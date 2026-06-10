Dispositivi traffico per cantieri e manifestazioni Napoli al 10/10/2026

Le zone interessate

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Comune di Napoli.

La Conferenza Permanente dei Servizi per i cantieri stradali e le manifestazioni, che si riunisce con cadenza settimanale, ha approvato i dispositivi di traffico relativi ai cantieri che interesseranno le strade indicate di seguito.

Fino al 19/06/2026 nell’ambito dei lavori in corso per la realizzazione della nuova sede tranviaria tra San Giovanni e piazza Sannazaro, al fine di mitigare l’impatto sulla viabilità, è prevista una rettifica alla O.D. n°946 del 03/06/2026 con la quale è stato istituito il divieto di transito lungo la corsia preferenziale della Riviera di Chiaia nel tratto compreso tra via San Pasquale e piazza della Vittoria, limitandone la chiusura dalle ore 21:00 alle ore 07:00, consentendo pertanto la transitabilità in orario diurno.

Durante gli orari di chiusura della corsia preferenziale i veicoli provenienti da via San Pasquale, per arrivare in piazza Vittoria, dovranno svoltare a sinistra sulla Riviera di Chiaia in direzione Largo Pignatelli sino all’intersezione con via Giambattista Pergolesi per poi proseguire su viale Antonio Gramsci, in via Ferdinando Galiani, via Francesco Caracciolo, viale Anton Dohrn.

Inoltre, anche su via Vannella Gaetani le lavorazioni si terranno esclusivamente dalle ore 21:00 alle ore 07:00 e in questo caso a traffico aperto.

Da domani, 11/06/2026, al 10/10/2026 per il completamento dei lavori di consolidamento strutturale e ripristino di un edificio storico di pertinenza di Castel S. Elmo, da parte della Regione Campania, sarà prorogato il dispositivo di traffico di cui alle OO.DD. n°1122 del 04/06/2025, n°1794 del 07/10/2025 e n°145 del 03/02/2026 con le quali era stato istituito un particolare dispositivo di traffico in via Tito Angelini.

Permarrà, pertanto, quanto segue:

• senso unico alternato, regolato con movieri e/o semafori mobili, tra il civico n°22 e il palo I.P. n°152-048;

• un attraversamento pedonale all’altezza del civico n°20, con contestuale sospensione di n° tre stalli riservati alla sosta di motocicli e ciclomotori e dell’equivalente spazio riservato alla sosta a pagamento senza custodia, cosiddette “strisce blu”, vigenti, nei due sensi di marcia, in corrispondenza di tale attraversamento pedonale.

• delocalizzazione di n°3 stalli per la sosta dei taxi, ubicati di fronte al civico n°22, collocandoli tra i civici n°45 e n°49, con contestuale sospensione dell’equivalente spazio riservato alla sosta a pagamento senza custodia, cosiddette “strisce blu”;

• arretramento della fermata bus A.N.M. ubicata di fronte al civico n°24, collocandola in corrispondenza del palo I.P. n°152-048.

Dal 15/06/2026 al 15/07/2026 nell’ambito delle lavorazioni per il ripristino della tubazione antincendio della Linea 6 della Metropolitana di Napoli, attualmente in corso in piazza Municipio, parte bassa, sarà ampliata l’area di cantiere sino a filo marciapiede.

È previsto pertanto, lo spostamento temporaneo dell’attraversamento pedonale posto lungo la carreggiata in direzione via Acton a monte dell’area di cantiere.

Dal 15/06/2026 al 24/07/2026 la Società ItalgasReti Spa, eseguirà dei lavori di scavo per la posa di una condotta di gas metano in via Cattolica e in via Coroglio secondo le seguenti fasi:

• dal 15/06/2026 al 17/07/2026 lungo il tratto di via Cattolica compreso tra il palo di I.P. n°304-048, altezza deposito soccorso stradale, e via Coroglio. I lavori interesseranno il lato destro della carreggiata con cantiere mobile con avanzamento giornaliero pari a circa 30 metri;

• dal 20 al 24/07/2026 lungo il tratto di via Coroglio compreso tra il civico n°154 e via Nisida/Discesa Coroglio. I lavori interesseranno il lato sinistro della carreggiata in direzione via Coroglio con cantiere mobile con avanzamento giornaliero pari a circa 20 metri.

Per le suddette lavorazioni è prevista l’istituzione del senso unico alternato dalle ore 08:00 alle ore 17:00 nei tratti di volta in volta interessati. Durante i giorni festivi e prefestivi il cantiere sarà completamente smobilitato, lasciando l’area d’intervento sgombra da materiali e/o attrezzature.

Dal 22 al 25/06/2026 a seguito dei lavori di scavo per la posa di cavo BT del maggio scorso, la Società e-Distribuzione Spa eseguirà i lavori di ripristino definitivo del manto stradale del tratto di via Annibale Maria di Francia compreso tra viale dei Tigli e viale dei Pini.

