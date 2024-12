Diplomi IFTS Apprendistato Tecnico Progettazione e Sviluppo Applicativi

La cerimonia di consegna si è tenuta all’Istituto Pitagora di Pozzuoli (NA), alla presenza dell’Assessore Filippelli

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa della Regione Campania.

Si è tenuta questa mattina, presso l’auditorium dell’Istituto Pitagora di Pozzuoli (NA), alla presenza dell’Assessore alla Formazione Professionale della Regione Campania, Armida Filippelli, la cerimonia di consegna dei diplomi del percorso IFTS in Apprendistato di Primo Livello per la figura ‘Tecnico per la Progettazione e lo Sviluppo di Applicativi: Full Stack Developer’.

Il programma IFTS, ideato dall’ATS ICT NAPOLI, composta da Eurosoft S.r.l., il Dipartimento DIETI dell’Università degli Studi di Napoli Federico II, GI Group, Accenture Technology Solutions e l’Istituto Statale Superiore Pitagora, è promosso e sostenuto dalla Regione Campania.

La sperimentazione, unica in Campania, prevede 800 ore di formazione strutturate in un percorso IFTS interamente in Apprendistato.

Gli studenti hanno acquisito competenze avanzate lavorando direttamente in aziende leader come Accenture Technology, affiancati da docenti universitari e tutor aziendali. Il modello permette di ottenere crediti formativi universitari e un diploma EQF4 riconosciuto a livello europeo.

La riuscita del percorso non è solo sulla formazione erogata, ma sull’esito della stessa: tutti i 15 partecipanti sono stati confermati e assunti dalle aziende ospitanti.

L’Assessore Armida Filippelli ha dichiarato: