Dispositivi traffico cantieri e manifestazioni Napoli al 14/08/2026

Le aree interessate

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Comune di Napoli.

La Conferenza Permanente dei Servizi per i cantieri stradali e le manifestazioni ha approvato i dispositivi di traffico relativi ai cantieri che interesseranno le seguenti strade.

Fino al 16/05/2026 nell’ambito della ‘Rifunzionalizzazione sistema fognario San Giovanni’ per il completamento dei lavori di scavo per la posa di nuova fognatura nel tratto di corso San Giovanni a Teduccio, lato mare, compreso tra piazza Nardella e viale 2 giugno è prevista la proroga del dispositivo attualmente in vigore il senso unico di marcia in direzione Portici nel suddetto tratto di corso San Giovanni a Teduccio e su via Nicolangelo Protopisani il divieto di sosta con rimozione forzata ambo i lati ed il divieto di transito ai veicoli con massa a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate.

Inoltre, sino a questa data è prorogato il dispositivo attualmente in vigore nel tratto di corso San Giovanni a Teduccio, lato montem compreso tra il civico n° 782 e via Principe di San Nicandro per l’ultimazione dei lavori di riconfigurazione dei marciapiedi.

Pertanto, permane, dalle ore 08:00 alle ore 18:00, il senso unico alternato ed il divieto di sosta e di fermata su ambo i lati della carreggiata lungo i tratti dei tratti di volta in volta cantierizzati.

Fino al 19/06/2026 nell’ambito della realizzazione della nuova linea tranviaria tra San Giovanni e Piazza Sannazzaro, saranno eseguiti dei lavori di scavo e posa in opera dell’infrastruttura a supporto dell’impianto di segnalamento tranviario nella corsia preferenziale dedicata presente nel tratto di via Nuova Marina compreso tra via Cristoforo Colombo e corso Garibaldi.

Per tali lavorazioni è prevista l’istituzione del divieto di transito nella suddetta corsia preferenziale nonché l’istituzione delle seguenti fermate ANM provvisorie:

Direzione Piazza Municipio:

1) altezza palo rete aerea ANM n° 031095, in corrispondenza della fermata 1490 Piazza del Carmine;

2) altezza palo rete aerea ANM n°031061, in corrispondenza della fermata 1491 Marina-Duomo;

3) altezza palo rete aerea ANM n° 031029, in corrispondenza della fermata 1487 Marina-Orefici;

4) altezza Università Federico II, in corrispondenza della fermata 1238 Marina – Cariplo.

Direzione San Giovanni:

5) altezza palo I.P. n° 034013, in corrispondenza della fermata 1488 Marina – Orefici;

6) altezza palo I.P. n° 034031, in corrispondenza della fermata 1229 Marina – Duomo;

7) altezza palo I.P. n° 034013, in corrispondenza della fermata 1230 Piazza del Carmine.

Dal 18 al 22/05/2026 la Società e-Distribuzione Spa, a seguito degli scavi per la sostituzione di un tronco di linea elettrica interrata MT, procederà all’esecuzione del ripristino definitivo del manto stradale, precedentemente previsto per i primi di maggio ma posticipato per problematiche legate all’impresa esecutrice, lungo alcuni tratti stradali della Municipalità 5, secondo le seguenti fasi e modalità:

• dal 18 al 19/05/2026 nel tratto di via Ugo Niutta compreso tra il civico n° 16 e l’intersezione con via Raffaele Stasi. Le lavorazioni saranno eseguite su una semicarreggiata alla volta e con l’istituzione, dalle ore 10:00 alle ore 18:00 del senso unico alternato;

• dal 20 al 22/05/2026 nel tratto di via Raffaele Stasi compreso tra via Ugo Niutta e via Domenico de Dominicis, nel tratto di via Domenico de Dominicis compreso tra via Raffaele Stasi e via Francesco Blundo e nel tratto di via Francesco Blundo compreso tra via Domenico de Dominicis ed il civico n° 21. Lungo questi tratti stradali, le lavorazioni si terranno in orario diurno dalle ore 09:00 alle 18:00, sempre una semicarreggiata alla volta e senza interruzione del traffico veicolare.

