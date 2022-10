Direttiva Bolkestein: positivo incontro ANA – UGL con Prefetto Latina

Confermata la manifestazione del 27 ottobre a Fondi

Si è svolto ieri mattina, 24 ottobre, in un clima di grande cordialità l’incontro tra il Prefetto di Latina, Maurizio Falco, accompagnato dal Capo di Gabinetto, Dott.ssa Marialanda Ippolito, con la delegazione ANA – UGL ed UGL in merito alla manifestazione di giovedì 27 ottobre p.v. a Fondi, a cui parteciperanno numerose delegazioni di ambulanti provenienti dai mercati settimanali di Formia, di Terracina, di Sabaudia, di Frosinone e di Sora.

Giungeranno inoltre delegazioni di ambulanti da Firenze, da Roma e dalla Campania.

Il Prefetto ha preso atto della documentazione consegnatagli – i due Ricorsi al Consiglio di Stato contro le sentenze dei TAR del Lazio e della Sardegna, i provvedimenti di Rinnovo delle Concessioni assunti da alcune grandi città, Napoli, Firenze, Salerno, nonché la Delibera della Regione Marche – che confermano il Diritto al Rinnovo delle concessioni al 2032 nel rispetto delle normative vigenti ed in applicazione della Direttiva Bolkestein.

Il Prefetto – preoccupato dell’impatto sociale che il mancato rinnovo determinerà su una categoria già spossata dalla crisi economica e che ha bisogno di certezze per rilanciarsi, e preoccupato inoltre per gli effetti che le proroghe al 2023 procureranno sul sistema creditizio e per il blocco degli investimenti – ha garantito un atto ufficiale verso il Governo affinché si faccia carico di trovare una soluzione, come peraltro era già stata annunciata dal Ministero dello Sviluppo Economico nella riunione con le Associazioni di categoria svoltasi il 16 giugno u. s..

Ciò anche per garantire una applicazione uniforme del Rinnovo delle Concessioni in tutto il territorio italiano per evitare disparità di trattamento tra ambulanti a cui si applicherebbero i Bandi alla scadenza delle proroghe al 2023 ed ambulanti a cui è stato garantito il rinnovo delle concessioni al 2032.

Si è convenuto che la Manifestazione lungo la SS. Flacca ed il successivo incontro con i Sindaci si svolgeranno in accordo e coordinamento con le Forze dell’Ordine che garantiranno il corretto svolgimento della stessa. Hanno garantito finora la partecipazione il Sindaco di Fondi, Beniamino Maschietto, il Sindaco e la Dirigente del Comune di Gaeta, Christian Leccese e Stefania Della Notte, l’Assessore alle Attività Produttive di Formia, Chiara Avallone, e l’Assessore alle Attività Attività Produttive di S. Felice Circeo, Rita Rossetto.

Inoltre, oggi pomeriggio il Comune di Cassino ha convocato un incontro con le Associazioni sul tema del rinnovo delle Concessioni.

ANA – UGL Nazionale e Provinciali di Latina e Frosinone e l’UGL Regionale Lazio ringraziano il Prefetto di Latina ed i suoi collaboratori per la disponibilità e vicinanza dimostrata e per gli impegni assunti a sostegno della nostra categoria.