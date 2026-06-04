Dispositivi traffico cantieri e manifestazioni Napoli al 31/08/2026

Le zone interessate

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Comune di Napoli.

La Conferenza Permanente dei Servizi per i cantieri stradali e le manifestazioni, che si riunisce con cadenza settimanale, ha approvato i dispositivi di traffico relativi ai cantieri che interesseranno le strade indicate di seguito.

Fino al 18/06/2026 i lavori di scavo per il rifacimento di un tronco di linea elettrica interrata MT, che la Società e-Distribuzione Spa sta attualmente conducendo in diverse strade della Municipalità 4 continueranno secondo il seguente programma:

• fino al 05/06/2026 tratto di piazza Arabia compreso tra via Bonifaci e via Marino Di Caramanico lungo il lato destro in direzione di quest’ultima, lungo il tratto di via Marino di Caramanico compreso tra via piazza Arabia e via Nuova Poggioreale in direzione di quest’ultima sempre sul lato destro della carreggiata;

• fino al 05/06/2026 in via Nuova Poggioreale lungo il tratto compreso tra via Marino di Caramanico e via Cimitero Israelita, in direzione di quest’ultima lungo il lato destro della carreggiata e nel tratto di via Cimitero Israelita compreso tra via Nuova Poggioreale e via Aquileia in direzione di quest’ultima sempre sul lato destro della carreggiata;

• dal 08 al 18/06/2026 i lavori si concluderanno con l’apertura delle buche per l’infilaggio dei cavi.

Tutte le lavorazioni procederanno a traffico aperto, con cantiere mobile con avanzamento pari a 30 metri giornalieri e si terranno sempre in orario diurno dalle ore 07:00 alle ore 17:00.

Inoltre, alla fine di ogni giornata e/o turno lavorativi il cantiere sarà rimosso, lasciando le aree oggetto di intervento completamente sgombre da materiali e/o attrezzature.

Dal 08 al 10/06/2026 la Società ABC Napoli effettuerà dei lavori di scavo per la posa di una condotta idrica all’altezza del civico n°236 di via Alessandro Manzoni. Le lavorazioni saranno eseguite in parte su marciapiede ed in parte sulla carreggiata, in orario diurno e senza interruzione del traffico veicolare.

Dal 08 al 15/06/2026 la Società ABC Napoli, a seguito dei lavori di scavo per la posa di una condotta idrica, eseguirà i lavori di ripristino definitivo del manto stradale, lungo l’interviale di via Argine, compreso tra via Dorando Pietri e via Adolfo Consolini. Le lavorazioni saranno eseguite in orario diurno e a traffico aperto.

Dal 08 al 15/06/2026 nell’ambito dei lavori in corso per la realizzazione della nuova sede tranviaria tra San Giovanni e piazza Sannazaro, sono previste una serie di cantierizzazioni che interesseranno diverse strade della Municipalità 1 secondo le seguenti modalità:

• sarà istituito il divieto di transito veicolare lungo la corsia preferenziale della Riviera di Chiaia nel tratto compreso tra via San Pasquale e piazza della Vittoria. I veicoli provenienti da via San Pasquale, per arrivare in piazza Vittoria, dovranno svoltare a sinistra sulla Riviera di Chiaia in direzione Largo Pignatelli sino all’intersezione con via Giambattista Pergolesi per poi proseguire su viale Antonio Gramsci, in via Ferdinando Galiani, via Francesco Caracciolo, viale Anton Dohrn;

• saranno eseguiti dei lavori di scavo per la posa del cavidotto di segnalamento in via Vannella Gaetani senza interruzione del traffico del traffico veicolare;

• si procederà alla realizzazione del cordolo lungo via Acton nel tratto compreso tra la Galleria Vittoria e piazza Municipio. I lavori saranno effettuati con cantiere mobile con avanzamento pari a circa 100 metri e a traffico aperto, garantendo la percorribilità di due corsie per senso di marcia. Contestualmente è prevista la sostituzione dei pali di pubblica illuminazione attualmente presenti lungo il tratto di via Acton compreso tra piazza Municipio ed il varco Stazione Marittima con pali promiscui.

