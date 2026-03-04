Diritti sindacali negati, sit-in UGL Terziario al Globo di Frosinone

Riceviamo e pubblichiamo.

Davanti al punto vendita Globo di Frosinone, si è tenuta una manifestazione di protesta e solidarietà organizzata dall’UGL Terziario.

L’iniziativa, che si è svolta in contemporanea in altri 13 punti vendita in tutta Italia, mira a denunciare la sospensione della sindacalista Giorgia Costantino, segretaria presso la sede di Parma e dipendente dell’azienda, ferma da ormai 27 giorni per motivazioni che il sindacato ritiene pretestuose e legate esclusivamente alla sua attività di rappresentanza.

Al presidio di Frosinone, che ha visto la partecipazione di circa 40 persone, ha preso parte anche Paolo Zeppieri, Segretario Organizzativo dell’UGL Frosinone, insieme a numerosi lavoratori metalmeccanici accorsi per dare manforte alla battaglia della collega del terziario.

Amedeo Gismondi, Segretario Nazionale Organizzativo dell’UGL Terziario, ha dichiarato:

Siamo qui per portare la nostra testimonianza di solidarietà, di forza e di rappresentanza nei confronti della nostra collega Giorgia Costantino.

È stata sospesa per motivazioni che nulla hanno a che fare con le questioni disciplinari, ma che molto hanno a che fare con la sua attività sindacale.

Questa contestazione è del tutto insignificante nel merito, ma significativa per l’azienda perché intendono mettere in difficoltà l’azione sindacale di Giorgia e di tutti quanti noi.

Ringrazio i colleghi della federazione dei metalmeccanici e la segreteria dell’UGL Frosinone per il supporto fornito oggi.

Le circa 40 persone presenti hanno utilizzato la propria mattinata libera tra un turno e l’altro non per fare una gita, ma per impegnare il proprio tempo perché credono nel sindacato, in questa organizzazione e in quello che facciamo a Frosinone e nel resto d’Italia.