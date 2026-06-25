Dispositivi traffico per cantieri e manifestazioni Napoli al 26/12/2026

Le zone interessate

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Comune di Napoli.

La Conferenza Permanente dei Servizi per i cantieri stradali e le manifestazioni, che si riunisce con cadenza settimanale, alla presenza dei rappresentanti del Servizio Polizia Locale, del Servizio Viabilità e Traffico, del Servizio Strade, Pubblica Illuminazione e Sottoservizi, del Servizio Infrastrutture di Trasporto Speciali, del Servizio Protezione Civile, dell’Area Tutela del Territorio, della Municipalità 5, delle Società Terna Rete Italia Spa, e-distribuzione Spa ed ABC Napoli ha approvato i dispositivi di traffico relativi ai cantieri che interesseranno le i tratti stradali di seguito riportati.

Si rammenta, inoltre, che, a seguito dell’emissione dell’Ordinanza n°1 del 17/06/2026 del Presidente della Regione Campania è fatto divieto di lavoro, tra glia latri, nel settore edile in condizioni di esposizione prolungata al sole dalle ore 12:30 alle ore 16:00 nei giorni e nelle aree in cui la mappa di rischio ivi indicata segnala il rischio ‘Alto’, al verificarsi delle condizioni ivi previste.

Pertanto, al fine di tutelare la salute dei lavoratori che operano all’aperto, in tutti i cantieri i lavori dovranno essere sospesi, qualora si raggiunga il livello di rischio indicato nella suddetta Ordinanza.

Fino al 17/07/2026 la Società e-Distribuzione Spa a seguito degli scavi per la posa di un tronco di linea elettrica interrata BT, eseguirà i lavori di ripristino definitivo del manto stradale del tratto di via Roma verso Scampia compreso tra via Bakù e l’incrocio con Corso Secondigliano/via Napoli a Capodimonte/via Limitone di Arzano.

I lavori interesseranno l’intera semicarreggiata in direzione Melito di Napoli e si svolgeranno in orario notturno dalle ore 22:00 alle ore 06:00 e con cantiere mobile con avanzamento giornaliero pari a 50 metri. Le opere saranno eseguite a traffico a traffico aperto con l’ausilio di movieri, ad eccezione dei mezzi con massa superiore a 3,5 t che potranno proseguire, in alternativa, su via Monte Rosa e via Miano.

Fino al 30/07/2026 per il prosieguo dei lavori relativi al prolungamento della linea tranviaria di via Stadera, sarà prorogato per fasi l’attuale dispositivo di traffico attualmente in vigore ovvero il senso unico di marcia in direzione via Stadera lungo i seguenti tratti di via Nazionale delle Puglie:

• fino al 14/07/2026 lungo il tratto compreso tra il civico n° 282 e la rotatoria su cui confluiscono via Provinciale Botteghelle di Portici e Strada Cupa Casoria;

• fino al 30/07/2026 lungo il tratto compreso tra i civici n°131 e n°123.

In alternativa, i veicoli provenienti da via Stadera per raggiungere via Nazionale delle Puglie all’altezza del deposito ANM, potranno proseguire su via Cupa del Principe, via Rosa dei Venti, via Detta Nuova Casoria, Strada Vicinale Marrazzo e via Siepe Nuova.

I veicoli con massa a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate provenienti da via Stadera, invece, potranno svoltare su via Provinciale Botteghelle di Portici, via Vicinale Porchiera, via Palazziello, via Lufrano, via Nazionale delle Puglie.

Fino al 30/11/2026, in via Raffaele De Cesare, nell’ambito dei lavori di riqualificazione ciclo-pedonale del Lungomare di Napoli, sarà prorogato il divieto di transito veicolare nel tratto dal civico n°39 alla confluenza con via Nazario Sauro ed il doppio senso di marcia dal civico n°39 fino alla confluenza con via Generale Orsini.