Dal 18/05/2026 al 03/06/2026, nell’ambito dell’intervento ‘Riqualificazione degli Spazi Urbani – Lotto 2 completamento’ già ricompreso nel Grande Progetto Centro Storico di Napoli – Valorizzazione del sito UNESCO, sarà effettuato un intervento di efficientamento della pubblica illuminazione in diverse strade della Municipalità 4 secondo il seguente programma:

• dal 18 al 20/05/2026 le lavorazioni saranno eseguite lungo via Domenico Cirillo a partire dall’intersezione con via Foria in direzione piazza Garibaldi;

• dal 21 al 25/05/2026 le lavorazioni proseguiranno su via San Giovanni a Carbonara;

• dal 26 al 28/05/2026 le lavorazioni si attesteranno nel tratto di piazza Enrico de Nicola compreso tra via San Giovanni a Carbonara e via Alessandro Poerio;

• dal 29/05/2026 al 03/06/2026 le lavorazioni si concluderanno in via Alessandro Poerio.

I lavori, per ogni fase, procederanno con avanzamento giornaliero di circa 25 metri e su tutte le strade oggetto di intervento è prevista l’istituzione del divieto di sosta con rimozione ambo i lati lungo i tratti di volta in volta interessati.

Le lavorazioni, inoltre, interesseranno anche i tratti stradali di seguito elencati e per i quali non sarà predisposto alcun dispositivo di traffico:

• dal 18 al 20/05/2026 l’intervento interesserà via Cardinale Seripando;

• dal 29/05/2026 al 03/06/2026 l’intervento interesserà il tratto di piazza Enrico de Nicola, dalla confluenza con via Concezio Muzii fino all’ingresso ex detenuti di Castel Capuano.

Dal 18/05/2026 al 26/06/2026 la Società ABC Napoli, a seguito dei lavori di scavo per la posa di una condotta idrica, eseguirà i lavori di ripristino definitivo del manto stradale, lungo il tratto di via Stadera compreso tra Strada Vicinale Cupa del Segretario ed il civico n° 21 in direzione Poggioreale, secondo le seguenti fasi e modalità:

• dal 18 al 28/05/2026 le lavorazioni interesseranno l’intera carreggiata nel tratto compreso tra Strada Vicinale Cupa del Segretario e via Cupa del Principe;

• dal 28/05/2026 al 06/06/2026 le lavorazioni interesseranno l’intera carreggiata in direzione Poggioreale nel tratto compreso tra via Cupa del Principe ed il civico n° 89;

• dal 08 al 18/06/2026 le lavorazioni interesseranno l’intera carreggiata in direzione Poggioreale nel tratto compreso tra i civici n° 89 e n° 45;

• dal 18 al 27/06/2026 le lavorazioni interesseranno la semicarreggiata nel tratto compreso tra i civici n° 45 e n° 21.

Le prime tre fasi saranno eseguite con l’istituzione del divieto di transito, mentre l’ultima fase si terrà a traffico aperto. Le lavorazioni saranno eseguite sempre in orario notturno dalle ore 22:00 alle ore 07:00 e alla fine di ogni turno lavorativo il cantiere sarà rimosso, lasciando l’area oggetto di intervento completamente sgombra da materiali e/o attrezzature.

Durante le prime tre fasi, inoltre, i veicoli potranno utilizzare la corsia riservata al trasporto pubblico in modalità promiscua.

Dal 18/05/2026 al 14/08/2026, nell’ambito della ‘Rifunzionalizzazione sistema fognario San Giovanni’, per lavori di rifacimento dell’intera carreggiata stradale e di riconfigurazione dei marciapiedi nel tratto di corso San Giovanni a Teduccio compreso tra via Principe di San Nicandro e viale 2 giugno è prevista la proroga dell’istituzione del senso unico di marcia in direzione Napoli centro. I lavori sarebbero dovuti partire l’11 maggio ma sono stati posticipati su richiesta del direttore dei lavori.

Le lavorazioni interesseranno prima il lato monte con la predisposizione di n° 3 attraversamenti pedonali provvisori posti in corrispondenza delle fermate bus ANM diretti a Napoli centro.

Successivamente, il cantiere sarà ribaltato sul lato mare, mantenendo inalterato il senso unico di marcia in direzione Napoli centro.

In alternativa i veicoli in direzione Portici potranno proseguire lungo viale 2 Giugno, via Domenico Atripaldi, viale delle Repubbliche Marinare, via Botteghelle, via Croce Lagno.

Tale viabilità alternativa in direzione Portici sarà seguita anche dai mezzi di trasporto pubblico ANM.

