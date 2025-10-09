Dispositivi traffico per cantieri e manifestazioni Napoli al 26/11/2025

Le strade interessate

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Comune di Napoli.

La Conferenza Permanente dei Servizi per i cantieri stradali e le manifestazioni ha approvato i dispositivi di traffico relativi ai cantieri che interesseranno le seguenti strade.

Fino al 31/03/2026, nell’ambito dell’intervento di ‘Riqualificazione Ciclo Pedonale del Lungomare di Napoli, tratto compreso tra piazza Vittoria e il Molosiglio’ è prevista l’estensione del cantiere attualmente attivo in via Nazario Sauro, nel tratto di via Partenope compreso tra la Fontana del Gigante ed il Centro Congressi Federico II.

Le lavorazioni interesseranno il marciapiede lato mare, la pista ciclabile, nonché una porzione della carreggiata stradale. Sarà comunque mantenuta la transitabilità veicolare, garantendo una corsia transitabile di almeno 3,5 metri, nonché l’accesso al Borgo Marinari.

Fino al 07/02/2026 per il completamento dei lavori di consolidamento strutturale e ripristino di un edificio storico di pertinenza di Castel Sant’Elmo, da parte della Regione Campania, sarà prorogata l’OD n. 1122 del 04/06/2025 con la quale era stato istituito in via Tito Angelini un particolare dispositivo di traffico.

Permarrà pertanto quanto segue:

• senso unico alternato, regolato con movieri e/o semafori mobili, tra il civico n° 22 e il palo I.P. n° 152-048;

• un attraversamento pedonale all’altezza del civico n° 20, con contestuale sospensione di tre stalli riservati alla sosta di motocicli e ciclomotori e dell’equivalente spazio riservato alla sosta a pagamento senza custodia (cosiddette “strisce blu”), vigenti, nei due sensi di marcia, in corrispondenza di tale attraversamento pedonale.

• delocalizzazione di 3 stalli per la sosta dei taxi, ubicati di fronte al civico n°22, collocandoli tra i civici n°45 e n°49, con contestuale sospensione dell’equivalente spazio riservato alla sosta a pagamento senza custodia (cosiddette “strisce blu”);

• arretramento della fermata bus A.N.M. ubicata di fronte al civico n° 24, collocandola in corrispondenza del palo I.P. n° 152-048.

Il 13/10/2025 saranno eseguiti i lavori di messa in sicurezza delle facciate del condominio di via dei Tribunali n. 236 prospettanti su via dei Tribunali e via Scassacocchi, in orario diurno dalle ore 00:01 alle ore 06:00 con le seguenti modalità:

• chiusura al traffico veicolare del tratto di via dei Tribunali compreso tra via delle Zite e via Scassacocchi e di via Scassacocchi nel tratto compreso tra il civico n° 51 e via dei Tribunali. Durante la chiusura di via dei Tribunali sarà possibile percorrere, in alternativa, via delle Zite, via Forcella e via Pietro Colletta.

• inversione del senso di marcia di via delle Zite e via Forcella dall’intersezione con via delle Zite fino alla piazzetta Forcella al fine di consentire il percorso alternativo per i veicoli diretti in direzione via Concezio Muzy.

• istituzione del senso unico alternato in via Scassacocchi per i soli residenti diretti ai passi carrai autorizzati.

Dal 13/10/2025 al 26/11/2025 saranno eseguiti dei lavori di scavo per la posa di un tronco di linea MT, da parte della Società e-Distribuzione Spa, in diverse strade della Municipalità 4. Per completare le opere entro il periodo natalizio gli scavi partiranno in contemporanea su via Ponte dei Granili – via Reggia di Portici e in via Emanuele Gianturco-via Brecce a Sant’Erasmo secondo il seguente programma:

via Ponte dei Granili e via Reggia di Portici:

• dal 13 al 15/10/2025 lo scavo inizierà con un attraversamento all’altezza del civico n°25 di via Ponte dei Granili (lato monte) per attestarsi sul fronte opposto. Le lavorazioni si terranno in orario notturno dalle ore 22:00 alle ore 06:00;