Dal 08/06/2026 al 07/07/2026 la Società e-Distribuzione Spa eseguirà dei lavori di scavo per la posa di un tronco di linea BT lungo il tratto di via Posillipo compreso tra i civici n°290 e n°38. Lo scavo avrà inizio dalla cabina secondaria posta all’altezza del civico n°290 e si terrà in accosto marciapiede lungo il lato sinistro, in direzione piazza San Luigi, sino all’altezza fronte civico n°38.

I lavori saranno eseguiti in orario diurno con avanzamento giornaliero di circa 10 metri, senza interruzione del traffico veicolare e alla fine di ogni giornata lavorativa il cantiere sarà rimosso, lasciando l’area oggetto di intervento completamente sgombra da materiali e/o attrezzature. Durante le lavorazioni è prevista la sospensione degli stalli di sosta autorizzati nei tratti di volta in volta interessati.

Dal 08/06/2026 al 09/07/2026 per il completamento dei lavori di ammodernamento della Stazione EAV di Montesanto e di sostituzione delle scale mobili esistenti in Gradini Paradiso, sarà allestita un’area di cantiere di circa 180 mq all’interno della quale sarà collocata autogru funzionale a detti lavori. Per consentire il trasporto delle attrezzature e dei nuovi impianti, nonché il transito dell’autogru proveniente da via Toledo a piazza Montesanto è prevista l’istituzione di un particolare dispositivo di traffico come segue:

• dalle ore 22:00 del 10/06/2026 alle ore 05:00 del’11/06/2026 e dalle ore 22:00 del 08/07/2026 alle ore 05:00 del 09/07/2026 divieto di sosta in via Tarsia e in via Montesanto.

Dal 08/06/2026 al 31/07/2026 la Società e-Distribuzione Spa eseguirà dei lavori di scavo per la sostituzione di un tronco di linea MT in via Galileo Ferraris, corso Arnaldo Lucci, via Giuseppe Pica e in via Sigismondo Castromediano secondo le seguenti fasi e modalità:

• dal 08 al 17/06/2026 i lavori saranno eseguiti nel tratto di via Galileo Ferraris compreso tra il civico n°4 e l’intersezione con corso Arnaldo Lucci e si terranno lungo la semicarreggiata destra in direzione piazza Garibaldi. Lo scavo sarà eseguito con cantiere mobile con avanzamento giornaliero pari a circa 20 mt a notte, in orario notturno dalle ore 22:00 alle ore 06:00 e a traffico aperto;

• dal 17/06/2026 al 01/07/2026 i lavori saranno eseguiti nel tratto di corso Arnaldo Lucci compreso tra l’intersezione con via Galileo Ferraris e l’ingresso del Metropark, successivamente procederanno in attraversamento per attestarsi sulla semicarreggiata opposta per proseguire sino all’intersezione con via Giuseppe Pica. Anche in questa fase i lavori saranno eseguiti con cantiere mobile con avanzamento giornaliero pari a circa 20 mt a notte, in orario notturno dalle ore 22:00 alle ore 06:00 e a traffico aperto;

• dal 02 al 17/07/2026 i lavori saranno eseguiti nel tratto di via Giuseppe Pica compreso tra corso Arnaldo Lucci e via Sigismondo Castromediano. I lavori saranno eseguiti con cantiere mobile con avanzamento giornaliero pari a circa 10 mt al giorno, in orario diurno dalle ore 07:00 alle ore 17:00 e a traffico aperto, con l’occupazione degli stalli di sosta a pagamento (strisce blu) nei tratti di volta in volta interessati;

• dal 20 al 31/07/2026 i lavori si concluderanno nel tratto di via Sigismondo Castromediano compreso tra via Giuseppe Pica e piazza Garibaldi. Anche in questa fase i lavori saranno eseguiti con cantiere mobile con avanzamento giornaliero pari a circa 7 mt al giorno, in orario diurno dalle ore 07:00 alle ore 17:00 e a traffico aperto.

