‘Discover Saudi Cinema’: a Venezia rassegna di corti di registi sauditi

Dal 28 agosto al 6 settembre 2025, una panoramica sulla produzione cinematografica del Regno all’Abbazia in Dorsoduro 172 a Venezia

Nell’ambito di ‘The Saudi Ministry of Culture in Abbazia’, il programma di eventi culturali in corso presso l’Abbazia in Dorsoduro 172 a Venezia, il Ministero della Cultura dell’Arabia Saudita, in collaborazione con la Saudi Film Commission, una delle undici commissioni specifiche del Ministero della Cultura, presenta ‘Discover Saudi Cinema’, una rassegna speciale di nove cortometraggi di registi sauditi emergenti, in concomitanza con il Festival del Cinema di Venezia.

Dal 28 agosto al 6 settembre 2025, l’Abbazia ospiterà ogni giorno, dalle 12:00 alle 17:00, le proiezioni di 9 cortometraggi che offriranno uno sguardo unico sulle diverse voci, storie ed energie creative che stanno plasmando la scena cinematografica dell’Arabia Saudita.

Dalle dark comedy ai drammi di formazione, dai documentari poetici ai racconti dell’assurdo, queste opere esplorano un’ampia gamma di temi: identità individuale, lutto, percezione di sé, dinamiche comunitarie, il persistere delle tradizioni, l’espressione artistica.

Molti di questi film sono stati premiati o presentati in importanti eventi, tra cui il Saudi Film Festival, il Red Sea International Film Festival e il Cairo International Film Festival.

Altri sono le promettenti opere prime di giovani registi le cui storie, pur legate al contesto locale, travalicano i confini nazionali.

Nel loro insieme, questi cortometraggi offrono una serie di istantanee, distinte ma connesse, che delineano un panorama cinematografico in movimento, dove la narrazione diventa una lente di esplorazione e di espressione culturale.

Venerdì 29 agosto alle ore 18, il programma ‘The Saudi Ministry of Culture in Abbazia’ ospiterà il panel ‘L’industria cinematografica saudita: costruire il successo del cinema’. Registi, professionisti del settore e operatori culturali discuteranno dello sviluppo di un’identità cinematografica nazionale, evidenziando sfide e opportunità.

La conversazione sottolineerà, inoltre, come il cinema stia emergendo come una voce di primo piano delle nuove dinamiche sociali e artistiche saudite, promuovendo il dialogo interculturale e rafforzando la presenza internazionale del Paese attraverso le arti visive.

Il programma ‘The Saudi Ministry of Culture in Abbazia’ sottolinea l’eccellenza artistica e culturale del Regno attraverso collaborazioni con importanti istituzioni veneziane e italiane, testimoniando l’impegno a consolidare la presenza della cultura saudita a livello internazionale e divulgandone i diversi aspetti e la vitalità estetica e creativa, che riflette la fase di rinascita oggi in corso.

Saudi Short Movies

Abbazia in Dorsoduro, 172

Venezia, dal 28 agosto al 6 settembre 2025

Proiezioni cinematografiche

Ogni giorno dalle ore 12:00 alle 17:00

Sessioni di Q&A:

Giovedì 28 agosto, ore 13:00

Venerdì 29 agosto, ore 12:00

Sabato 30 agosto, ore 14:00

Ingresso libero.