Fino al 10/12/2026, al fine di consentire l’installazione dei ponteggi per i lavori di restauro della Galleria Principe di Napoli, da parte del Servizio Edilizia Monumentale e Beni Culturali del Comune di Napoli, è prevista l’istituzione di un particolare dispositivo di traffico che interesserà per fasi piazza Museo Nazionale come di seguito riportato:

• dal 22/06/2026 al 10/08/2026, lungo il tratto compreso tra via Santa Maria di Costantinopoli ed il civico n°6 di piazza Museo Nazionale è prevista la sospensione dell’area di sosta a pagamento (“strisce blu”) e l’istituzione del divieto di sosta eccetto i mezzi dell’impresa incaricata dei lavori;

• dall’11/08/2026 al 10/09/2026, lungo il tratto compreso tra i civici n°3 e n°11 di piazza Museo Nazionale è prevista la sospensione dell’area di sosta a pagamento (“strisce blu”) e l’area riservata alla sosta dei veicoli adibiti al trasporto pubblico non di linea (taxi) a seguire. Quest’ultima sarà spostata tra i civici n°8 e n°11;

• dall’11/09/2026 al 10/12/2026 lungo il tratto di piazza Museo Nazionale compreso tra il civico 11 e via Enrico Pessina è prevista la sospensione dell’area riservata alla sosta dei veicoli adibiti al trasporto pubblico (taxi) che saranno quindi spostati lungo il tratto di piazza Museo compreso tra i civici n°6 e n°11. Sarà inoltre sospesa l’area dedicata alla di sosta a pagamento (“strisce blu”) compresa tra i civici n°6 e n°11 di piazza Museo Nazionale.

Fino al 26/12/2026 per il completamento dei lavori di adeguamento del collettore Arena Sant’Antonio – Area P.R.U. di Soccavo, è prevista la proroga del dispositivo di traffico di cui all’Ordinanza Dirigenziale n°2261 del 22/12/2026. Permarrà, pertanto, la chiusura al traffico del tratto di via Adriano compreso tra via Nerva ed il presidio RSAH-Adriano all’altezza del civico 117.

Fino al 26/06/2026 in prosecuzione degli scavi in corso in via Camillo de Nardis la Società e-Distribuzione Spa eseguirà dei lavori di scavo in attraversamento per la posa di un tronco di linea MT nel tratto di via Pietro Mascagni compreso tra i civici n°35/B e n°42. I lavori saranno eseguiti in orario diurno dalle ore 09:00 alle 18:00 impegnando metà carreggiata alla volta al fine di non interrompere il transito veicolare.

Dal 26/06/2026 al 29/07/2026 saranno eseguiti gli interventi di pulizia delle facciate in vetro di tre edifici contigui ubicati lungo il tratto di via Diocleziano compreso tra il civico n°105 ed il civico n° 109/G.

L’intervento sarà eseguito senza interruzione del traffico veicolare con l’ausilio di una piattaforma aerea che andrà ad occupare il marciapiede e gli stalli di sosta a pagamento (strisce blu) nonché alcuni stalli sosta motocicli ivi presenti secondo le seguenti fasi:

• dal 26/06/2026 al 01/07/2026 all’altezza del civico n°105/I;

• dal 02 al 07/07/2026 tra il civico n°105/M ed il civico 105/P con occupazione degli stalli di sosta a pagamento (strisce blu) ivi presenti;

• dal 08 al 13/07/2026 tra il civico n°107/D ed il civico n°107/G con occupazione degli stalli sosta motocicli ivi presenti;

• dal 14 al 17/07/2026 tra il civico n°107/H ed il civico 107/M con occupazione degli stalli di sosta a pagamento (strisce blu) ivi presenti;

• dal 20 al 22/07/2026 tra il civico n°107/N ed il civico 107/R con occupazione degli stalli di sosta a pagamento (strisce blu) ivi presenti;

• il 23/07/2026 all’altezza del civico n°109;

• dal 24 al 29/07/2026 tra il civico n°109/A ed il civico 109/G.

Dal 29/06/2026 al 01/07/2026 per l’esecuzione di un intervento di pulizia e manutenzione del costone perimetrale del Castel Sant’Elmo, da parte della società ‘Pianeta Verde Srl’, è prevista l’installazione di un’area di cantiere che andrà ad occupare parte del marciapiede e parte della carreggiata nel tratto di via Tito Angelini compreso tra il civico n°22 e via Annibale Caccavello.