• dal 15 al 24/10/2025 lo scavo proseguirà dal punto precedente fino all’intersezione con

via Reggia di Portici (lato mare) e sarà eseguito in orario diurno dalle ore 07:00 alle ore 18:00;

• dal 27 al 31/10/2025 lo scavo proseguirà in via Reggia di Portici (lato mare) fino all’altezza del cavalcavia autostradale e sempre in orario diurno dalle ore 07:00 alle ore 18:00;

• dal 03 al 06/11/2025 lo scavo, sempre su via Reggia di Portici, verrà eseguito in attraversamento all’altezza del palo ANM n° 0381 per attestarsi sul fronte opposto e sarà eseguito per fasi in orario notturno dalle ore 22:00 alle ore 06:00;

• dal 06 al 12/11/2025 le lavorazioni proseguiranno dal punto precedente non più su sede stradale ma in cunicolo con l’infilaggio dei cavi;

• dal 12 al 26/11/2025 lo scavo riprenderà su marciapiede in via Reggia di Portici all’intersezione con via Gianturco in orario diurno dalle ore 07:00 alle ore 18:00.

via Emanuele Gianturco e via Brecce a Sant’Erasmo:

• dal 13 al 21/10/2025 lo scavo sarà eseguito nel tratto di via Emanuele Gianturco compreso tra via Reggia di Portici e via Brecce a Sant’Erasmo, lungo il lato destro in direzione via Galileo Ferraris. Le lavorazioni saranno eseguite in accosto marciapiede e in orario diurno dalle ore 07:00 alle ore 18:00;

• dal 22 al 31/10/2025 lo scavo proseguirà nel tratto di via Brecce a Sant’Erasmo compreso tra via Emanuele Gianturco e la cabina “Galvani”, lungo il lato sinistro su marciapiede per circa 50 metri e in orario diurno dalle ore 07:00 alle ore 18:00;

• dal 03 al 13/11/2025 lo scavo terminerà nel tratto di via Emanuele Gianturco compreso tra via Brecce a Sant’Erasmo e via Calabria, sempre lungo il lato destro in direzione via Galileo Ferraris. Le lavorazioni saranno eseguite in accosto marciapiede e in orario diurno dalle ore 07:00 alle ore 18:00;

Tutte le suddette lavorazioni saranno eseguite a traffico aperto, con cantiere mobile e con il solo restringimento della carreggiata nei tratti di volta in volta interessati. Alla fine di ogni turno e giornata lavorativa il cantiere sarà rimosso, lasciando le aree oggetto di intervento completamente sgombre da materiali e/o attrezzature.

Dal 13/10/2025 al 15/01/2026 per l’allestimento di un’area di cantiere per l’esecuzione di lavori di manutenzione ordinaria della facciata prospettante su via Angelica Kaufmann del condominio di via Tino di Camaino n° 3, è prevista la sospensione degli stalli di sosta a pagamento (strisce blu) ivi presenti.

Dal 14 al 17/10/2025, saranno eseguiti dei lavori di scavo per la posa di un tronco di linea BT, da parte della Società e-Distribuzione Spa, in via dello Sport a partire dal palo I.P. n° 264-009 per una lunghezza di circa 12 metri. I lavori saranno eseguiti in orario diurno, dalle 09:00 alle 18:00, a traffico aperto e alla fine di ogni giornata lavorativa il cantiere sarà rimosso, lasciando le aree oggetto di intervento completamente sgombre da materiali e/o attrezzature.

Dal 14/10/2025 al 24/11/2025 si terranno i lavori di manutenzione ordinaria delle facciate del condominio di piazza Medaglie d’Oro n°4, prospicienti sulla piazza stessa, su via Tino da Camaino e su via Giotto.