Durante ogni fase sopra elencata, alla fine di ogni turno e/o giornata lavorativa il cantiere sarà rimosso, lasciando le aree oggetto di intervento completamente sgombre da materiali e/o attrezzature.

Dal 08/06/2026 al 31/08/2026 nell’ambito dei lavori di completamento della sistemazione di superficie relativi alla Stazione Municipio, tratta Dante/Garibaldi/CDN della Linea 1 della Metropolitana di Napoli, attualmente in corso in via Vittorio Emanuele III, lato fabbricati, è prevista una modifica all’attuale dispositivo di traffico che prevede quanto segue:

• chiusura al traffico di via Santa Brigida all’intersezione con via Vittorio Emanuele III. Nel tratto di via Santa Brigida compreso tra via Ruggiero Leoncavallo e via Vittorio Emanuele III sarà consentito il doppio senso di marcia per i veicoli autorizzati, mentre a partire dall’intersezione con via Ruggiero Leoncavallo in direzione via Toledo rimane invariato il senso di marcia in direzione di quest’ultima;

• inversione del senso unico di marcia dell’intera via Ruggiero Leoncavallo con direzione da piazza Municipio verso via Santa Brigida;

• inversione del senso unico sull’intera via Giuseppe Verdi con direzione da via San Carlo a piazza Municipio. Sarà consentito il transito a tutti i veicoli provenienti da via San Carlo e diretti a via Santa Brigida di percorrere questo tratto stradale, mentre il tratto di via Giuseppe di via Verdi compreso tra via Santa Brigida e piazza Municipio resterà pedonale e ad esclusivo uso dei mezzi autorizzati.

Dal 09 al 16/06/2026 saranno eseguiti dei lavori di scavo per la posa di un tronco di linea BT scavo da parte della Società e-Distribuzione Spa, e per la posa di per la posa di infrastrutture telefoniche, da parte della Società FiberCop Spa, lungo il tratto di via Vincenzo De Giaxa compreso tra il civico n°12 e l’intersezione con viale Umberto Maddalena secondo il seguente programma:

• dal 09 al 12/06/2026 lavorerà la Società e-Distribuzione Spa;

• dal 15 al 16/06/2026 lavorerà la Società FiberCop Spa.

In entrambi i casi le lavorazioni si terranno in orario diurno mediante l’istituzione del divieto di transito nel tratto suddetto.

Il transito veicolare sarà consentito esclusivamente ai residenti, agli aventi titolo ai passi carrai autorizzati, ai veicoli per il trasporto di persone invalide, agli utenti e dipendenti del Comando di Polizia Locale, ai mezzi di pronto soccorso, di emergenza e delle Forze dell’Ordine.

Per raggiungere viale Umberto Maddalena si potrà, in alternativa, percorrere via Nuova del Campo e Largo Santa Maria del Pianto.

Dal 15 al 16/06/2026, nell’ambito del Piano Strategico Città Metropolitana di Napoli – Riqualificazione degli Spazi Urbani – Lotto 1 completamento, si procederà all’installazione di n°6 pali per la pubblica illuminazione in via Duomo, n°3 dei quali saranno collocati dal lato della Chiesa di San Giorgio Maggiore ed i restanti dal lato delle attività commerciali.

Per l’esecuzione di detti lavori è prevista la chiusura al traffico del tratto di via Duomo compreso tra piazza Museo Filangieri e via Vicaria Vecchia/via San Biagio Dei Librai.

Si prevede, inoltre, l’inversione del senso di marcia dei seguenti tratti stradali:

• via Forcella nel tratto compreso tra le confluenze di via Cesare Sersale/piazzetta Forcella e via delle Zite in direzione di quest’ultima;

• via Vicaria Vecchia, prolungamento naturale di via Forcella, nel tratto compreso tra via delle Zite e la confluenza di via Duomo in direzione di quest’ultima.

Sulle predette strade sarà consentito il transito veicolare nell’orario di vigenza della ZTL Duomo solo ai veicoli autorizzati.

