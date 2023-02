Direttiva efficienza energetica case e politiche UE su immobiliare

Evento – dibattito il 7 febbraio ad Esperienza Europa – David Sassoli a Roma

In vista del voto del 9 febbraio in commissione Industria, ricerca ed energia, l’Ufficio in Italia del Parlamento europeo organizza un evento – dibattito sulla direttiva UE sull’efficienza energetica delle case.

L’evento sarà anche un momento di confronto sulle misure in materia di energia per l’immobiliare tra gli attori istituzionali nazionali ed europei e i rappresentanti del settore.

Il relatore per il Parlamento europeo, il verde irlandese Ciàran Cuffe, la relatrice ombra per il gruppo ID Isabella Tovaglieri (Lega) e il rappresentante dell’Italia presso la UE, l’Ambasciatore Piero Benassi, illustreranno gli ultimi sviluppi del percorso legislativo della direttiva in ambito europeo.

Questo aspetto verrà approfondito anche, successivamente, dagli eurodeputati Massimiliano Salini (PPE-FI), Beatrice Covassi (S&D-PD), Ignazio Corrao (Verdi/ALE), Nicola Procaccini (ECR-FdI) e Tiziana Beghin (M5S).

I saluti del Ministro dell’Ambiente e la sicurezza energetica Gilberto Pichetto Fratin e di quello alle Imprese e Made in Italy Adolfo Urso introdurranno, invece, il panel sullo scenario immobiliare italiano in cui il Sottosegretario della Presidenza del Consiglio Alessandro Morelli e il Consigliere alle politiche di bilancio del Presidente del Consiglio Renato Loiero si confronteranno con i rappresentanti del settore.

Tra questi: Gilberto Dialuce, Presidente di ENEA, Alessandra del Verme, Direttrice dell’Agenzia del Demanio, Alfonso Pallavicini, Presidente dell’Associazione europea case storiche, Francesco Burrelli, Presidente ANACI e Vicepresidente Remind, e Gabriele Scicolone, Presidente Città metropolitane Remind e Ad Artelia Italia.

L’evento sarà aperto da Carlo Corazza, Sirettore dell’Ufficio del Parlamento europeo in Italia e da Paolo Crisafi, Presidente di Remind, e conclusi dall’intervento di Tommaso Accetta, Presidente Giovani Remind.

Quando: 7 febbraio 2023, dalle 15:00 alle 18:30

Dove: Esperienza Europa – David Sassoli, Piazza Venezia 6C, Roma

Programma completo