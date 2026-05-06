Dispositivi traffico per cantieri e manifestazioni Napoli al 14/08/2026

Le strade interessate

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Comune di Napoli.

La Conferenza Permanente dei Servizi per i cantieri stradali e le manifestazioni ha approvato i dispositivi di traffico relativi ai cantieri che interesseranno le seguenti strade.

Dal 07 all’08/05/2026 la Società e-Distribuzione Spa eseguirà dei lavori di scavo per la posa di un tronco di linea BT nel tratto di via Giorgio De Grassi compreso tra i civici n° 2 e n°26.

È prevista l’istituzione del divieto di sosta h24 con rimozione forzata e del divieto di transito dalle ore 09:00 alle 17:00, ad esclusione dei residenti e dei mezzi di soccorso.

Inoltre, sarà istituito il senso unico alternato nel tratto che interessa piazza Municipio tra l’incrocio di via Giorgio De Grassi e corso Duca D’Aosta.

Durante la chiusura al transito del suddetto tratto stradale sarà possibile percorrere via Luigi Santamaria, via Vicinale Consolo, via dell’Avvenire e via Girolamo Cardano.

Alla fine di ogni giornata lavorativa il cantiere sarà rimosso, lasciando le aree oggetto di intervento completamente sgombre da materiali e/o attrezzature e ripristinando il regolare senso di circolazione.

Dall’11 al 13/05/2026, è prevista la chiusura al traffico veicolare del controviale di via Argine all’altezza del civico n°847 per consentire l’intervento di rimozione, tramite piattaforma aerea sollevante, di cartelloni pubblicitari posti sulla copertura dell’edificio ivi ubicato.

Le lavorazioni si terranno in orario diurno dalle ore 09:00 alle ore 17:00 e a fine giornata lavorativa verrà ripristinata la regolare circolazione.

Dall’11/05/2026 al 20/06/2026, nell’ambito della ‘Rifunzionalizzazione sistema fognario San Giovanni’, per lavori di scavo per la posa di nuova fognatura nel tratto di corso San Giovanni a Teduccio, lato mare, compreso tra largo Metropolitana, altezza uscita deposito tram ANM, e piazza San Giovanni Battista è prevista l’installazione di un’area di cantiere che avanzerà per fasi in direzione di quest’ultima per tratti di circa 100 metri alla volta.

Durante le lavorazioni è prevista l’istituzione del divieto di sosta con rimozione coatta e la predisposizione di attraversamenti pedonali provvisori a monte e a valle delle aree di volta in volta cantierizzate, senza interruzione del traffico veicolare, garantendo sempre il doppio senso di marcia.

Dall’11/05/2026 al 14/08/2026, nell’ambito della ‘Rifunzionalizzazione sistema fognario San Giovanni’, per lavori di rifacimento dell’intera carreggiata stradale e di riconfigurazione dei marciapiedi nel tratto di corso San Giovanni a Teduccio compreso tra via Principe di San Nicandro e viale 2 Giugno è prevista l’istituzione del senso unico di marcia in direzione Napoli centro.

Le lavorazioni interesseranno prima il lato monte con la predisposizione di n°3 attraversamenti pedonali provvisori posti in corrispondenza delle fermate bus ANM diretti a Napoli centro.

Successivamente il cantiere sarà ribaltato sul lato mare, mantenendo inalterato il senso unico di marcia in direzione Napoli centro.

In alternativa i veicoli in direzione Portici potranno proseguire lungo viale 2 giugno, via Domenico Atripaldi, viale delle Repubbliche Marinare, via Botteghelle, via Croce Lagno.

Tale viabilità alternativa in direzione Portici sarà seguita anche dai mezzi di trasporto pubblico ANM.

Il 13/05/2026 per lavori di manutenzione ordinaria della facciata dell’immobile ubicato in via Simone Martini n° 33, è prevista l’installazione di un’area di cantiere, in parte su marciapiede ed in parte su carreggiata in via Simone Martini tra i civici n°25 e n°35.

Per consentire l’installazione di una piattaforma aerea per lavori in quota è prevista l’istituzione del divieto di sosta con rimozione coatta dalle ore 06:00 alle ore 18:00 lungo il tratto stradale sopra indicato.

Dal 18/05/2026 per consentire il ripristino della tubazione antincendio della Linea 6 della Metropolitana di Napoli, da parte della Società Hitachi Rail STS Spa, saranno allestite due aree di cantiere, in piazza Municipio, parte bassa, per la durata di 60 giorni ciascuna.

Le aree saranno occupate una per volta in modo da limitare disagi ai pedoni in transito. Poiché le aree di cantiere interesseranno esclusivamente l’area pedonale, non sarà necessario predisporre alcun dispositivo di traffico.

Per quanto riguarda le manifestazioni:

Fino al 30/05/2026 si terrà in piazza Mercato la ‘III Edizione del Torneo di Calcio a 5 Masaniello’, che vedrà la partecipazione di diverse squadre sia per la fascia d’età 9 – 12 che per la fascia d’età 13 – 17 anni. Nell’edizione di quest’anno è stato realizzato un vero e proprio Villaggio dello Sport aperto dalle ore 09:00 alle 13:00 e dalle ore 16:00 alle ore 19:30.

Per quest’evento non è stato necessario predisporre alcun dispositivo di traffico.

Dall’08 al 10/05/2026 si terrà in piazza Dante l’evento gastronomico ‘Barilla Pesto Basilico’, che consisterà nella realizzazione di una struttura totalmente dedicata alla promozione del nuovo prodotto che sarà in vendita esclusivamente in Campania ed in Veneto.

La struttura sarà aperta al pubblico dalle ore 11:00 alle ore 21:00 e per questo evento non sarà necessario predisporre alcun dispositivo di traffico.