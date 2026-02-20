Direttori Giunta toscana, Giani annuncia conferme e prossime selezioni

Per la Direzione della sanità e welfare proroga fino ad agosto

Otto riconferme da subito, nove con il direttore generale della giunta regionale, e sette direzioni con incarichi in scadenza che saranno invece messe a bando.

Il Presidente della Toscana Eugenio Giani ha annunciato la riorganizzazione dei vertici apicali degli uffici della giunta regionale, firmando gli atti di proroga in un caso e quelli di apertura delle selezioni nell’altro.

Giani precisa:

Ulteriori conferme potrebbero risultare tra il personale su chiamata esterna che oggi guida direzioni messe a bando.

Le Direzioni della giunta regionale rimangono quindici, sedici con la Direzione generale alla cui guida resterà, fino alla fine dell’anno, Paolo Pantuliano. Federico Gelli è stato prorogato a capo della Direzione sanità, welfare e coesione sociale fino ad agosto 2026.

Prorogato l’incarico a Paolo Giacomelli, Programmazione e bilancio, a Gianluca Vannuccini, Sistemi informativi, infrastruttura tecnologiche e innovazione, a Giovanni Massini, Difesa del suolo e protezione civile, a Enrico Becattini, Mobilità, infrastrutture e trasporto pubblico locale, ad Andrea Rafanelli, Tutela dell’ambiente e energia, a Michele Mazzoni, Opere pubbliche, e ad Aldo Iannello, Urbanistica e sostenibilità.

Saranno aperte selezioni per la guida delle altre sette Direzioni, ovvero Valutazioni ambientali e autorità di audit, Organizzazione, personale, gestione e sicurezza sedi di lavoro, Agricoltura e sviluppo rurale, Attività produttive, Beni, istituzioni, attività culturali e sport, Istruzione, formazione, ricerca e lavoro e Competitività territoriale della Toscana e autorità di gestione.