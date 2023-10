Discarica Lo Uttano a Caserta, precisazione di Bonavitacola

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa della Regione Campania.

Fulvio Bonavitacola, Vicepresidente Giunta Regione Campania e Assessore all’Ambiente, dichiara:

In relazione alla recente sentenza, con cui la Corte europea dei diritti umani ha condannato lo Stato italiano per l’inquinamento creato dalla discarica del sito di Lo Uttaro, nel Comune di Caserta, dal 1994, si ritiene opportuno precisare quanto segue.

Si tratta di uno dei siti sorti negli anni della sciagurata emergenza rifiuti, protrattasi dal 1994 fino al 2009. La sentenza, poi, evidenzia il mancato completamento degli interventi di messa in sicurezza della discarica.

In proposito va precisato che si tratta di un impianto già ricadente in area SIN, Sito di interesse nazionale, per il quale il competente Ministero dell’ambiente ha affidato le funzioni di soggetto attuatore alla società pubblica Sogesid Spa, che ha provveduto alle analisi propedeutiche alla redazione del progetto esecutivo di bonifica.

Di recente, in data 9/8/2023 la Sogesid spa, completata la redazione del progetto che è stato revisionato in esito alle richieste formulate nella Conferenza di Servizi del 26 maggio 2021 e nel successivo tavolo tecnico del 14/12/2022, ha richiesto agli uffici regionali di Caserta l’indizione di una Conferenza di servizi per l’acquisizione di tutti i pareri necessari per la definitiva approvazione del progetto.

Lo svolgimento della Conferenza è previsto per la data del 22 novembre 2023