È pertanto previsto un particolare dispositivo di traffico secondo le seguenti fasi e modalità:

• il 29/06/2026 sarà istituito il divieto di sosta con rimozione coatta, eccetto i mezzi dell’impresa incaricata dell’intervento nel tratto di via Tito Angelini compreso tra via Annibale Caccavello ed il civico n° 20/A (in direzione Largo San Martino);

• il 30/06/2026 saranno sospesi gli stalli di sosta a pagamento (strisce blu) con contestuale istituzione del divieto di sosta con rimozione coatta, eccetto i mezzi dell’impresa incaricata dell’intervento in via Tito Angelini per 60 metri lineari a partire dal civico n°20/A in direzione di Largo San Martino;

• il 01/07/2026 saranno sospesi in via Tito Angelini a partire da 60 metri lineari oltre il civico 20/A in direzione di Largo San Martino, fino al civico n°22 gli stalli di sosta a pagamento (strisce blu) con contestuale istituzione del divieto di sosta con rimozione coatta e la fermata bus ANM ricadente nel tratto indicato, con contestuale istituzione del divieto di sosta con rimozione coatta, eccetto i mezzi dell’impresa incaricata dell’intervento.

Tutte le fasi dei lavori sopraelencate saranno eseguite in orario diurno dalle 08:00 alle 18:00 e alla fine di ogni giornata lavorativa il cantiere sarà rimosso, lasciando l’area oggetto di intervento completamente sgombra da materiali e/o attrezzature.

Dal 29/06/2026 al 08/07/2026 la Società Kuwait Petroleum spa, nell’ambito di un programma di miglioramento e ottimizzazione delle attività di manutenzione lungo l’Oleodotto di Napoli, effettuerà un’indagine stratigrafica con prelievo di campione di terreno, nel tratto senza uscita di via Argine compreso tra ‘cancello 23’ e la fine della strada. L’area di cantiere andrà ad occupare il marciapiede ed un’esigua porzione della carreggiata ma senza interruzione del traffico veicolare.

Dal 29/06/2026 al 21/08/2026 la Società e-distribuzione Spa, eseguirà dei lavori di scavo per la posa di un tronco di linea MT in diversi tratti stradali della Municipalità 9, secondo le seguenti fasi e modalità:

• dal 29/06/2026 al 03/07/2026 lo scavo si terrà lungo il tratto di via le Bucoliche (strada senza uscita) compreso tra la traversa via le Bucoliche 2H e via Nuova Verdolino. I lavori si saranno eseguiti a traffico aperto con cantiere mobile con avanzamento giornaliero pari a 30 mt;

• dal 06 al 10/07/2026 lo scavo procederà lungo il tratto di via Nuova Verdolino compreso tra via Le Bucoliche e Strada Madonna delle Grazie, sempre con cantiere mobile con cantiere mobile con avanzamento giornaliero pari a 30 mt ma con l’istituzione del divieto di transito veicolare.

• dal 13 al 17/07/2026 lo scavo procederà lungo il tratto di Strada Madonna delle Grazie compreso tra via Nuova Verdolino e via Quattro Novembre, sempre con cantiere mobile con cantiere mobile con avanzamento giornaliero pari a 30 mt ma con l’istituzione del divieto di transito veicolare, nonché del divieto di sosta ambo i lati;

• dal 20/07/2026 al 21/08/2026 i lavori si attesteranno lungo il tratto di via Quattro Novembre compreso tra Strada Madonna delle Grazie e via Canonico Scherillo. I lavori si saranno eseguiti a traffico aperto con cantiere mobile con avanzamento giornaliero pari a 30 mt.

Le lavorazioni si terranno in orario diurno dalle ore 07:00 alle 17:00 e durante ogni fase sopra elencata, alla fine di ogni giornata lavorativa il cantiere sarà rimosso, lasciando le aree oggetto di intervento completamente sgombre da materiali e/o attrezzature e nel caso di via Nuova Verdolino e in Strada Madonna delle Grazie ripristinando la regolare circolazione.

Infine, restano esclusi dal divieto di transito in via Nuova Verdolino e in Strada Madonna delle Grazie i residenti interessati, i mezzi di soccorso, di emergenza e delle Forze dell’Ordine.

