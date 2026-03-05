Dispositivi traffico per cantieri Napoli al 31/08/2026

Le strade interessate

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Comune di Napoli.

La Conferenza Permanente dei Servizi per i cantieri stradali e le manifestazioni ha approvato i dispositivi di traffico relativi ai cantieri che interesseranno le seguenti strade:

Fino al 30/04/2026, nell’ambito dei lavori di ristrutturazione della facciata della chiesa di San Giuseppe dei Ruffi, ad opera del Ministero delle Infrastrutture e per il tramite del Provveditorato alle Opere Pubbliche della Campania, permarrà la sospensione degli stalli riservati alla sosta di motocicli e ciclomotori e di uno stallo generico riservato ai veicoli a servizio delle persone disabili nel tratto di via Duomo compreso tra i civici n. 104 e n. 108.

Fino al 30/04/2026 si svolgerà un intervento di messa in sicurezza di un muro di contenimento lungo Calata Capodichino, fronte civico n. 280.

L’area di cantiere occuperà parte del marciapiede e parte della carreggiata, ma senza interruzione del transito veicolare.

Dal 07 al 27/03/2026, nell’ambito della ‘Rifunzionalizzazione sistema fognario San Giovanni’, si terranno i lavori di scavo per la posa della nuova fognatura nel tratto di corso San Giovanni a Teduccio, lato mare, compreso tra piazza Nardella e viale 2 Giugno.

Sarà pertanto istituito il senso unico di marcia in direzione Portici nel suddetto tratto di corso San Giovanni a Teduccio.

Su via Nicolangelo Protopisani sarà inoltre istituito il divieto di sosta con rimozione forzata ambo i lati e il divieto di transito ai veicoli con massa a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate.

Dal 09 al 18/03/2026 la Società e-Distribuzione Spa eseguirà lavori di scavo per la posa di un tronco di linea MT in via delle Repubbliche Marinare e in viale 2 Giugno, secondo le seguenti fasi:

• dal 09 al 14/03/2026 i lavori si svolgeranno in corrispondenza della rotatoria stradale di viale Due Giugno, in attraversamento e per fasi a partire dall’intersezione con corso Nicolangelo Protopisani sino a viale delle Repubbliche Marinare. Le lavorazioni si terranno a traffico aperto e in orario notturno, 22:00–06:00;

• dal 16 al 18/03/2026 lo scavo procederà su viale delle Repubbliche Marinare lungo il lato destro in direzione via delle Ninfe, in orario diurno e senza interruzione del traffico veicolare.

Dal 09/03/2026 al 03/04/2026 la Società e-Distribuzione Spa eseguirà lavori di scavo per la posa di un tronco di linea MT in viale Carlo Miranda e in via Giulio della Valle, secondo le seguenti fasi:

• dal 02 al 20/03/2026 i lavori avranno inizio dalla cabina posta in via Gino Doria all’intersezione con viale Carlo Miranda e procederanno lungo il lato destro nel senso di marcia sino all’intersezione con via Giulio della Valle, senza interruzione del traffico veicolare, ma con l’istituzione del divieto di sosta lungo il tracciato di scavo;

• dal 23/03/2026 al 03/04/2026 i lavori procederanno lungo il lato destro di via Giulio della Valle, nel tratto compreso tra viale Carlo Miranda e via Angelo Camillo De Meis, sempre a traffico aperto ma con divieto di sosta ambo i lati.

Tutte le fasi dei lavori saranno eseguite con cantiere mobile con avanzamento giornaliero pari a 40 metri; al termine di ogni giornata il cantiere sarà rimosso, lasciando le aree completamente sgombre da materiali e/o attrezzature.

Dal 09/03/2026 al 09/05/2026, per il prosieguo dei lavori relativi al prolungamento della linea tranviaria di via Stadera, è prevista l’istituzione del senso unico di marcia in direzione via Stadera lungo il tratto di via Nazionale delle Puglie compreso tra il civico n. 282 e la rotatoria su cui confluiscono via Provinciale Botteghelle di Portici e Strada Cupa Casoria.

Percorsi alternativi per i veicoli provenienti da via Stadera:

• Via Cupa del Principe → via Rosa dei Venti → via Detta Nuova Casoria → Strada Vicinale Marrazzo → via Siepe Nuova.

Per i veicoli > 3,5 t:

• Via Provinciale Botteghelle di Portici → via Vicinale Porchiera → via Palazziello → via Lufrano → via Nazionale delle Puglie.

Dal 09/03/2026 al 04/06/2026 la Società ABC Napoli completerà i lavori di scavo per il potenziamento della rete idrica e la realizzazione di 12 diramazioni utenze nel tratto di via Argine compreso tra via Mario Palermo e via Galileo Ferraris.

I lavori, sospesi per le avverse condizioni meteo del mese di febbraio, riprenderanno lungo la carreggiata destra, direzione via Galileo Ferraris, a ridosso dello spartitraffico.

È previsto un restringimento della carreggiata. Le operazioni procederanno con cantiere mobile, avanzamento medio 25 metri al giorno, in orario diurno e a traffico aperto.

Al termine della giornata lavorativa il cantiere sarà rimosso.

Dal 16 al 20/03/2026 la Società e-Distribuzione Spa eseguirà lavori di scavo per la posa di un tronco di linea BT in via Nuova Poggioreale, all’intersezione con via Vicinale Santa Maria del Pianto.

L’area di cantiere occuperà parte del marciapiede e parte della carreggiata, con istituzione su via Vicinale Santa Maria del Pianto del divieto di sosta ambo i lati e del senso unico di marcia in direzione via Nuova Poggioreale, predisponendo un passaggio pedonale protetto.

I lavori si terranno in orario diurno, 08:00 – 18:00, e al termine di ogni giornata il cantiere sarà rimosso.

Dal 17/03/2026 al 31/08/2026, nell’ambito dei lavori di completamento della sistemazione di superficie relativi alla Stazione Municipio, tratta Dante/Garibaldi/CDN – Linea 1, è previsto l’allestimento di due aree di cantiere, lato fabbricati, in via Vittorio Emanuele III tra piazza Municipio e via San Carlo.

Sono previste:

• sospensione degli stalli di sosta a pagamento, strisce blu, ai civici n. 33, 34, 35 e 36 e nel tratto tra via Santa Brigida e via San Carlo;

• sospensione di stalli a pagamento, stalli motocicli e stalli carico/scarico in via Leoncavallo con istituzione del divieto di sosta permanente ambo i lati. È inoltre prevista la chiusura al traffico di via Pisanelli dal civico 28 alla confluenza con via Vittorio Emanuele III, consentendo il doppio senso di marcia nel restante tratto sino a via Leoncavallo.

Nel tratto tra via Leoncavallo e via Vittorio Emanuele III saranno sospesi gli stalli a pagamento serali; al loro posto saranno predisposti stalli per motocicli.

Infine, dal 25/03/2026 al 31/08/2026 sarà istituito in via San Carlo un percorso pedonale parallelo all’area di cantiere, in prosecuzione dell’attraversamento pedonale tra via Vittorio Emanuele III e via San Carlo, fronte Maschio Angioino.