Dispositivi di traffico per i prossimi cantieri aperti a Napoli

I tratti interessati

La Conferenza Permanente dei Servizi per i cantieri stradali e le manifestazioni, che si riunisce con cadenza settimanale, alla presenza dei rappresentanti del Servizio Polizia Locale, del Servizio Strade, Viabilità e Traffico, delle Municipalità 2, della Società 2i Rete Gas Spa. e di e-Distribuzione Spa, ha approvato alcuni cantieri che interesseranno le seguenti strade:

Fino al 15/03/2024 proseguiranno le operazioni di infilaggio cavi in cunicolo comunale, da parte di e-Distribuzione Spa, in via Amerigo Vespucci, via Nuova Marina e via Cristoforo Colombo.

I lavori saranno eseguiti a traffico aperto, in orario notturno, dalle 22:00 alle 07:00, con smontaggio dei cantieri a fine orario di lavoro e secondo il seguente programma:

– posa cavi in cunicolo angolo tra via Amerigo Vespucci e via Nuova Marina e su via Nuova Marina dal 12/02/2024 all’8/03/2024, sabato e domenica esclusi;

– posa cavi in cunicolo angolo tra via Nuova Marina e via Cristoforo Colombo e su via Cristoforo Colombo dall’11 al 15/03/2024.

Fino al 31/03/2024, nell’ambito dell’intervento denominato ‘Città verticale: riqualificazione dei percorsi pedonali tra la collina e il mare’, proseguiranno i lavori di riqualificazione del percorso pedonale di Calata San Francesco e sarà prorogata la sospensione gli stalli di sosta ubicati in corso Vittorio Emanuele, altezza civici 118, 119 e 120 a.

Dal 05 al 07/02/2024 saranno effettuati dei lavori di scavo per la posa di cavi in fibra ottica, da parte della Società Fastweb, in via Provinciale Montagna Spaccata altezza civico 521. Gli interventi verranno eseguiti senza interruzione del traffico veicolare, con inizio dalle ore 09:00 per consentire il deflusso mattutino dei veicoli.

Dal 05 al 08/02/2024, nell’ambito della ‘Rifunzionalizzazione sistema fognario San Giovanni’, saranno eseguiti dei lavori per la posa del manto stradale lungo Corso Nicolangelo Protopisani, nel tratto compreso fra corso San Giovanni a Teduccio e via Taverna del Ferro, in via Pietro Signorini e in via Ferrante Imparato, tratto dal civico 16 fino all’intersezione con corso San Giovanni a Teduccio.

Inoltre, sarà realizzato un plinto per un palo di pubblica illuminazione sul marciapiede di via Ferrante Imparato, nei pressi dell’intersezione con via Nuova Villa, e predisposta una cabina, da parte della società Telecom.

Il tutto secondo le seguenti modalità:

– su corso Nicolangelo Protopisani i lavori saranno eseguiti occupando mezza carreggiata alla volta, senza l’interruzione del traffico veicolare che sarà disciplinato da movieri. Inoltre, i veicoli con massa a pieno carico superiore alle 3,5 t in transito su Corso San Giovanni a Teduccio, nelle due direzioni, non potranno svoltare su Corso Nicolangelo Protopisani;

– in via Pietro Signorini e lungo la corsia destra di via Ferrante Imparato, direzione via Nuova Villa, fino all’altezza del civico 16, sarà istituito il divieto di transito veicolare. Durante la chiusura al transito veicolare, per chi percorre corso San Giovanni a Teduccio, entrambe le direzioni, potrà svoltare su via Pazzigno, proseguire per via Murelle fino a raggiungere via Ferrante Imparato ad eccezione dei veicoli con massa a pieno carico superiore alle 3,5 t.

Inoltre, il divieto di transito veicolare sarà esteso anche ai veicoli che percorrono via Nuova Villa per immettersi su via Ferrante Imparato.

Pertanto, per raggiungere quest’ultima si propongono i seguenti percorsi alternativi:

a) per i veicoli provenienti da via Sorrento, che confluisce su via Nuova Villa, invece di svoltare a destra dovranno svoltare a sinistra fino all’intersezione con via Villa San Giovanni proseguire su di essa fino a raggiungere corso Nicolangelo Protopisani svoltare su di esso fino a raggiungere corso San Giovanni a Teduccio;

b) per i veicoli che percorrono via Nuova Villa, all’intersezione con via Ravello dovranno svoltare a sinistra e proseguire in direzione via Villa San Giovanni e seguire lo stesso percorso suesposto.

– Quando i lavori interesseranno la corsia destra di via Ferrante Imparato, direzione corso San Giovanni a Teduccio, sarà istituito un divieto di transito veicolare temporaneo. Durante la chiusura al transito veicolare si propone per chi percorre via Ferrante Imparato di svoltare su via Comunale Ottaviano per raggiungere corso San Giovanni a Teduccio ad eccezione dei veicoli con massa a pieno carico superiore alle 3,5 t.

Dal 05/02/2024 al 14/03/2024 saranno eseguiti dei lavori scavo per la sostituzione delle linee elettriche MT in via Ludovico Antonio Astore e in via Arenaccia, da parte di e-Distribuzione Spa, in tre fasi secondo le seguenti modalità:

– I fase dal 05 al 23/02/2024: esecuzione di scavi a traffico aperto, su via Arenaccia nel tratto compreso tra i civici 216 e 238;

– II fase dal 26/02/2024 al 10/03/2024: realizzazione, a traffico aperto, di due buche, una su via Arenaccia altezza civico 296 ed una su via Ludovico Antonio Astore altezza civico 10;

– III fase: realizzazione, di ulteriori due buche, entrambe su via Arenaccia a monte e a valle del soprastante ponte di via Don Bosco.

Tali lavori comporteranno la chiusura al traffico del tratto interessato in direzione piazza Ottocalli con le seguenti modalità:

dalle ore 23:00 del 10/03/2024 alle ore 06:30 dell’11/03/2024;

dalle ore 23:00 dell’11/03/2024 alle ore 06:30 del 12/03/2024;

dalle ore 23:00 del 12/03/2024 alle ore 06:30 del 13/03/2024;

dalle ore 23:00 del 13/03/2024 alle ore 06:30 del 14/03/2024.

Durante la chiusura di detto tratto i veicoli potranno utilizzare il seguente percorso alternativo: via Alessandro Mazzocchi, piazza Carlo III, via Giovanni Gussone e viceversa.

Tale percorso alternativo, sarà utilizzato, inoltre, dalle linee di trasporto pubblico locale.