Dal 29/06/2026 al 29/08/2026, nell’ambito dell’intervento di ‘Riqualificazione Ciclo Pedonale del Lungomare di Napoli – tratto compreso tra piazza Vittoria e il Molosiglio’ è prevista un’ulteriore la cantierizzazione in via Partenope con le seguenti modalità:

• sarà consentito ai soli mezzi autorizzati il transito in via Partenope nel tratto compreso tra piazza Vittoria e via Ugo Foscolo con obbligo di svolta a sinistra su quest’ultima in direzione via Chiatamone;

• sarà istituito il divieto di transito lungo il tratto di via Partenope compreso tra via Ugo Foscolo e le scalinate D’Aquino di Caramanico, nonché il senso unico di marcia in via Ugo Foscolo in direzione via Chiatamone.

• su via Ugo Foscolo sarà istituito il divieto di sosta con rimozione lungo il lato destro nel senso di marcia mentre sul lato sinistro sarà consentita la sosta parallela al marciapiede.

Dal 06 al 15/07/2026 la Società e-Distribuzione Spa eseguirà dei lavori di scavo per la posa di un tronco di linea MT in viale Raffaello e in viale Michelangelo secondo le seguenti fasi e modalità:

• dal 06 al 10/07/2026 i lavori si terranno su viale Raffaello a partire dalla cabina posta al civico n°5 sino a viale Michelangelo, lungo il lato destro nel senso di marcia e a traffico aperto;

• dal 13 al 15/07/2026 lo scavo procederà in attraversamento su viale Michelangelo istituendo il senso unico alternato regolato da movieri dalle ore 08:00 alle ore 19:00 e si concluderanno lungo il lato destro nel senso di marcia in prossimità del civico n°59 di detta via.

Dal 06 al 10/07/2026 e dal 13 al 17/07/2026 la Società Terna Rete Italia Spa, a seguito dei lavori di scavo per il riassetto della rete elettrica di trasmissione cittadina, eseguirà i lavori di ripristino definitivo del manto stradale lungo il tratto di via Nuova Poggioreale compreso tra via Caramanico e via Vicinale Santa Maria del Pianto.

Durante le lavorazioni è prevista la sospensione della corsia preferenziale lungo il suddetto tratto, dalle ore 06:00 alle ore 18:00, con deviazione del traffico pubblico/privato lungo la corsia medesima.

Dal 06 al 31/07/2026, a seguito del completamento dei lavori di scavo per il potenziamento della rete idrica cittadina, la Società ABC Napoli procederà al ripristino del manto stradale lungo alcuni tratti stradali della Municipalità 10 secondo le seguenti fasi e modalità:

• dal 06 al 07/07/2026 i ripristini interesseranno l’intera carreggiata, compreso il ripristino della segnaletica orizzontale a partire dal civico n°28 di Largo Lala e proseguiranno in direzione di via Giacomo Leopardi fino al civico n°14, nonché in direzione di viale Augusto fino al civico n°2. I lavori si terranno a traffico aperto, dalle ore 06:00 alle ore 18.00, interessando di volta in volta la semicarreggiata con la sospensione, in Largo Lala, degli stalli di sosta a pagamento (“strisce blu”) su ambo i lati, con contestuale istituzione del divieto di sosta con rimozione coatta;

• dal 08 al 10/07/2026 i ripristini interesseranno il tratto di via Giacomo Leopardi compreso tra Largo Lala e piazza Marcantonio Colonna. Data l’esigua larghezza della carreggiata i lavori si terranno istituendo il divieto di transito veicolare H24. In alternativa i veicoli provenienti da via Caio Duilio e diretti a via Leoperdi e/o zone limitrofe saranno indirizzati lungo via Vitale Agrillo e/o lungo viale Augusto;

• dal 13 al 31/07/2026 i ripristini interesseranno il tratto di via Giacomo Leopardi compreso tra piazza Marcantonio Colonna e via Terracina/via Cinthia. Lungo questo tratto i lavori si terranno a traffico aperto, dalle ore 06:00 alle ore 18.00, interessando di volta in volta la semicarreggiata con cantiere mobile con avanzamento giornaliero pari a circa 60 metri. Durante questa fase è prevista la sospensione degli stalli di sosta a pagamento (“strisce blu”) su ambo i lati della carreggiata, nonché la sospensione della corsia Bus nel tratto di via Giacomo Leopardi compreso tra piazza Marcantonio Colonna e via Giambattista Marino con la deviazione delle linee su via Terracina;