Il 25/05/2026 la Società ItalgasReti Spa eseguirà dei lavori di scavo per la realizzazione di un nuovo allaccio alla rete di gas metano nel controviale di via Argine all’altezza del palo di I.P. n° 275 – 104. Le lavorazioni interesseranno in parte il marciapiede ed in parte la carreggiata lungo il lato destro nel senso di marcia e si terranno in orario diurno, a traffico aperto e con la predisposizione di un passaggio pedonale protetto.

Dal 26 al 28/05/2026 la Società ItalgasReti Spa eseguirà dei lavori di scavo per la realizzazione di un nuovo allaccio alla rete di gas metano in via Ferrante Imparato all’altezza del civico n° 505.

Le lavorazioni interesseranno in parte il marciapiede ed in parte la carreggiata lungo il lato destro nel senso di marcia e si terranno in orario diurno, a traffico aperto e con la predisposizione di un passaggio pedonale protetto. Al termine di ogni giornata lavorativa il cantiere sarà rimosso, lasciando l’area oggetto di intervento completamente sgombra da materiali e/o attrezzature.

Per quanto riguarda le manifestazioni:

Fino al 27/05/2026 è prevista la sospensione del percorso di mobilità ciclistica in via Francesco Caracciolo, nel tratto compreso tra piazza della Repubblica e viale Anton Dohrn per consentire le attività di allestimento e smontaggio delle strutture relative a tre manifestazioni sportive che si terranno presso la Rotonda Diaz ed il Lungomare Caracciolo:

1. ‘Città Partenope Sport in Tour’ il 16/05/2026;

2. ‘Festa del Minibasket’ il 16/05/2026;

3. ‘Tennis and Friends – Salute e Sport’ dal 22 al 24/05/2026.

Il 16/05/2026 dalle ore 09:00 alle ore 18:00 si terrà nella parte bassa di piazza Municipio la manifestazione ‘Sport Kids Festival‘, evento sportivo dedicato ai bambini al fine di promuovere l’attività fisica e lo spirito di squadra. In occasione dell’evento è previsto il divieto di transito veicolare nella strada immediatamente limitrofa al Maschio Angioino, di collegamento tra piazza Municipio e via Acton dalle ore 07:00 alle ore 18:00.

Il 23/05/2026, in occasione della ‘Festa di Santa Rita’ presso la Parrocchia Santissimo Crocifisso e Santa Rita è prevista l’istituzione di un particolare dispositivo di traffico nel tratto di via Scipione Rovito compreso tra via Abate Minichini e via Pier delle Vigne come segue:

• dalle ore 15:30 alle ore 22:30, e comunque fino a cessate esigenze, divieto di sosta con rimozione coatta su ambo i lati della carreggiata;

• dalle ore 18:30 alle ore 22:30, e comunque fino a cessate esigenze, divieto di transito veicolare.

In alternativa i veicoli potranno percorrere via Abate Minichini, piazza Giambattista Vico e via Pier delle Vigne.

Il 24/05/2026 si terrà l’evento sportivo ‘Aquathlon Sprint and Kids’ tra l’area dei Giardini del Molosiglio e la Fontana del Gigante in via Partenope. La gara di aquathlon si terrà tra le ore 9:00 e le ore 10:00 e vedrà la partecipazione di circa 120 atleti. In occasione della manifestazione è prevista l’istituzione di un particolare dispositivo di traffico che prevede:

• dalle ore 07:30 alle ore 12:30, e comunque fino a cessate esigenze, il divieto di sosta con rimozione coatta in via Acton, lato Giardini del Molosiglio con conseguente sospensione di tutte le tipologie di sosta autorizzate (strisce blu, carico e scarico merci, stalli moto, ecc…).

• dalle ore 08:30 alle ore 12:30, e comunque fino a cessate esigenze, il senso unico di circolazione in via Acton, da via Nazario Sauro alla Galleria Vittoria, in direzione di Galleria Vittoria.

Il 31/05/2026 dalle ore 21:00 alle ore 23:30 si terrà presso la Rotonda Diaz il concerto di Stefano Bollani, evento conclusivo del Maggio dei Monumenti. In occasione dell’evento è prevista dalle ore 05:00 del 31 maggio sino alle ore 03:00 del 1° giugno, e comunque fino a cessate esigenze, la sospensione del percorso di mobilità ciclistica in via Francesco Caracciolo, nel tratto compreso tra piazza della Repubblica e viale Anton Dohrn.