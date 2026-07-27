Dispositivi traffico per cantieri e manifestazioni Napoli al 20/10/2026

Le zone interessate

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Comune di Napoli.

La Conferenza Permanente dei Servizi per i cantieri stradali e le manifestazioni, che si riunisce con cadenza settimanale, ha approvato i dispositivi di traffico relativi ai cantieri che interesseranno le strade indicate di seguito.

Per tutelare la salute dei lavoratori, i cantieri saranno sospesi dalle ore 12:30 alle ore 16:00 nei giorni e nelle aree in cui è previsto un livello di rischio “alto” per quanti lavorano in condizioni di esposizione prolungata al sole.

Da oggi al 31/07/2026 nell’ambito dei lavori in corso per il potenziamento della rete di distribuzione gas è prevista l’istituzione di senso unico alternato per fasi di cantiere, gestito da movieri o semafori mobili, in discesa Coroglio dalla confluenza con via Nisida sul lato destro della carreggiata fino al civico 34/C di discesa Coroglio.

In osservanza dell’Ordinanza n.1 del 17 giugno 2026 della Regione Campania le attività lavorative saranno svolte dalle ore 6:00 fino alle ore 18:00.

Da oggi al 31/07/2026 i lavori di ripristino del manto stradale di via Napoli a Capodimonte saranno effettuati a traffico aperto e prevista la presenza di movieri per il corretto transito di veicoli e pedoni. Le lavorazioni sono previste nella fascia oraria 18:30/06:30.

Dal 03/08/2026 al 07/08/2026 nell’ambito dei lavori in corso per il potenziamento della rete di distribuzione gas è prevista l’istituzione di senso unico alternato per fasi di cantiere, gestito da movieri o semafori mobili, in via Nisida dalla confluenza con via Coroglio sul lato destro della carreggiata fino al civico 8 di via Nisida.

In osservanza dell’Ordinanza n.1 del 17 giugno 2026 della Regione Campania le attività lavorative saranno svolte dalle ore 6:00 fino alle ore 18:00.

Fino al 28/07/2026 nell’ambito dei lavori di riqualificazione di corso San Giovanni a Teduccio saranno effettuati lavori di scavo per la posa di cavi interrati di MT. Nelle ore notturne (22:00/06:00) tra il 20 e il 21 luglio e tra il 21 e il 22 luglio verranno effettuati scavi a traffico aperto in largo Taratarone mentre nei giorni 23, 24, 27 e 28 luglio verrà chiuso l’interviale di corso San Giovanni a Teduccio e nella fascia oraria 7,00/18,00 verrà sospesa la corsia preferenziale nel tratto compreso tra via Signorini e largo Tartarone, consentendo il traffico promiscuo pubblico/privato.

Fino al 20/09/2026 nell’ambito dei lavori di riqualificazione ciclopedonale del lungomare di Napoli è previsto un divieto di transito veicolare in via Nazario Sauro, eccetto veicoli diretti ai garage, nel tratto tra via Mario Turchi e via Raffaele de Cesare con accesso/uscita protetto da via Mario Turchi.

Instituire un senso unico di circolazione in via Nazario Sauro, da via Palepoli a via Cuma, per permettere l’accesso ai veicoli autorizzati.

Istituire un divieto di transito veicolare in via Palepoli, sempre con eccezione di mezzi autorizzati per l’accesso a garage e hotel presenti nella zona interessata.

Fino al 02/10/2026 nell’ambito dei lavori di posa di condotta di distribuzione metano in via Righi viene istituito senso unico alternato nei tratti di volta in volta interessati dal cantiere, con un avanzamento giornaliero di 30 metri lineari. Il cantiere verrà sgomberato ogni giorno al termine delle attività lavorative per motivi di protezione civile.

Il cantiere sarà sospeso dal 08/08/2026 al 23/08/2026 e dal 24/09/2026 al 28/09/2026.

In osservanza dell’Ordinanza n.1 del 17 giugno 2026 della Regione Campania le attività lavorative saranno svolte dalle ore 6:00 fino alle ore 18:00.

Dal 04/08/2026 al 06/08/2026 nell’ambito dei lavori di rifacimento del prospetto dell’edificio situato in via Santa Teresa degli Scalzi n. 107 sarà necessario chiudere al traffico veicolare il tratto di strada di via Materdei compreso tra l’intersezione con vico del Filatoio e l’intersezione con via Santa Teresa degli Scalzi.

La chiusura sarà effettuata nelle ore notturne (22:30/06:00) tra il 4 e il 5 agosto e tra il 5 e il 6 agosto. Sono esclusi i veicoli diretti a vico Sant’Agostino degli Scalzi e i veicoli di proprietà dei residenti e degli aventi titolo per l’accesso alle proprietà e alle attività ubicate nel tratto interessato.

Dal 3 agosto 2026 al 7 agosto 2026 e dal 26 agosto 2026 al 25 settembre 2026 nell’ambito dei lavori di riqualificazione dell’area dei Vergini alla Sanità è prevista la chiusura della rampa San Gennaro incluso lo spazio antistante in corrispondenza di via San Vincenzo.

Il percorso alternativo è il seguente: corso Amedeo di Savoia, via Santa Teresa degli Scalzi, vico della Neve, discesa Sanità, via San Vincenzo. Solo nel periodo tra il 3 e il 7 agosto è prevista l’istituzione di un senso unico unico alternato in via San Vincenzo.

Dal 26 settembre 2026 al 20 ottobre 2026 nell’ambito dei lavori di riqualificazione dell’area dei Vergini alla Sanità è previsto l’istituzione di un senso unico su via San Vincenzo dall’intersezione con la rampa San Gennaro verso via Sanità.

Il percorso alternativo per i veicoli provenienti da via Sanità è il seguente: discesa Sanità, vico Santa Maria della Purità, via Santa Teresa degli Scalzi, corso Amedeo di Savoia, rampa San Gennaro.

Fino al 31/07/2026 nell’ambito della revisione ventennale della Funicolare di Montesano-Vomero in via Morghen saranno sospese le fermate ANM n. 3087 e n.3088 e sostituite da due fermate provvisorie una al civico 88 e una all’altezza del palo illuminazione 1520404, sospesi lo stallo H generico al civico 161 e i 13 stalli per sosta motocicli e ciclomotori, sospeso l’attraversamento pedonale al civico 78 e istituiti due attraversamenti pedonali provvisori all’altezza del civico 84/b e del civico 155, saranno istituiti un divieto di sosta con rimozione coatta H24 tra i civici 155 e 171 e la sospensione di due stalli parcheggio a pagamento (strisce blu) ai civici 84/B e 173.

Per quanto riguarda le manifestazioni:

Dal 31/07/2026 al 01/08/2026 nell’ambito dei festeggiamenti per i 100 anni della SSC Napoli nella giornata del 31 luglio a partire dalle ore 17:00 partirà da piazza dei Martiri un corteo a traffico aperto che, attraversando via Calabritto, piazza Vittoria, via Riviera di Chiaia, piazza della Repubblica, viale Gramsci, piazza Sannazzaro, via F. Caracciolo, arriverà alla rotonda Diaz presumibilmente alle ore 19:00. L’evento alla rotonda Diaz terminerà alle ore 24:00.

Per l’intera giornata del 31 luglio e fino a cessata esigenza del primo agosto sarà chiuso il tratto di mobilità ciclistica in via Caracciolo nel tratto compreso tra piazza della Repubblica e viale Dohrn.