• dal 13 al 31/07/2026 i ripristini interesseranno via Davide Windspeare e interesseranno la semicarreggiata destra in direzione di via Metastasio. I lavori si terranno a traffico aperto, dalle ore 06:00 alle ore 18.00, con la sospensione su ambo i lati della sede stradale degli stalli di sosta a pagamento (“strisce blu”).

Dal 29/06/2026 al 03/09/2026 la Società e-Distribuzione Spa eseguirà dei lavori di scavo per la posa di un tronco di linea MT lungo alcuni tratti stradali della Municipalità 10 secondo le seguenti fasi e modalità:

• dal 29/06/2026 al 31/07/2026 i lavori si terranno lungo il tratto di via Antonio Becadelli compreso tra via provinciale San Gennaro e via Nuova Agnano ed interesseranno il lato sinistro in direzione via Bagnoli;

• dal 29/06/2026 al 15/07/2027 gli scavi si terranno lungo il tratto di via Coroglio compreso tra il palo di I.P. n°065-044 e via Bagnoli, lato sinistro accosto marciapiede;

• dal 16/07/2026 al 07/08/2026 e dal 24/08/2026 al 03/2026 i lavori si terranno su via Bagnoli a partire da piazza Bagnoli sino a via Nuova Agnano/via Diocleziano lungo il lato sinistro accosto marciapiede.

Tutte le fasi dei lavori sopraelencate saranno eseguite in orario diurno dalle 08:00 alle 18:00, a traffico aperto e con cantiere mobile e nei giorni festivi e prefestivi i cantieri sarà rimossi, lasciando le aree oggetto di intervento completamente sgombre da materiali e/o attrezzature.

Dal 06 al 23/07/2026 la Società e-Distribuzione Spa eseguirà dei lavori di scavo per la posa di un tronco di linea MT lungo il tratto di via Francesco Crispi compreso tra il civico n° 36 (lato destro in direzione via Pontano) ed il civico n°80, all’altezza della cabina interrata posta sul marciapiede.

I lavori si terranno in orario diurno dalle ore 08:00 alle 17:00 mediante l’istituzione del senso unico alternato regolato da movieri e proseguiranno con cantiere mobile con avanzamento giornaliero pari a 10 metri e con la sospensione degli stalli di sosta a pagamento nonché tutte le altre tipologie di sosta autorizzate.

Saranno inoltre sospese le fermate riservate ai bus poste all’altezza del civico n°66 e fronte civico n°6 istituendole provvisoriamente a monte o a valle del cantiere.

È prevista, infine, per la sola giornata del 07/07/2026 la sospensione dell’area riservata alla sosta di n°15 motocicli posta all’altezza del civico n°62, con contestuale istituzione del divieto di sosta con rimozione coatta.

Dal 26/06/2026 al 10/07/2026 la Società e-Distribuzione Spa completerà i lavori dei lavori di scavo per la posa di un tronco di linea MT attualmente in corso in via Angelo Camillo De Meis. Lo scavo proseguirà lungo il lato sinistro della carreggiata in direzione via Bartolo Longo per concludersi all’intersezione con quest’ultima.

I lavori procederanno dunque sempre a traffico aperto, in orario diurno e alla fine di ogni giornata lavorativa il cantiere sarà rimosso, lasciando l’area oggetto di intervento completamente sgombra da materiali e/o attrezzature.

Dal 29/06/2026 al 30/07/2026, nell’ambito dei lavori in corso per la realizzazione della nuova sede tranviaria tra San Giovanni e piazza Sannazaro, è prevista la realizzazione di un impianto di segnalamento della linea tranviaria lungo il tratto di corso San Giovanni a Teduccio compreso tra l’ingresso del Deposito ANM, largo Tartarone e il ponte dei Francesi.