Dal 18 al 19/06/2026 a seguito dei lavori di scavo per la per la sostituzione di una condotta di gas metano, la Società ItalgasReti Spa procederà al ripristino definitivo del manto stradale a partire dal civico n°59 di via delle Repubbliche Marinare, in direzione autostrada, fino al civico n°22 di via Stefano Barbato. I lavori si terranno a traffico aperto dalle ore 09:00 alle 18:00.

Per quanto riguarda le manifestazioni:

Il 07/06/2026 si terrà la gara podistica ‘Lampadedromia’ che, partendo da Lucrino, attraverserà Bacoli, Pozzuoli per concludersi sul lungomare di Napoli all’altezza della rotonda Diaz.

Per lo svolgimento della manifestazione, è prevista, dalle ore 08:00 alle ore 10:30 la sospensione del percorso di mobilità ciclistica in via Francesco Caracciolo, nel tratto compreso tra piazza della Repubblica e viale Anton Dohrn.

Il 14/06/2026 in occasione dell’evento ‘Domenica della Cultura e ambiente’ è prevista l’istituzione di un particolare dispositivo lungo il tratto di via Sanità compreso tra vico Arena alla Sanità e via San Vincenzo come segue:

• dalle ore 08:30 alle ore 13:30, chiusura al transito veicolare;

• dalle ore 00:00 alle ore 13:30 il divieto di sosta ambo i lati con rimozione coatta.

Durante la chiusura al transito del suddetto tratto stradale i veicoli diretti a Ponte Maddalena Cerasuolo potranno percorrere: via della Sanità, via Arena alla Sanità, via San Nicandro, piazza Mario Pagano, via Mario Pagano, piazza Cavour, piazza Museo, via Pessina, via Santa Teresa degli Scalzi, vico della Neve, Discesa della Sanità e via della Sanità.

I veicoli diretti, invece, in vico Arena della Sanità, potranno percorrere Discesa della Sanità, vico Santa Maria alla Purità, via Santa Teresa degli Scalzi, via Pessina, via Broggia, via Santa Maria di Costantinopoli, piazza Cavour, via Foria, via Crocelle a Porta San Gennaro, via Vergini, via Arena della Sanità e via Sanità.

Il 21/06/2025, dalle ore 8:00 alle ore 10:30 si svolgerà la gara podistica ‘Spaccanapoli 2026’ che, partendo da piazza Municipio si snoderà lungo il seguente percorso:

via Giuseppe Verdi, via San Carlo, piazza Trieste e Trento, piazza del Plebiscito, via Cesario Console, via Santa Lucia, via Lucilio, via Generale Orsini, via Cesario Console, piazza del Plebiscito, piazza Trieste e Trento, via San Carlo, via Vittorio Emanuele III, piazza Municipio, via Medina, via Monteoliveto, via Sant’Anna dei Lombardi, piazza Sette Settembre, via Toledo, piazza Dante, via Pessina, via Conte di Ruvo, via Santa Maria di Costantinopoli, via San Pietro a Maiella, piazza Luigi Miraglia, via dei Tribunali, via Concezio Muzi, via Pietro Colletta, via Giudecca Vecchia, via Forcella, via San Biagio de’ Librai, piazzetta Nilo, piazza San Domenico Maggiore, via Benedetto Croce, piazza del Gesù Nuovo, Calata Trinità Maggiore, via Monteoliveto, via Medina, piazza Municipio, via Vittorio Emanuele III, via Giuseppe Verdi per concludersi in piazza Municipio.

Per lo svolgimento della gara è prevista dalle ore 08:00 alle 10:30 e comunque fino a cessate esigenze, la chiusura al traffico veicolare delle strade coinvolte con riapertura dopo il passaggio degli atleti, di volta in volta, e per il tempo strettamente necessario alla realizzazione della manifestazione.

Inoltre, a partire dalle ore 06:00 alle ore 10:30 e comunque fino a cessate esigenze è prevista la sospensione degli stalli Taxi presenti nei tratti stradali interessati dal passaggio dei partecipanti alla manifestazione.