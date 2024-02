Disagio abitativo e ruolo delle Agenzie per la casa: incontro a Firenze

All’iniziativa del 20 febbraio a Palazzo Strozzi Sacrati parteciperà l’Assessore Spinelli

Riceviamo e pubblichiamo da Agenzia Toscana Notizie.

Un’analisi della condizione abitativa in Toscana e il possibile spazio di operatività per le Agenzie sociali per la casa: sarà questo il contenuto dell’incontro in programma martedì 20 febbraio, ore 15:00, a Firenze, presso Palazzo Strozzi Sacrati, piazza Duomo 10, sala Pegaso.

‘Disagio abitativo. Costruire percorsi e azioni condivisi’, questo è il titolo dell’iniziativa, nel corso della quale sarà presentato uno studio sulle Agenzie sociali della casa, frutto di una approfondita analisi realizzata nei mesi scorsi dalla Regione attraverso il Settore politiche abitative e l’Osservatorio sociale regionale.

I lavori saranno aperti dall’Assessore alle politiche sociali e alla casa Serena Spinelli, che curerà anche le conclusioni, e dal Sindaco di Massa Mauro Persiani, in qualità di delegato ANCI alle politiche abitative.

Seguiranno gli interventi di tecnici e esperti.

L’iniziativa si colloca nell’ambito dell’impegno della Regione Toscana volto ad una sempre maggiore integrazione tra politiche sociali e politiche abitative: l’abitare rappresenta infatti una dimensione centrale nel determinare le condizioni di vita di individui e nuclei familiari.

Per partecipare occorre iscriversi a questo link: https://www.eventbrite.it/e/biglietti-disagio-abitativo-costruire-percorsi-e-azioni-condivisi-823720790057.

L’iniziativa verrà comunque proposta in diretta streaming sul canale YouTube della Regione Toscana.