lo scopo di valorizzare e promuovere il benessere femminile in tutte le sue declinazioni, affrontando tematiche quali la salute, lo sport, la bellezza, il benessere psicofisico e la difesa personale, con la partecipazione di centri antiviolenza e professionisti del settore.

In occasione della manifestazione è prevista la sospensione del percorso di mobilità ciclistica in via Francesco Caracciolo, nel tratto compreso tra piazza della Repubblica e piazza Vittoria.