I lavori di scavo saranno eseguiti lungo la corsia preferenziale per tratti consecutivi pari a circa 250 metri con l’istituzione del divieto di transito veicolare lungo la corsia preferenziale nel tratto compreso tra largo Tartarone e il ponte dei Francesi.

La circolazione tranviaria sul tratto interessato dai lavori sarà sospesa dalle 07:30 alle 17:00 dei giorni feriali, ma resterà attiva al di fuori di questo intervallo, consentendo l’uscita e il rientro dei tram dal deposito.

Per quanto riguarda le manifestazioni:

Il 27/06/2026 si terrà il ‘Napoli Pride’ che, partendo da piazza Giovanni Leone alle 16:00, si snoderà lungo piazza San Francesco a Capuano, piazza Enrico De Nicola, via Concezio Muzy, via Pietro Colletta, corso Umberto I, piazza Bovio, via Guglielmo San Felice, via Armando Diaz, piazza Matteotti, via Cesare Battisti, piazza Carità, via Toledo, per concludersi in piazza Dante; qui confluiranno tutti i partecipanti e si avvicenderanno, a partire dalle ore 20:00 circa, gli interventi istituzionali, le testimonianze personali e le esibizioni degli artisti, che termineranno entro le ore 24:00.

Per lo svolgimento della manifestazione è prevista, a partire dalle ore 16:00 e fino a cessate esigenze, l’istituzione di un particolare dispositivo come segue:

• divieto di transito veicolare lungo le strade interessate dal passaggio del corteo nonché in via Enrico Pessina, dall’intersezione con via Conte di Ruvo fino a Piazza Dante, con conseguente deviazione del traffico veicolare proveniente dal Museo Archeologico Nazionale in via Conte di Ruvo – via Santa Maria di Costantinopoli – via Foria;

• sospensione delle aree di sosta regolamentata a tariffa urbana senza custodia (“strisce blu”), le aree riservate alla sosta dei veicoli adibiti al trasporto pubblico non di linea (taxi) e tutte le altre tipologie di sosta autorizzata in tutte le strade interessate dal passaggio del corteo, laddove vigenti, con contestuale istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata.

Le aziende di trasporto pubblico urbano, extraurbano e di linea autorizzate modificheranno i percorsi e le fermate delle proprie linee ricadenti nelle strade interessate dal passaggio del corteo e in quelle limitrofe al percorso del corteo.

Dal 27 al 28/06/2026 in occasione della II edizione dei ‘Campionati Italiani di Aquathon’ che si terranno presso il Lungomare Caracciolo e la Rotonda Diaz è prevista la sospensione del percorso di mobilità ciclistica in via Francesco Caracciolo, nel tratto compreso tra piazza della Repubblica e viale Anton Dohrn.

Inoltre, per la sola giornata del 28/06/2026 è previsto dalle ore 08:00 alle ore 12:00 il lungo il tratto di via Francesco Caracciolo compreso tra viale Anthon Dohrn e piazza Vittoria il divieto di transito veicolare in entrambi i sensi di marcia e la sospensione del percorso di mobilità ciclistica.

Durante la chiusura al traffico del tratto sopracitato di via Francesco Caracciolo i veicoli provenienti da piazza Vittoria e diretti a Mergellina saranno indirizzati lungo la Riviera di Chiaia, mentre quelli provenienti da Fuorigrotta/Mergellina e diretti a piazza Vittoria saranno indirizzati lungo Salita Piedigrotta e, a seguire, lungo Corso Vittorio Emanuele.

Dal 29/06/2026 al 04/07/2026 in occasione dell’iniziativa ‘Marina Militare Nastro Rosa Tour. Il Giro dell’Italia a Vela. Edizione 2026’ che prevede l’allestimento di un villaggio sportivo in piazza Municipio, è previsto il divieto di transito veicolare nella corsia di piazza Municipio, nel tratto compreso tra via Vittorio Emanuele III e via Ammiraglio Ferdinando Acton nella carreggiata di marcia adiacente al Castel Nuovo.