Le lavorazioni saranno eseguite dalle ore 08:00 alle ore 17:00 con l’istituzione del divieto di transito del tratto suddetto ad eccezione dei mezzi autorizzati agli accessi, ai mezzi di soccorso e di emergenza.

Per garantire la continuità della circolazione è prevista, inoltre, l’inversione del senso di marcia su viale dei Tigli, nonché l’istituzione del doppio senso di circolazione nel tratto di viale dei Pini compreso tra via Annibale Maria di Francia e viale dei Tigli, attualmente a senso unico in direzione dei Giardini Baden Powell e la soppressione della sosta libera sul lato sinistro di viale dei Pini, direzione Giardini Baden Powell, con contestuale istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata.

Dal 22 al 26/06/2026 nell’ambito delle attività connesse alla gestione dell’impianto di illuminazione, la Società Edison Next Government Napoli s.c.a.r.l., eseguirà le operazioni di lavaggio e verniciatura delle pareti delle due gallerie denominate ‘Pigna’ e ‘Paradiso’ dell’Asse Perimetrale Vomero – Soccavo – Pianura in direzione Pianura.

Per l’esecuzione in sicurezza degli interventi è prevista la chiusura al transito, dalle ore 09:00 alle ore 15:00, dell’Asse Perimetrale nel tratto compreso tra l’ingresso di via Pigna e quello di via dello Sport tramite lo sbarramento degli accessi da via Pigna e da via Giustiniano,altezza rotatoria.

Durante le chiusure, i veicoli provenienti da via Pigna e diretti verso la tangenziale e via Caldieri proseguiranno su via Pigna, via Omodeo e via De Ruggiero. I veicoli provenienti da via Pigna e diretti a Pianura proseguiranno su via Pigna fino alla rotonda di via Giustiniano per poi proseguire sulla viabilità ordinaria e rientrando, eventualmente, sull’Asse Perimetrale all’ingresso di via dello Sport.

Per quanto riguarda le manifestazioni:

Il 12/06/2026 si terrà la passeggiata in bicicletta ‘Viaggio in Bici per la Fondazione Roberto Sisto per Vitalba’. L’iniziativa, che rientra nel programma ‘Napoli Capitale Europea dello Sport 2026’, consiste in una lunga passeggiata in bicicletta, da Napoli a Formello, divisa in 2 tappe.

La prima tappa partirà alle 08:30 da piazza Plebiscito e terminerà a Pontinia (LT) ed è prevista la partecipazione di 12 ciclisti e 3 mezzi a supporto.

I ciclisti percorreranno via Chiaia, via Santa Caterina, piazza dei Martiri e via Calabritto, piazza Vittoria, mentre i veicoli di accompagnamento percorreranno piazza Trieste e Trento, via S. Carlo, via R. Filangieri di Candida Gonzaga, via F. Acton, la Galleria della Vittoria, via Domenico Morelli e via Vannella Gaetani.

Una volta ricongiuntasi in piazza Vittoria, la carovana proseguirà su via Caracciolo, viale Dohrn, piazza della Repubblica, viale Gramsci, piazza Sannazzaro, via Mergellina, via Posillipo, Discesa di Coroglio, via Coroglio, via di Pozzuoli, via Napoli per arrivare nel Comune di Pozzuoli.

Per questa manifestazione non è prevista l’istituzione di un particolare dispositivo di traffico.

Il 13/06/2026 si terrà il ‘Campionato Italiano di Triathle Pentathlon’ nell’area pedonale di Rotonda Diaz e nell’antistante specchio d’acqua.

Per lo svolgimento della manifestazione, è prevista, dalle ore 08:00 alle ore 14:00 la sospensione del percorso di mobilità ciclistica in via Francesco Caracciolo, nel tratto compreso tra piazza della Repubblica e viale Anton Dohrn.

Il 14/06/2026, dalle ore 15:00 alle ore 22:00 si svolgerà la ‘Processione in onore di Sant’Antonio da Padova’ promossa dalla Parrocchia di Santa Croce ad Orsolone. La processione partirà da via Chiesa a Santa Croce, e si snoderà lungo via Santa Croce ad Orsolone fino all’Ospedale Monaldi per ritornare in via Chiesa a Santa Croce.

Da qui riprenderà il percorso lungo Traversa via Santa Croce Vecchia, via Cupa Costa, via due Portoni, via Antonio Cinque, via Cupa Costa, via due Portoni, via Gaetano Salvatore, piazzetta Ponte Caracciolo, via Cupa del Principe e ritorno, via Nuova Toscanella, via Cupa della Paratina, via del Cimitero, via Comunale Margherita, piazzetta Santa Croce e conclusione in via Chiesa a Santa Croce.

In occasione dell’evento religioso è previsto il divieto di transito veicolare a partire dalle ore 15:00 per il tempo strettamente necessario al passaggio della processione lungo i tratti stradali sopra citati.