‘Discovering Cilento’: itinerari turistici per valorizzare il Cilento

Il Cilento una meta turistica attiva 365 giorni all’anno

Riceviamo e pubblichiamo.

Prende il via ‘Discovering Cilento’, il progetto ideato e realizzato da Cilentour srl, agenzia di viaggi e tour operator con sedi nel cuore del Cilento e ammesso alle agevolazioni di cui all’Avviso pubblico volto a promuovere ‘Interventi per il rafforzamento dell’intermediazione turistica per il riposizionamento e il rilancio dell’offerta turistica regionale’ promosso dalla Regione Campania, Direzione Generale per le politiche culturali e il turismo nell’ambito del POR Campania FESR 2014-2020 – Azione 6.8.3 ‘Sostegno alla fruizione integrata delle risorse culturali e naturali e alla promozione delle destinazioni turistiche’.

L’obiettivo del progetto è quello di promuovere l’intero territorio cilentano con la creazione di pacchetti turistici anche nelle zone più interne e meno raggiungibili.

La società, infatti, punta a valorizzare una terra che, oltre alle varie bellezze naturalistiche e culturali, ha al suo interno una serie di strutture ed attrattive che risentono di una scarsa promozione e, di conseguenza, di una scarsa visibilità.

Il progetto ‘Discovering Cilento’ prevede, quindi, la creazione di una serie di pacchetti turistici specifici da offrire anche nei mesi di bassa stagione. I pacchetti sono ideati per valorizzare alcuni degli elementi più significativi del Cilento, in particolar modo il connubio natura, enogastronomia, tradizione e cultura, e puntano a diverse fasce di clienti attuando una diversificazione per tipologia di attività e periodo di tempo con un occhio particolare ai Millennials.

Grazie anche ai numerosi accordi, stipulati con diverse realtà presenti sul territorio, dalle associazioni alle strutture, ogni cliente avrà la possibilità di arricchire il suo pacchetto, partendo da quelli proposti da Cilentour srl con nuove e ricercate esperienze.

‘Discovering Cilento’ è, inoltre, al passo con i tempi grazie a un sapiente uso della tecnologia. Oltre ad un miglioramento della presenza online della società attraverso la realizzazione di una piattaforma e-commerce dedicata e una maggiore presenza sui social, gli specifici pacchetti, inseriti nel progetto, sono facilmente fruibili grazie alla presenza di tablet che vengono forniti ad ogni gruppo.

Ogni tablet avrà al suo interno preimpostata l’App mobile di Hearth Travel che i viaggiatori potranno utilizzare per integrare la loro esperienza di viaggio esplorando, attraverso il materiale caricato sulla piattaforma, i luoghi in cui verranno accompagnati dalle guide e quelli nelle vicinanze.

L’obiettivo è implementare l’esperienza di viaggio con strumenti tecnologici già pronti all’uso e arricchiti con applicazioni che permettono al turista di fruire in maniera completa delle esperienze proposte. Una ricca rete di realtà che operano sul territorio con l’obiettivo di far divenire il Cilento una meta turistica attiva 365 giorni all’anno.