Il 30/06/2026, in occasione dell’evento ‘Festa dei SS. Giovanni e Paolo’ che si terrà in piazza Ottocalli e in via SS. Giovanni e Paolo sarà predisposto un particolare dispositivo di traffico che prevede la chiusura al transito veicolare, ad esclusione dei mezzi di soccorso, dei veicoli delle Forze dell’Ordine e quelli adibiti al trasporto dei diversamente abili, ed il divieto di sosta con rimozione in:

• dalle ore 07:00 del 30/06/2026 alle ore 03:00 del 01/07/2026 divieto di transito in piazza Ottocalli nel tratto compreso tra via Arenaccia e via Pier delle Vigne;

• dalle ore 15:00 del 30/06/2026 alle ore 03:00 del 01/07/2026 divieto di transito in piazza Ottocalli nel tratto compreso tra via Pier delle Vigne e via SS. Giovanni e Paolo, in via SS. Giovanni e Paolo nel tratto compreso tra piazza Ottocalli e via Giuseppe Zurlo e nel tratto di via Pier delle Vigne compreso tra piazza Ottocalli e via Antonio Valentino.

È inoltre prevista la sospensione della corsia preferenziale di via Arenaccia e l’istituzione del divieto di sosta con rimozione dei tratti stradali sopracitati dalle ore 07:00 del 30/06/2026 alle ore 03:00 del 01/07/2026.

Si suggeriscono i seguenti percorsi alternativi per le chiusure al transito a partire dalle ore 07:00:

• via Arenaccia, via Giovanni Gussone, via Bernardo Tanucci, via Pier delle Vigne, piazza Ottocalli;

• via Nicola Nicolini, via Abate Minichini, via Scipione Rovito, via Pier delle Vigne, piazza Ottocalli.

Per le chiusure al transito a partire dalle ore 15:00 si suggeriscono i seguenti percorsi alternativi:

• via Arenaccia, via Giovanni Gussone, via Bernardo Tanucci, via Pier delle Vigne, via Scipione Rovito, piazza Gian Vincenzo Gravina e via Giuseppe Zurlo;

• via Nicola Nicolini, via Abate Minichini, via Scipione Rovito, piazza Gian Vincenzo Gravina e via Giuseppe Zurlo;

• per la chiusura di via Pier delle Vigne si potrà percorrere via Marco Aurelio Sevorino e via Giuseppe Zurlo.

Il 05/07/2025 in occasione dell’evento “Festa di Santa Maria dei Miracoli” che si terrà nello spazio antistante la chiesa di Santa Maria dei Miracoli, sarà predisposto un particolare dispositivo di traffico che, dalle ore 19:00 alle ore 24:00, prevede la chiusura al transito veicolare, ad esclusione dei mezzi di soccorso, dei veicoli delle Forze dell’Ordine e quelli adibiti al trasporto dei diversamente abili, ed il divieto di sosta con rimozione in:

• via Miracoli nel tratto compreso tra Supportico Lopez e piazza Miracoli;

• piazza Miracoli nel tratto compreso tra via Miracoli fino all’ingresso del Liceo Scientifico Statale ‘Vincenzo Cuoco’.

È inoltre prevista l’istituzione del divieto di sosta su ambo i lati con rimozione nei seguenti tratti stradali:

• dalle ore 08:00 alle ore 24:00 in via Miracoli, vicoletto Miracoli e in piazza Miracoli nel tratto compreso tra via Miracoli fino all’ingresso del Liceo Scientifico Statale ‘Vincenzo Cuoco’ e in vicoletto Miracoli;

• dalle ore 20:00 del 04/07/2026 alle ore 08:00 del 06/07/2025 in largo Miracoli nell’area del Sagrato della chiesa di Santa Maria dei Miracoli.

In alternativa i veicoli potranno percorrere Supportico Lopez, via Vergini, via Arena alla Sanità, via San Nicandro, piazza Mario Pagano, via Mario Pagano, piazza Cavour, via Foria, via Michele Tenore, via Federico Delpino, vico Santa Maria degli Angeli alle Croci, con inversione del senso di marcia a partire dall’intersezione con salita Ritiro della Purità, salita Montagnola (con inversione del senso di marcia, vico Miracoli, con inversione del senso di marcia fino all’intersezione con vicoletto Pacella, vicoletto Pacella, vico Tessitori, vicoletto Tavernola, salita Miradois, vicoletto Miracoli.