Al fine di realizzare gli interventi suddetti si opererà mediante l’impiego di mezzo meccanico (ragno con cestello) in fasi diverse su via Tino da Camaino e via Giotto, mentre su piazza Medaglie d’Oro è previsto l’impiego di ponteggio mobile su traliccio secondo il seguente programma:

• dal 14 al 24/10/2025 si interverrà sul prospetto di via Giotto con la sospensione degli stalli di sosta a pagamento (strisce blu) ivi presenti;

• dal 25/10/2025 al 03/11/2025 l’intervento sarà effettuato sul prospetto di via Tino da Camaino con la sospensione degli stalli di sosta a pagamento (strisce blu) ivi presenti;

• dal 4 al 13/11/2025 in piazza Medaglie d’Oro all’intersezione con via Giotto;

• dal 14 al 24/11/2025 in piazza Medaglie d’Oro all’intersezione con via Tino da Camaino.

Dal 20 al 23/10/2025, saranno eseguiti dei lavori di scavo per la posa di un tronco di linea BT, da parte della Società e-Distribuzione Spa, in via Sartania a partire dal palo I.P. n° 308-151 per una lunghezza di circa 55 metri. I lavori saranno eseguiti in orario diurno, dalle 09:00 alle 18:00, a traffico aperto e alla fine di ogni giornata lavorativa il cantiere sarà rimosso, lasciando le aree oggetto di intervento completamente sgombre da materiali e/o attrezzature.

Dal 20/10/2025 al 23/11/2025, per l’allestimento di un ponteggio funzionale all’esecuzione di lavori di manutenzione ordinaria della facciata del condominio di via Caravaggio n. 174, è prevista la sospensione della fermata ANM n. 2065 e spostamento della stessa 20 metri più avanti in direzione di via Cassiodoro. Il ponteggio andrà ad occupare il marciapiede garantendo comunque un passaggio pedonale protetto.

Dal 27/10/2025 al 10/11/2025 saranno eseguiti dei lavori di scavo per la posa di un tronco di linea MT, da parte della Società e-Distribuzione Spa, nel tratto di via Giochi del Mediterraneo compreso tra il Palabarbuto ed il civico n. 88. Le lavorazioni si terranno lungo il lato destro della carreggiata accosto marciapiedi con direttrice via Beccadelli, e procederanno con cantiere mobile con avanzamento giornaliero pari a circa 20 metri, a traffico aperto dalle ore 08:00 alle ore 18:00.

Durante i lavori è prevista la sospensione degli stalli di sosta a pagamento (strisce blu) nei tratti di volta in volta interessati. Alla fine di ogni giornata lavorativa il cantiere sarà rimosso, lasciando le aree oggetto di intervento completamente sgombre da materiali e/o attrezzature.

Per quanto riguarda le manifestazioni:

Fino al 13/10/2025 in occasione dell’evento ‘Next Generation AI – Summit Internazionale sull’Intelligenza Artificiale nelle scuole’ è previsto l’allestimento in piazza del Plebiscito di 30 installazioni di I.A. e 3 strutture/cupole emisferiche all’interno delle quali si svolgeranno attività e laboratori con studenti delle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie. Per questo evento non è prevista l’istituzione di un particolare dispositivo di traffico.

Il 10/10/2025 in occasione del concerto di Eugenio Bennato, che si terrà in piazza Municipio (parte bassa) dalle ore 21:00 alle ore 24:00, è prevista la chiusura al transito veicolare della carreggiata compresa tra piazza Municipio ed il Maschio Angioino dalle ore 07:00 alle ore 24:00.

Il 12/10/2025, dalle 10:30 alle 13:30, si terrà presso la rotonda Diaz e sul Lungomare Caracciolo il ‘Raduno Supercar Ferrari e Lamborghini’ con l’esposizione di n° 60 auto. In occasione dell’evento è prevista dalle ore 09:00 alle ore 13:30, e comunque fino a cessate esigenze, la sospensione del percorso di mobilità ciclistica in via Francesco Caracciolo nel tratto compreso tra piazza della Repubblica e viale Anton Dohrn.