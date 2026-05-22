A Milano ‘Dipingiamo insieme per un futuro di pace giusta in Ucraina’

L’Ufficio del PE a Milano promuove un’iniziativa di arte pubblica partecipata realizzata in collaborazione con Forum Donne Ucraina, Dare.ngo, Assessorato al Decentramento, Quartieri e Partecipazione del Comune di Milano e Municipio 4

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Parlamento europeo in Italia.

L’Ufficio del Parlamento europeo a Milano, in collaborazione con Forum Donne Ucraina, Dare.ngo, l’Assessorato al Decentramento, Quartieri e Partecipazione, Servizi Civici e Generali del Comune di Milano e il Municipio 4, promuove un’iniziativa di arte pubblica partecipata dedicata alla comunità ucraina e alla cittadinanza milanese.

Nel contesto della guerra di aggressione russa contro l’Ucraina, il Parlamento europeo rinnova il proprio impegno a favore della difesa dei diritti umani, della libertà e della democrazia.

Il progetto, portato avanti insieme ad alcune associazioni attive nel Municipio 4 – Forum Donne Ucraina, Dare ngo, Mi’impegno, Milano Sospesa, ETS APS C.A.T. City ambassador team – prevede la creazione di un murales collettivo sul muro perimetrale del plesso scolastico di via Oglio 25, nel quartiere Corvetto, coinvolgendo la comunità scolastica, le famiglie, e i bambini e le bambine della scuola dell’infanzia.

L’opera, ideata dall’artista ucraina Oksana Chobitko, simboleggia i valori di solidarietà, partecipazione e vicinanza alla resistenza ucraina.

I cittadini sono invitati a contribuire attivamente alla realizzazione del murales nei seguenti momenti:

• mercoledì 27 maggio dalle 14:00 alle 16:00;

• giovedì 28 maggio dalle 14:00 alle 15:00.

Il 28 maggio, alle ore 18:30, presso il plesso scolastico di via Oglio 25, il murales verrà presentato alla cittadinanza, con la presenza di rappresentanti del Comune di Milano, del Consolato Generale d’Ucraina a Milano e degli europarlamentari della Circoscrizione Nord Ovest, oltre che delle associazioni del Municipio 4 coinvolte.